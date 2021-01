La larga espera para determinar la muerte de Alexandra

Casi seis meses han pasado desde que Alexandra Gabriela Sosa Aguirre fuera encontrada sin vida al interior de su casa, ubicada en la lotificación Navarra del municipio y departamento de San Vicente.

Fue el 9 de julio, aproximadamente a las 5:45 de la tarde, cuando encontraron ahorcada a la joven de 20 años e inicialmente todo se manejó como un suicidio.

“Mi hermana había estado hablando con mi sobrina de planes de comprar una casa, ¿piensa que alguien que esté haciendo eso se suicidaría?”.



Miguel Rivas, Tío de Alexandra

En el acta emitida por Medicina Legal establecieron que la muerte de Alexandra fue a consecuencia de "asfixia mecánica por ahorcadura". Las investigaciones posteriores generaron dudas y hasta la fecha aún se investiga la verdadera causa de la muerte, pues nadie encuentra motivos para llegar a esa decisión.

Según lo relatado por la familia de la joven, Alexandra tenía más de un año de estar acompañada con su novio. Tanto la madre como el tío de la víctima relataron a LA PRENSA GRÁFICA lo difícil que ha sido asimilar la muerte de Alexandra y han llegado a pensar que pudo tratarse de un feminicidio, pues los relatos del día de su muerte no coinciden.

"Mi hermana había estado hablando con mi sobrina de planes de comprar una casa, incluso mi sobrina había pagado la universidad adelantada para seis meses. ¿Usted piensa que alguien que esté haciendo todo eso se va a suicidar? Nadie que se va suicidar anda pensando en comprar casa, es mentira", dijo el tío de Alexandra, Miguel Rivas.

A él le parece extraño que los pies de su sobrina quedaron prácticamente topando en el suelo. "Si uno siente que se está ahogando, lo primero que hace es pararse. ¿Cómo te vas a quedar ahi si puedes pararte?", añadió el familiar.

Además, la madre de Alexandra contó su versión sobre lo que pudo haber ocurrido. Ella vive en Estados Unidos y siempre se mantenía en comunicación con su hija, pero desconocía los problemas que enfrentaba.

"Yo no sabía mucho de los problemas que mi hija tenía, sino que a su tía le contaba prácticamente todo y ella fue la que me dijo sobre los problemas que estaba teniendo con el novio. A mí no me decía los problemas que tenía con él", aclaró.

Unas conversaciones de WhatsApp a las que LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso detallan los mensajes que Alexandra envió a una de sus amigas. En esos mensajes se observa que comenta sobre los problemas que atravesaba con su pareja.

"Con el novio estaba teniendo problemas por una tercera persona que estaba viviendo con ellos, desde marzo que comenzó la pandemia estuvo en la casa", comentó la madre de Alexandra.

“La determinación al suicidio puede ser por un tercero y se le puede perseguir. Ya hay procesos iniciados bajo esa circunstancia”.



Silvia Juárez, Ormusa

Investigación

La Fiscalía General de la República (FGR) continúa investigando cuál pudo haber sido el motivo de la muerte de la joven, pero como muchos casos en el país, las investigaciones judiciales tardan.

Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMURSA) sostiene que la Fiscalía tiene que trabajar el caso como una muerte violenta y podría descartar el suidicio.

"Pero si se confirma que fue un suicidio no es que va a parar ahí todo, sino que la determinación al suicidio puede ser por un tercero, y a ese tercero se le va a perseguir. Ya hay varios procesos iniciados bajo esa circunstancia", aseguró Juárez.

"En el caso de un suidicio es más difícil. Lograr establecer que la decisión fue tomada porque la víctima fue obligada por exposición a una forma de violencia es bastante complicada pero no imposible. Uno de los procedimientos es hacer una serie de estudios socio-forense, levantar todo el historial de vida para lograr establecer que habían condiciones en las que estaba sometida y que la motivaron a eso", agregó la especialista.

Para la coordinadora de proyectos de prevención de la violencia contra las mujeres Karen Rivas es posible que la joven se haya suicidado, pero la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) establece el delito de inducción al feminicidio y este debe ser descartado.

La investigadora de la Policía Nacional Civil (PNC) de la delegación de San Vicente confirmó que siguen el proceso, pero asegura que no se puede comprobar nada contra nadie en estos momentos: "Se sigue indagando pero no se ha logrado comprobar nada y mientras eso no cambie no se puede hacer otra línea de investigación. No se puede actuar en contra de alguien".

Se intentó conocer la versión del que fuera pareja de Alexandra, pero se negó a hablar sobre el tema.

Feminicidios en 2020

Estadísticas del Gobierno detallan que de enero a noviembre de este año, contabilizaban 122 muertes violentas de mujeres, de las cuales 64 fueron catalogadas como feminicidios. Hubo cinco suicidios feminicidas en el primer semestre.