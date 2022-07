"La invasión de 1972 fue un zarpazo para la UES"

Era el mediodía del 19 de julio de 1972, cuando Víctor Valle, asesor de la rectoría de la Universidad de El Salvador (UES), vio desde la ventana del despacho del profesor de microbiología, Gerardo Godoy, cómo personas armadas rodeaban el edificio de la Facultad de Medicina.

Ese día marcó un antes y un después en la vida política del país. La violación a la autonomía universitaria y el freno a la llamada época de oro de la UES "obligó a las organizaciones políticas y a los nacientes grupos guerrilleros a radicalizarse", dice Valle en un ensayo, publicado, años después de la ocupación militar de 1972. Además, agudizó la persecución de los cuerpos de seguridad contra estudiantes, docentes y empleados de la universidad, en la antesala y durante la guerra.

Desde la campaña para las elecciones de 1972, en las que resultó electo de forma fraudulenta el coronel Arturo Armando Molina, por los pasillos de la universidad corría la certeza de que el Estado quería intervenir a esa UES que le resultaba incómoda, dice a LA PRENSA GRÁFICA el doctor Valle. La ocupación se concretó después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara ilegal las elecciones de las autoridades universitarias, en las que Menjívar fue nombrado rector. Se ordenó entonces una comisión del Órgano Ejecutivo para custodiar y administrar la UES.

Ese 19 de julio, Valle estaba reunido con Godoy y, entre otras personas, con Félix Ulloa, padre del actual vicepresidente de la República. Se encontraron para analizar la situación de la UES. "Un ordenanza nos tocó la puerta y lo vimos muy lívido. Nos indicó que viéramos a través de la ventana y venía mucha gente armada, algunos de civil, otros uniformados, rodeando el edificio de la Facultad de Medicina, lo mismo que ocurría en los demás", dice.

A ellos y otros más les ordenaron bajar con las manos en la cabeza hasta un gramal frente a la Facultad de Derecho. Los sentaron bajo el sol, con las manos amarradas. Apareció entonces el coronel Alfredo Alvarenga, recuerda Valle, a quien apodaban "el hombre del machete", por su fama de represor. "Él, con bastante cinismo, decía ‘estoy aquí para protegerlos’; y aquello sonaba a una película del absurdo", relata. "Estoy aquí para protegerles sus derechos humanos, para que después no anden diciendo que he lavado con mangueras la sangre derramada", decía el militar.

A media tarde, los condujeron hasta el edificio donde hoy funciona el Cuartel Central de la Policía Nacional Civil. En ese lugar fueron sometidos a intimidaciones y malos tratos, hasta que fueron liberados. Pero muchos, como Valle, no pudieron seguir viviendo en el país y se exiliaron. A su juicio, la UES no se ha recuperado de ese golpe: "Es un día que le hizo mucho daño a la universidad, creo que de ese golpe no se ha salido. Las repercusiones en la calidad de la educación fueron muy grandes".