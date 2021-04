“La izquierda joven no quiso definir a Bukele como el enemigo inmediato a vencer; su postura es suave, aguada, temerosa frente al régimen”: Medardo González

Medardo González, exsecretario general del FMLN, realizó varias críticas a la actual dirigencia del partido de izquierda, luego de los resultados electorales del pasado 28 de febrero y ante la evaluación que la dirigencia encabezada por Óscar Ortiz realiza sobre dichos resultados.

Los comentarios de González, secretario general del partido del 2006 al 2019, fueron emitidos por el canal 40 de Chalatenango, identificado como Mágico Tv. En el video de 11 minutos, González se refiere a su interlocutor como “Chamba”, pero este nunca aparece ni se le escucha participar en la conversación. De hecho, en el video son evidentes varios cortes, por lo que no se puede considerar el mismo un programa de entrevista.

Los primeros señalamientos de González son hacia Ortiz por el tema financiero del partido. En julio del año pasado, Ortiz indicó que recibió el partido en bancarrota, con una deuda de $5 millones que debía ser pagada antes de las elecciones de este año. Ocho meses después, González dijo tener pruebas que no fue así.

“Tengo el informe escrito sellado y firmado por auditor interno y externo. Dejamos más de 120 vehículos a disposición de las nuevas autoridades. hemos dejado también locales, casas, terrenos, este es un tema que sí quisiera decirte que hay que tener cuidado”, apuntó González, quien no se refirió a fondos económicos sino únicamente a bienes materiales para intentar justificar o decir que entregó un FMLN con recursos financieros.

Luego, el exsecretario del partido de izquierda se refirió al proceso de evaluación de resultados que está llevando a cabo la actual dirigencia, y mencionó que están llevando a cabo un proceso excluyente, en el que no están escuchando a todos los sectores del partido.

“Quién me asegura que voy a ser convocado a la discusión, o me van a dejar afuera. Quiero decirle Chamba que entiendo que el Consejo Nacional y la Comisión Política tomaron la decisión de que en estos días se hagan las evaluaciones del proceso electoral recién pasado. A mí, todavía aquí, no me han convocado a la Asamblea de evaluación en que los militantes podemos opinar. No sé si se deba a que no la han hecho. Es fácil hablar de unidad, es fácil excluir al que te incomoda, es como la actitud del nuevo presidente que todo el que lo incomoda mejor lo va apartando”, criticó González.

Asimismo, el exdirigente de izquierda señaló a lo que llamó “dirección joven” del partido por su visión sobre el partido. “El error, según ellos, es que (el FMLN) se constituyó de cinco organizaciones distintas, y que en los 40 años de existencia del FMLN fue incapaz de superar esa situación, la diversidad ideológica. Que al mantener esa diversidad ideológica a su interior, (el FMLN) ha llegado al fin y que hay que construir un instrumento, hay que reconstruir al FMLN con una sola ideología”, señaló González el que considera un discurso errado de parte de la dirigencia del partido, antes de dar paso a acusaciones sobre sus posturas ante el gobierno de Nayib Bukele.

“Estos compañeros de la izquierda joven no quisieron definir a Bukele como el enemigo inmediato a vencer, siguen manteniendo, junto con Óscar (Ortiz), una postura suave, aguada, temerosa, frente al régimen. Esa es mi postura, creo que nosotros tenemos que juntarnos, juntarse como cuadros para salvar a este instrumento, sino la historia va a ser muy dura para todos”, sentenció González, que también se refirió al silencio que, considera, la dirigencia actual guarda sobre José Luis Merino.

“Cuando ellos se refieren a la dirección anterior, por supuesto que no se refieren a José Luis Merino (alías, comandante Ramiro). No se refieren a esa parte. Se refieren a Medardo, Norma (Guevara), Lorena (Peña). Así nos ubican. Aunque ahí estaban otros compañeros como Lourdes Palacios, la misma Anabel (Belloso) y que son integrales, muy coherentes, pero cuando se refieren a la dirección anterior no se refieren a Ramiro”, criticó González.

El exsecretario del FMLN es el segundo exdirigente del partido que se refiere a Merino en las últimas semanas, luego que Eugenio Chicas cuestionara la supuesta relación de este con el gobierno de Nayib Bukele, tras la aparición de Merino en una entrevista con TeleSur para intentar desmentir sus vinculos.

Este medio buscó una respuesta de parte de Óscar Ortiz a los señalamientos emitidos por González. Personal de su equipo de comunicaciones indicó que haría las gestiones para dicho fin, o si Ortiz hablará en los próximos días en conferencia de prensa sobre ese y otros temas.