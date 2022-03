"La memoria de nuestros seres queridos ha quedado en el olvido"

El doctor Geremías Ramos Torres falleció el 14 de junio de 2020 por covid-19. Se contagió porque, a pesar de padecer una enfermedad crónica, su jefe en el Hospital Nacional Rosales lo hizo atender pacientes con coronavirus, relata su esposa Beatriz, quien este 18 de marzo de 2022, justo cuando se cumplen dos años desde que se confirmó el primer caso de covid-19 en El Salvador, salió a las calles junto con otros familiares dolientes para reclamar al Estado por un reconocimiento para los trabajadores de la salud fallecidos en la pandemia.

Geremías era anestesiólogo y los primeros síntomas aparecieron el 12 de junio, recuerda su esposa. "Padecía de espondilitis anquilosante. Usaba prótesis de ambas caderas, era hipertenso, usaba anticuerpos y aún así fue puesto en los primero días de turno en la zona de covid del hospital Rosales", relata. "El jefe tenía un dicho que decía ‘o todos en el suelo o todos en la cama’. Ahora mi esposo está como él quería: está en el suelo, bajo el suelo, bajo tierra", dice mientras sostiene una foto de Geremías.

Beatriz se reunió en la Plaza de la Salud, a un costado del Rosales, con otras esposas, esposos, padres, madres, hijos de personal sanitario. Marcharon hasta el MINSAL con un mismo sentimiento y por un objetivo en común: que se valore el trabajo que realizaron sus familiares por atender a la población durante la pandemia y que se cumpla con la Ley Especial Transitoria para la Constitución del Fondo de Compensación Económica para Familiares del Personal de Salud.

Respuesta. El movimiento fue atendido por el MINSAL. La institución dijo que hará el pago.

La normativa se aprobó en la Asamblea Legislativa en septiembre de 2020, pero hasta la fecha el Gobierno no ha cumplido con sus disposiciones, pese a las repetidas solicitudes de las familias.

El decreto legislativo contempla una compensación de $30,000 para las familias de los trabajadores sanitarios fallecidos por covid-19, pero también ordena la creación de un registro de defunciones ocurridas entre el personal del sector público de salud y en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Sin embargo, como sucede con otras estadísticas de la pandemia, el Gobierno no ha sido abierto para informar cuántos trabajadores de la salud ha perdido El Salvador por el covid-19. El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud (SITRASALUD) contabiliza 267 hasta la fecha, mientras el movimiento de familiares tiene registrados 232.

"La memoria de nuestros seres queridos ha quedado en el olvido. Nosotros queremos que estas personas que dieron la vida por el Estado no queden en el olvido", dice Beatriz. Su reclamo contrasta con la narrativa que ha manejado el Gobierno en torno al personal sanitario, a quien en repetidas ocasiones ha llamado héroes. "El personal de salud sabe que velamos por ellos", escribió Nayib Bukele en Twitter, el 20 de abril de 2020. "Bonos, insumos, equipo de protección, medicamentos, hoteles y alimentación gratis, mejores condiciones y hospitales. Además, estamos trabajando en un paquete de beneficios adicionales, para nuestros héroes de la salud", agregó. "Este Gobierno les ha demostrado que ha hecho hasta lo imposible por su bienestar", dijo en otro tuit.

Ana de García también sigue esperando que el Gobierno reconozca sus obligaciones. Ana perdió a su hijo Rodolfo Salvador García en 2020. Se desempeñaba como motorista de las cabinas móviles del programa de VIH. "Mi hijo fue de los primeros que fallecieron porque él murió el 30 de mayo del 2020, esto comenzaba", cuenta Ana con lágrimas en sus ojos.

Fallecidos. Hasta ayer, el movimiento de familiares contabiliza a 232 personal fallecido por covid-19, desde que inició la pandemia en el 2020.

Con la voz entrecortada cuenta que el 27 de mayo su hijo fue llevado por una ambulancia desde su casa hacia el Hospital Saldaña, en Los Planes de Renderos, donde cuatro días después falleció.

"A nosotros no nos avisaron (de su muerte). Le avisaron al jefe de él. Tanto que cuando mi nuera llamaba por teléfono, le decían que él estaba muy bien, que sus signos vitales estaban muy bien, que era un hombre fuerte, que lo iba a superar", afirma.

Ana cuenta que después que su hijo Rodolfo falleciera, su nuera y sus dos nietos se enfrentaron a la discriminación de sus vecinos. En esos primeros meses de pandemia, cuando no se conocía bien el comportamiento de la enfermedad, muchos trabajadores de la salud fueron forzados por sus mismas comunidades a salir de sus viviendas.

"Los vecinos de ella hicieron un listado para firmarlo y sacarla a ella del apartamento con sus hijos (...). Nosotros hemos sufrido cosas que no se imagina", relata Ana.

Prometen pagar compensación

Al llegar al ministerio, una comitiva de familiares fue recibida por funcionarios de la institución, quienes prometieron comenzar a gestionar la compensación una vez se complete la documentación de 29 familias que están pendientes de avanzar en el trámite, explicó Laura Laínez, coordinadora del Movimiento de Familiares del Personal de Salud Fallecido por covid-19. Para obtener la compensación, los familiares deben entregar un listado detallando a los fallecidos y adjuntar la partida de defunción.

Sin embargo, el pago no será inmediato. Según Laínez, el MINSAL les dijo que "para que se nos cancelen los fondos, se tiene que gestionar", pero que esos detalles "lo hablaremos en las próximas reuniones". También se comprometieron a abrir un canal más efectivo de comunicación y a gestionar una reunión con el ministro de Salud, Francisco Alabi. Además, les informaron que comenzarán a hacer un reconocimiento de los fallecidos en la página del MINSAL. Les han solicitado fotos e información como nombres y profesión.

Los familiares de estos trabajadores señalaron que muchos de los fallecidos eran cabezas de hogar y dejaron hijos en orfandad, por lo que es urgente que se cumpla el decreto.

"Hemos quedado sin el pilar de nuestra casa y entre todos habemos familiares que unos hemos quedado peor que otros", dice Beatriz. "A mí ningún dinero del mundo me va a devolver a mi hijo, pero es justo que reconozcan el sacrificio de ellos, porque lo que dieron no fue poco: ha sido su vida. Necesitamos que nos atiendan, que nos escuchen", insiste por su parte Ana.

Movilización. Los familiares se concentraron en la Plaza de la Salud y luego se movilizaron hacia el MINSAL.

Alexandra González, quien perdió a su mamá el 26 de junio de 2020, también reclama que "no se les está dando una valorización, no económicamente, sino que no hay una importancia hacia este grupo de personas, hacia todo el personal de salud que siguen laborando".

"Ellos ofrendaron su vida, no pararon de trabajar para darle la atención a los pacientes que iban graves", dice Lilian de Romualdo, cuyo esposo falleció en 2020.

Durante dos años, el movimiento de familiares ha sido constante en exigir la indemnización que les corresponde por ley y han ejercido presión de diferentes formas. Durante ese tiempo recibieron negativas por parte del Gobierno y aunque ayer fueron recibidos, no creen haber recibido una respuesta clara. "Ya llevan casi dos años de no atender nuestras demandas, esperemos que ya no mientan y cumplan", dice Laínez.