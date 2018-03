"La militancia amplia me interesa, no la élite partidaria”

Amenos de un mes para que ARENA elija a su candidato presidencial, el precandidato Gustavo López Davidson se refiere en esta entrevista con LA PRENSA GRÁFICA a las consecuencias que para él puede tener que las caras visibles del partido digan abiertamente cuál de los tres precandidatos tiene su apoyo, esta práctica para López no es sana y puede generar división en el partido.

“Yo a nadie le he pedido que diga que me apoye porque yo creo que eso no viene a unir, sino que eso viene a buscar tal vez algún tipo de división. Soy un nacionalista puro y un miembro fundador firmante de ARENA, lo que menos quiero es una división; por ende, a nadie le he pedido en sí un apoyo”.

122,364 personas están en el padrón de ARENA habilitadas para votar el próximo 22 de abril en la elección que definirá el candidato que llevará el partido para la elección presidencial del 2019. López Davidson señala que su fuerza está en las estructuras del partido a quienes les ha ido a exponer sus propuestas y también les ha llevado obras.

También el precandidato tricolor consideró que sus dos compañeros en la competencia se están adelantando a los procesos al proyectarse como presidentes en la publicidad que hacen en espacios abiertos en todo el país; sin embargo, no le ve problema al hecho de que la campaña interna impacte a quienes no son afiliados de ARENA.

¿A esta altura de la campaña, de cuántos de los 122,364 militantes de ARENA considera usted que tiene el apoyo?

Eso no lo voy a saber hasta el 22 de abril, lo que sí yo le puedo decir es que mi interés principal ha sido no entrar en conflicto con ninguno de mis colegas que van para la candidatura. Mi interés principal ha sido el de visitar estas estructuras que también están pasando grandes problemas en El Salvador y ahí es donde también, a diferencia de los demás, he preferido invertir en obras porque ese es mi objetivo poderles brindar a todos los afiliados y después a todo El Salvador de una mejor calidad de vida. Así es que yo estoy seguro que va a haber bastante, bastante, bastante gente que va a poder apoyar. Desde un inicio lo he dicho, no soy persona que le gusta hablar mucho soy alguien al que le gusta hacer, eso es lo importante y eso es lo que quiere la gente; por ende, propuestas mías han sido bien claras desde un inicio y esa es parte de la diferencia que yo siento que tengo con Javier (Simán) y con Carlos (Calleja).

“Yo no veo que él (Mauricio Interiano) tenga una inclinación muy clara y definida, sino fuera un muy mal presidente del partido y yo creo que ni Carlos, ni Javier, ni mi persona va a aceptar que él le dé un apoyo a alguien. Yo creo que eso no es positivo, (...) toda la dirigencia debería de mantenerse neutral”.

¿En qué sectores de ARENA cree que tiene apoyos?

Yo les puedo poner un ejemplo: Rodrigo Ávila es un gran amigo mío, pero yo a nadie le he pedido que diga que me apoye porque yo creo que eso no viene a unir, sino que eso viene a buscar tal vez algún tipo de división. Soy un nacionalista puro y un miembro fundador firmante de ARENA lo que menos quiero es una división; por ende, a nadie le he pedido en sí un apoyo, por el contrario yo he apoyado a muchos sin importar si apoyan a uno o a otro, soy una persona muy institucional. Lo que sí le puedo decir es que lo que más me interesa no es que vote por mí la élite partidaria, la élite partidaria no es lo que me interesa que voten, me interesa que voten por mí aquellas personas que se identifican con mis propuestas, se identifican con mi manera de tener humildad, de saber escuchar y de poder llevar buenas propuestas y muchas de esas personas son las estructuras que están a nivel nacional, son estructuras que cuando yo hablo y les menciono todo son personas que quedan muy satisfechas.

La militancia amplia me interesa, no la élite partidaria la que a mí criterio debe de apoyar por qué porque va a ser un voto secreto, ya no es de que a nuestra gente le están diciendo y va a hacer caso, eso ya no va, los militantes van a hacer consciencia y análisis para votar por la persona que sea la más competente.

¿Entonces para usted es indiferente que en sus actividades participen diputados y dirigentes?

No, para mí no es importante porque sea como sea es un voto, un ejemplo Milena (Calderón de Escalón) viene y está a favor de Carlos, es un voto, pero ¿cuántos votos tiene Santa Ana? Ahí es lo que a mí me interesa que por supuesto puede haber un liderazgo y le podrán hacer caso, pero cuando uno habla y muestra propuestas claras y específicas sin hablar generalidades logramos nosotros hacer ese clic que es muy importante.

¿A quién cree que apoya el presidente del partido Mauricio Interiano?

