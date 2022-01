"La ley no resuelve nada, tenemos una crisis hídrica"

Amalia López forma parte de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua desde que el colectivo se formó en 2018. Su voz ha sido una de las más activas en la lucha por lograr la aprobación de una legislación que garantice una administración del agua con enfoque de derechos humanos.

Con 65 votos de los oficialistas Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y del opositor Nuestro Tiempo, la ley se aprobó el 21 de diciembre del año pasado. Desde su experiencia ejerciendo trabajo territorial en el Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, López afirma que la normativa avalada no responde a las necesidades de las comunidades y no resuelve la crisis hídrica que afronta El Salvador. A su juicio, la ley está hecha "para los mismos de siempre".

¿Cuál es la situación nacional en materia de agua?

La ley (General de Recursos Hídricos) no cambia mayor cosa. La situación actual frente al cambio climático es dramática. Tenemos crisis hídrica, tenemos crisis alimentaria, tenemos una franca crisis neoliberal que nos está abriendo, me refiero a esta crisis en donde, desde la entrada a la presidencia de Nayib Bukele, él da la orden de que la tramitología sea exprés y sin mayores obstáculos para que "el desarrollo no se detenga". Y eso se lo dijo al ministro de Medio Ambiente. ¿Qué implica esto? Que el MARN, que es el único ente que podría frenar la voracidad mercantil de algunas empresas, ya no lo va a hacer, ya no va a ser ese filtro para impedir que se destruyan los ecosistemas. Y lo estamos viendo: el caso Tacuscalco, el caso de la constructora Fénix en La Labor y otros tantos grupos inmobiliarios que están haciendo proyectos (...) que están destruyendo el territorio y deforestando. Esto implica directamente afectar los mantos acuíferos.

Tenemos otras amenazas como Surf City, como la ciudad Bitcóin, que son ciudades privadas y van a tener acceso a los bienes naturales, pero no los pobladores como tal. Hay una ley de expropiación que lo que está haciendo es quitándole propiedades a gente de escasos recursos para impulsar la construcción de estas ciudades. Estas amenazas sin duda impactan a la población.

Las organizaciones sociales llevan 16 años exigiendo ley de agua. ¿Cuál es la diferencia entre los gobiernos anteriores y este gobierno en cuanto a este tema y otros temas ambientales?

A lo largo del tiempo, los ambientalistas, los defensores del medioambiente, los defensores de la vida, hemos enfrentado siempre a los mismos de siempre, que es el gran capital, que están interesados en generar un desarrollo que solo es de beneficio para ellos. Entonces, aunque en los últimos 10 años se había logrado algo, en cuanto a tener acceso a la información, en cuanto a que la población participara en consultas y que de alguna manera se tomara en cuenta lo que estamos diciendo; ese avance desapareció con este gobierno. Los gobiernos anteriores sí tenían deficiencias, pero eran más cautelosos. Ahora estamos frente a un gobierno y a un equipo de funcionarios que no están interesados (...). Esto para nosotros está claro, tenemos ejemplos: ya tenemos gente presa en La Labor y es gente simpatizante del gobierno actual. Creo que el camino que nos depara es un camino donde vamos a estar muy vulnerables.

En el tema habitacional y los permisos de construcción: hay sobrepoblación y necesidad de vivienda en la zona metropolitana. Con los años, han proliferado estos proyectos...

Esos proyectos habitacionales no son de interés popular. Es más, hay un Ministerio de Vivienda que no tiene ningún plan de construcción de vivienda popular. Si fuese vivienda popular, quizá los ambientalistas lo pensaríamos, pero no es el caso. Nos están vendiendo de nuevo espejitos y nos está quitando lo vital, que son los bienes naturales. Juegan tanto con la pobreza de la gente, juegan tanto con la necesidad de la gente que se están llevando muchos de nuestros bienes naturales sin pagar y los que van a pagar los platos rotos, como siempre, somos la población.

En materia de género, ¿cuál es la situación de la mujer en las comunidades?

Las mujeres percibimos casi un 30 % menos en cuanto a salarios. El 63 % de estos hogares son de zonas rurales, esto los pone todavía más en riesgo. Los hogares en zonas rurales reciben apenas $250 para sobrevivir y tienen al menos cuatro miembros, con un liderazgo femenino, esto implica que la señora mantiene a tres personas más aparte de ella. La pobreza, el desempleo, la iniquidad, la crisis hídrica y la crisis alimentaria tienen rostro femenino y no lo podemos ignorar. No podemos seguir creyendo que las políticas públicas van a beneficiar, si no tomamos en cuenta a la opinión de las mujeres.

