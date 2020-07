La inconclusa transformación del CIFCO en un hospital

El pasado martes 14 de julio se cumplieron cuatro meses desde que el presidente Nayib Bukele anunció a El Salvador que las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) se convertirían en un hospital temporal especializado para tratar a pacientes de covid-19, pero la obra permanece inconclusa y no hay certeza sobre su capacidad operativa.

¿Se llevan las camas? Un lector compartió estas fotos de militares llevándose camas de CIFCO. Las imágenes serían de ayer.

El proyecto fue dividido en siete paquetes, distribuidos en tres fases, que han sido identificadas por las autoridades como CIFCO I, II y III. En términos generales, el gobierno ha dado por concluida la fase CIFCO I, mientras que CIFCO II y III están al 88 % y 66 % de avance, según la información oficial.

El 21 de junio, las autoridades inauguraron lo que llamaron Hospital El Salvador y revelaron que ya no sería un hospital temporal, sino permanente. El presidente Nayib Bukele paseó por una parte del interior de las instalaciones y mostró camas para cuidados intensivos y un centro de monitoreo de pacientes. El recorrido lo hizo mientras era acompañado por personal de salud y militar. No hubo acceso a la prensa. No hubo acceso esa noche ni después.

Los periodistas no han podido verificar, en primer lugar, si CIFCO I cuenta con la infraestructura mínima para poder operar como un hospital. Un hospital no es solo la sala de camas, sino un conjunto de componentes como farmacia, laboratorio, banco de sangre, lavandería y morgue, entre muchas otras. El hospital, además, no es solo infraestructura, sino también equipo y personal. Lo que más incrementa las dudas es que una parte importante del proyecto está casi a oscuras.

El proyecto del hospital CIFCO, como ya se señaló, fue dividido en siete paquetes, pero están siendo ejecutados por dos ministerios: Obras Públicas está a cargo de los paquetes 1, 4, 5, 6, mientras que Salud está a cargo de los paquetes 2, 3 y 7. El Ministerio de Obras Públicas ha revelado a la Corte de Cuentas y a la Asamblea Legislativa los montos de cada paquete, así como quien los está ejecutando. El Ministerio de Salud no lo ha hecho.

El segundo informe preliminar de la Corte de Cuentas sobre el plan de fiscalización realizado en el marco de la emergencia, enviado a la Asamblea Legislativa el 7 de julio, señala lo siguiente: "Aún no se ha recibido información de los paquetes 2, 3, 6C y 7, por lo que no se podido dar inicio el examen a los mismos y en las visitas de campo se ha verificado que las áreas a intervenir no presentan cambios".

"Las área a intervenir no presentan cambios". Esta aseveración, consignada en la octava página del informe, es que despierta más dudas. En estos paquetes, según otro documento de la Corte de Cuentas, están las áreas de esterilización, caldera, lavandería y la morgue.

El 13 de mayo pasado, la Corte de Cuentas envió a la Asamblea Legislativa un avance del plan de fiscalización, y en este se detallan los componentes a evaluar en las auditorías. El documento incluye una descripción de los 7 paquetes en que está dividido el proyecto. La parte que corresponde a Obras Públicas indica el costo y la fuente de recursos, no así lo que corresponde a Salud.

El documento solo señala que en el salón 3 del CIFCO debe estar la Central de Equipos y Esterilización (CEYE), mientras que en el salón 2 deben estar las calderas y la lavandería. "La morgue se ubicará en el local 5 (L5) de las instalaciones de CIFCO; tendrá una cubierta de techo con sistema densglass, y 4 cámaras refrigerantes con capacidad de almacenamiento de 3 depósitos cada una", se indica.

Al cierre de esta nota, LA PRENS AGRÁFICA sigue en espera de la autorización del Ministerio de Obras Públicas para que un equipo periodístico ingrese a verificar el estado de estas y el resto de áreas de proyecto.

Hay dudas, además, sobre sobre la cantidad y modalidad de camas que hay disponibles en el hospital. El gobierno insiste a secas en que el Hospital El Salvador tendrá capacidad para 1,000 camas de cuidados intensivos. No hay certeza sobre cuántas están habilitadas hasta el momento.

Los documentos de la Corte de Cuentas indican lo siguiente: "Salón Centroamericano tendrá una capacidad de 978 camas, de las cuales 750 están destinadas para hospitalización general en el primer nivel, y 228 camas para cuidados intermedios en el segundo nivel". Luego, sobre las Unidades de Cuidados Intensivos, solo indica que estarán en el salón 1 y que las camas estarán agrupadas en secciones de 15. Todo lo anterior es referido a CIFCO I y II. Sobre CIFCO III, el documento señala: "se construirá un edificio de hospitalización general de 3 niveles a base de marcos de acero estructural con una capacidad aproximada de 1,200 camas de hospitalización general, concebida de forma modular".