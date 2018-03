“La justicia solo tocaba al pobre, pero queremos aplicarla a todos”: Fiscal Meléndez

Meléndez: En nuestro país han habido grandes desviaciones de dinero público. Eso pide la gente que se investigue. — LPGJudicial (@LPGJudicial) 10 de marzo de 2017

Cuando aplicamos la ley a todos, a otro tipo de personas, entonces si hay que tener cuidado. Eso se llama impunidad. (2) — LPGJudicial (@LPGJudicial) 10 de marzo de 2017

Meléndez: En nuestro país se ha vivido en un contexto de cinismo, de hipocresía, diciendole a la gente que todo está bien (1) — LPGJudicial (@LPGJudicial) 10 de marzo de 2017

Lee también

Durante el foro de Fiscales Generales de El Salvador y Guatemala "Pasado y Presente de la Impunidad", el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, declaró que, hasta el momento, la Presidencia de la República no ha dado respuesta a la solicitud de fondos que la Fiscalía General de la República (FGR) ha hecho para nutrir el área de investigación de crímenes de guerra, a pesar de haber hecho dicha solicitud desde octubre del año pasado.Meléndez expresó que “Luego de derogatoria de la Ley de Amnistía, asumimos nuestra obligación”, aunque “no teníamos una oficina ni los recursos para responder a las obligaciones que nos dio la sentencia de la Sala de lo Constitucional”. “En octubre del año pasado solicitamos a la presidencia que se nos dieran los fondos para abordar el tema seriamente. Pero, a esta fecha todavía estamos esperando la respuesta”, declaró.Sin embargo, Meléndez dejó en claro que ellos han cumplido con la sentencia de la Sala y los casos de crímenes de guerra han comenzado a ser investigados. “A este momento tenemos un grupo de dos fiscales que están trabajando a tiempo completo en crímenes de guerra. Queremos hacer de esa unidad un grupo serio que dé respuesta como lo ha hecho Guatemala”, detalló.De igual forma, Meléndez confirmó que los crímenes de guerra siguen siendo un tema sensible en El Salvador. “Hay unos que antes querían que se investigaran crímenes de guerra que hoy ya no quieren. La investigación de crímenes de guerra es importante, pero necesitamos recursos, el andamiaje que otros países han tenido. Si investigas a la Fuerza Armada hay reacciones, si investigas a la exguerrilla también hay respuestas fuertes”, aseguró el fiscal.Sin embargo, reiteró el compromiso que se tiene para combatir la impunidad y dejar que la justicia solo se aplique “para el más pobre”. “En nuestro país se ha vivido en un contexto de cinismo, de hipocresía, diciéndole a la gente que todo está bien. La ley se ha aplicado de forma clasista. Casualmente la justicia solo tocaba al pobre”, enfatizó.“Estamos intentando aplicar la ley a todos. Estaba muy bien, según empresarios y comentaristas televisivos, que se presenten a pandilleros. Pero, cuando aplicamos la ley a todos, a otro tipo de personas, entonces si hay que tener cuidado. Eso se llama impunidad”, agregó Meléndez.