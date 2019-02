La mañana en CIFCO fue despacio y sin contratiempos

Despacio. El ambiente en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) no lleva la prisa de años anteriores. Hay ambiente electoral, lo dibujan las banderas de los diferentes partidos, los canopis donde los partidarios de instituto político orientan con los números de urnas y correlativos a los que se acercan a votar, pero no es la afluencia de años anteriores o tal vez no es la prisa de años anteriores.

Allí donde se aglutinan 38 juntas receptoras de votos también hay venta de promocionales de los colores en contienda, agua, comida y otras cosas para los que se aprestan a votar. Con ambiente cívico y familiar, CIFCO esperó desde temprano a unos 25,000 ciudadanos que convierten al lugar en el centro de votación más grande del país.

Los primeros en ejercer el voto en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones fueron los integrantes de las juntas receptoras de Votos (JRV). A las 6:40 ellos comenzaron a ejercer el sufragio y 35 minutos después las puertas se abrían de manera general para que los ciudadanos decidieran marcar la bandera de su preferencia, cumplir su mandato ciudadano y estar a la expectativa con los resultados.

Una persona se acerca a las mesas para reclamar su papeleta y luego poder emitir el sufragio.

A las 7:15 de la mañana, uno de los primeros en votar fue Emilio García, quien emitió su sufragio en la JRV 576, no se quejó de nada. Fue rápido y tranquilo: "Todo ha estado en orden, deseaba votar temprano y lo logré, no tuve ningún problema en hacerlo y ahora voy a mi casa a disfrutar de lo que resta de este domingo en familia", afirmó.

Con el correr del tiempo también apareció más gente camino a las urnas, pero sin perder el orden. Entre ese grupo de ciudadanos también se movían los observadores, los que escrutan el proceso, los que dan fe de que las cosas van por el camino adecuado.

El jefe de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Juan Pablo Corlazzoli, destacó el trabajo realizado por las distintas mesas receptoras de votos para permitir que el ciudadano pudiera ejercer también su derecho de votar con tranquilidad.

Solo un altercado por las credenciales de GANA a eso de las 5:30 a. m. hizo dudar del proceso, pero se resolvió rápido con el aval de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Los ciudadanos pudieron ejercer su derecho al voto sin contratiempos. Las instalaciones no parecieron tan abarrotadas como en las elecciones anteriores.

Las filas para esperar el turno y reclamar la papeleta fueron avanzando sin problemas.

Observadora. La embajadora de los Estados Unidos, Jean Manes, participó como observadora de los comicios presidenciales celebrados ayer.