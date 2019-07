La maestra que abre su clase con 10 minutos de lectura

Julia Elizabeth es de las docentes que todos sueñan tener: dulce, carismática y con el firme deseo de impactar la vida de niños y niñas. Tiene 28 años en la docencia y asegura que la enseñanza es su vocación. "Me encantan los niños y enseñar, siempre he dicho que si volviera a nacer, sería maestra otra vez".

En los talleres brindados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología conoció a escritoras de libros infantiles como Maura Echeverría, Jorgelina Cerritos y Rebeca Henríquez, quienes le mostraron diversas estrategias de lectura para los niños y la motivaron a ver la docencia como una oportunidad para experimentar y ser creativa. Fue a partir de ahí que decidió cambiar su metodología y enfocarse en crear ambientes dinámicos donde los estudiantes se convirtieran en los protagonistas de su aprendizaje.

"Me emociona saber que los maestros no tenemos que ser tradicionales, sino actualizarnos constantemente, permitir a los niños que elijan qué quieren leer y crear espacios alegres para que disfruten el aprendizaje", explicó la docente.

Cada día, la profesora inicia la jornada con 10 o 15 minutos de lectura, los niños deciden qué libro leer y luego hacen una pequeña reflexión. Como parte de su proyecto, hace seis años decidió crear su propia minibiblioteca, un espacio de dos libreras donde, según dice, guarda sus tesoros: libros que ha ido recolectando, buscando en internet o que padres de familia le regalan. También cuenta con fascículos de Libro Prensa, material educativo de LA PRENSA GRÁFICA. Asegura que intenta actualizarlos constantemente para que sus estudiantes tengan oportunidad de leer tantos como quieran.

"Una vez alguien me dijo que era muy aburrido leer y le conté que yo he viajado a Europa, Asia y hasta el Oriente Medio. Se asombraron y me dijeron que tenía mucho dinero. Les dije que no, que todo lo había hecho a través de los libros y exactamente eso quiero que vivan mis niños", comentó.

Pero eso no es todo, el salón de clases de la profesora Julia es verdaderamente un espacio de estímulo a la imaginación, en cada esquina existen islas de aprendizaje donde los niños guardan material para leer, escribir o jugar. "Libro grande", "Libro viajero" y "Alcancía lectora" son tres de las dinámicas favoritas de los niños. En cada una de ellas, los estudiantes tienen la oportunidad de leer, producir sus propias historias, crear cuentos, dibujar, dramatizar y obtener premios por cada libro leído. De hecho, en lo que va del año la mayoría ha leídos entre tres y cuatro libros.

También hay actividades especiales, como el día de pijama, donde los niños reciben sus clases en pijama o el día de llevar su juguete favorito y contar una historia. "La idea es motivarlos, que ellos se sientan cómodos. Conmigo los niños nunca se aburren porque siempre hay algo nuevo", agregó la profesora.

Wilson Hernández es otro de los niños que disfruta mucho la lectura. Él asegura que hace un tiempo leyeron sobre España y le gustó tanto que ahora esa es una de sus metas: viajar y conocer el mundo.

María José Valencia tiene ocho años y adora leer, escribir y dibujar. Lleva tres años con la profesora Julia Elizabeth y dice que gracias a ella ir a la escuela es emocionante. "Disfruto venir a estudiar porque puedo aprender y divertirme con mis amigos. La profesora nos motiva a buscar libros nuevos y siempre nos dice que leer es como viajar, tener amigos en otras partes del mundo o vivir nuevas aventuras. Además, nos ayuda a despertar nuestra imaginación", dijo la estudiante.

La docente reconoce la importancia de transmitir sus conocimientos y experiencias con otros compañeros educadores, es por eso que forma parte de los especialistas que brindan talleres de formación docente del "Plan nacional para desarrollar habilidades comunicativas en educación básica". Estas jornadas formativas se realizan con maestros de diferentes centros educativos públicos para reforzar los métodos de enseñanza.

"Los docentes son una figura muy importante en el desarrollo de los niños. La profesora Julia es muy querida porque sus prácticas pedagógicas rompen esquemas, van más allá y se preocupa por el bienestar de sus estudiantes", enfatizó Luis Gilberto Figueroa, subdirector del Centro Escolar Doctor Doroteo Vasconcelos.

"Me encanta compartir lo que sé, tanto con los niños como con mis compañeros docentes, me interesa que más niños descubran lo bonito de estudiar, salir adelante y cumplir metas", finalizó Julia Elizabeth.