¿Hay poco liderazgo femenino?

Los liderazgos ambientales no son mujeres, la mayoría son hombres. Lamentablemente, desde la visión de los hombres, hay un montón de cosas que no van a poder dimensionar adecuadamente, referentes al saneamiento y necesidades de los hogares . La falta de agua nos afecta porque somos nosotras las que les decimos a las cipotas —porque las cipotas tradicionalmente tienen ese rol junto con la mamá— : ‘No, vos no te vas a la escuela ahorita porque vamos a ir a jalar el agua porque no hay’ o ‘Vamos a ir a lavar porque no hay agua’. ¿Cómo estas mujeres van a tener oportunidades de desarrollo, cuando son tan marcadas las diferencias? Es una diferencia cultural y tan violentamente económica la situación de las mujeres. Necesitamos más liderazgos femeninos, necesitamos que, desde nuestra perspectiva, digamos qué es lo que nos pasa y cómo se resuelve el asunto. Somos el 53 % de la población y sí entendemos el impacto que tiene en nuestra vida participar de las decisiones públicas.

Una crítica recurrente es que la ley carece de enfoque de género...

Esto lo expuse yo en la comisión (ad hoc de la Asamblea Legislativa) el día que nos invitaron. Detrás mío venían puntualmente organizaciones de mujeres que también están preocupadas. En realidad es eso: no reconoce esta ley que hay crisis ambiental y tampoco reconoce el impacto especial que esta y la crisis del agua y la crisis alimentaria tienen sobre los cuerpos y sobre la vida de las mujeres. Hay que decirlo. Necesitamos un impulso más para poder ser participantes de la gobernanza del agua. Anularon la participación de la ciudadanía en la gobernanza del agua.

¿Qué otros puntos de la ley han sido cuestionados?

Si algo me preocupa es que no hay un régimen especial para el rescate de cuencas. No solo del río Lempa, que sí es la fuente más importante, pero el rescate de las cuencas no está contemplado. No dice cómo lo va a hacer el Estado, quién va a ser el responsable, cuál es el caudal ambiental necesario, no lo establece, no lo manda ni siquiera a reglamento.

También tuvo que haber quedado en un régimen especial el abastecimiento de poblaciones, reconociendo las juntas de agua y otros entes que hacen la misma función sin fines de lucro. Debió haber quedado regulado cómo se va a cobrar, los parámetros exactos de cómo se establece el canon, la fórmula y cómo deben establecerse los coeficientes, para no dar espacio a que se manipule externamente por el funcionario de turno.

¿Califica a esta ley de "privatizadora"?

Sí, sin duda. A todas luces es privatizadora. Basta con leer el informe de Leo Heller respecto a las otras formas de privatización del agua para darse cuenta que está calcado, que esas formas que denuncia son las que se han copiado en esta ley, dando espacio a que entes privados, empresas, corporaciones o familias específicas tengan la tenencia del bien hídrico, tengan el permiso de extraer el bien hídrico, aún cuando la gente se quede con sed.

¿Cómo se ve el panorama para las personas que trabajan en la defensa del medio ambiente y derechos humanos?

La situación actual es jodida para los defensores de derechos humanos, toda la vida lo ha sido. Cualquiera que se oponga a fuerzas económicas superiores tiene un problema grave de seguridad, está amenazado. Si no, veamos lo que pasó en Cabañas con la Oceana Gold, no tengo pruebas pero tampoco dudas: esas cuatro vidas fueron segadas por denunciar lo que sucede con la minería metálica en El Salvador. Veamos también lo que sucede en Ahuachapán, en Tacuba y en La Labor. En La Labor hay gente presa, en Tacuba hay gente denunciada por hacer defensa de los derechos humanos (...). El actual discurso de Gobierno, de todos los funcionarios, es justamente criminalizar al que no está de acuerdo, al que es disidente, al que dice ‘Eso no se debe hacer’. Tenemos una gran amenaza. No tenemos una ley que garantice la labor de defender derechos. No tenemos funcionarios que se atrevan a defender a los defensores de derechos. Tenemos un procurador (de derechos humanos) bastante pasivo en ese sentido. Nada pinta bien.

¿Están dispuestos a continuar?

La labor de defensa de derechos humanos no se hace por conveniencia, se hace por convicción, y los que estamos involucrados en esto muchas veces no tenemos ni para comer ni salario; hacemos la labor porque alguien tiene que hacerlo, tenemos que mejorar las condiciones de vida de las personas, hay que garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos sin que tengan riesgos de morir. Creo que la defensa de derechos humanos no es opción, es una obligación, y los que hacemos esta labor estamos convencidos de eso.