Yo lo veo que es una persona institucional y se va a decidir el 22, va a apoyar a todo el mundo, yo no veo que él tenga una inclinación muy clara y definida, sino fuera un muy mal presidente del partido y yo creo que ni Carlos, ni Javier, ni mi persona va a aceptar que él le dé un apoyo a alguien; yo creo que eso no es positivo, siento que toda la dirigencia debería de mantenerse neutral y a la hora de votar entonces ahí que voten por quien quieran, pero antes de eso no es positivo.

“No, para mí no es importante porque sea como sea es un voto, un ejemplo Milena (Calderón de Escalón) viene y está a favor de Carlos, es un voto, pero ¿cuántos votos tiene Santa Ana? (...) Cuando uno habla y muestra propuestas claras logramos nosotros hacer ese clic que es muy importante”.

¿No es positivo que la dirigencia muestre públicamente quién es su favorito?

Algunas personas que tienen un apoyo yo creo que eso no es, a mí criterio, lo mejor, no es positivo para el bien del partido, para la transparencia de que personas de la dirigencia salgan apoyando a uno u otro, hablando de dirigencia no es un tema solo del COENA o de la élite política, también de diputados, ¿sabe por qué? Porque después algunos van a tener que ir a sobar lomo, o sea, van a tener que ir: “Mirá perdoname”. Entonces para qué eso, mejor evitarse. Hay que trabajar porque gane el mejor, no tengo problemas por quien gane, yo sé que cualquiera de los tres que gane se va a hacer un trabajo positivo para la historia del país.

De acuerdo con las reglas, las campañas internas solo tienen que influir en los militantes de los partidos, pero en el caso de ARENA trasciende hacia todo el que no es militante. ¿Cómo explica eso?

Es que es la única forma a través de los medios de comunicación poder llegar a todos, ya que tenemos militantes afiliados en todos los municipios de la república y poder llegar en un mensaje personal es bastante complejo. Hay que ocupar esa libertad que son los medios de comunicación, redes sociales para poder llegar a ellos.

¿No le ve usted problema a que trascienda?

No, yo creo que la población toda le interesa la política porque nuestro país no está en el camino correcto, entonces entre más sepa de qué es lo que cada uno de los precandidatos de ARENA está proponiendo, hace y todo creo que eso es positivo porque estamos siendo muy transparentes porque en estos momentos es la etapa uno, pero después tenemos ya la pura elección, entonces entre más sepa nuestro país qué es ARENA, cómo piensa cada uno de los precandidatos, siento que es positivo y creo que eso afectó positivamente al partido en las elecciones de 4 de marzo.

¿Por qué los militantes de ARENA deben votar por usted y no por los otros dos?

Por varias cosas, primero porque soy un nacionalista puro desde los 18 años; y segundo y más importante, es que soy una persona que toda mi vida la he dedicado al tema de salud, al tema de seguridad. Le pongo un ejemplo, si usted tiene un problema del corazón ¿prefiere ir donde un médico general o ir donde un cardiólogo? Yo soy ese cardiólogo que conozco los problemas de El Salvador.

¿En sus visitas al territorio ha tenido que pedir permiso a grupos delincuenciales para entrar a algún lugar?

La verdad que no, para serle bien honesto, se han hecho en las sedes del partido las reuniones y en otros lugares que hemos hecho, pero ha estado dentro de lo normal. No he tenido que pedir permiso, yo no, no sé si alguien de las estructuras habrá pedido algún tipo de permiso para poder llegar, pero no me he dado cuenta.

¿Llevaría a una candidata a vicepresidenta?

Pienso que sí, veo que una mujer debe de ser, se requiere representatividad de una mujer que tenga entrega para buscar el desarrollo del país y de la mujer. Hay mujeres capaces en nuestro país que podrán hacer una buena función como vicepresidenta y en un futuro espero que nuestro partido pueda llevar una candidata a la presidencia de la república, sería histórico y muy positivo. En ARENA hay mucha gente competente para poder hacer esa función.

¿Podría mencionar nombres de potenciales candidatas?

No, por el momento no puedo, pero le puedo decir que ya se han entrevistado un par de personas de parte mía que creo que pueden ser, sin duda, buenos elementos.... Pero hay que ir despacio, siempre he dicho que tengo el ego tranquilito, no soy como aquellos que ya se ponen “presidente”, como que ya estamos en el 2019.

¿Piensa que los otros dos precandidatos se están adelantando porque ambos se proyectan como presidentes?

Sí, claro, yo veo que sí, creo que aún no es el momento, el momento va a ser después del 22 de abril. Mi enfoque es puramente el trabajar estructuras en toda la república con propuestas claras.

¿De ganar la candidatura presidencial, quién cree que va a ser su rival en la elección del 2019?

Le puedo decir que muy probablemente va a ser Bukele, si sale bien de diferentes cosas, pero no creo que vaya a ser el FMLN. Yo veo que es preocupante cómo un Óscar Ortiz que podría ser un candidato importante viene y dice no, eso está diciendo que no está de acuerdo, no solo en la dirigencia del partido, en el cual ellos nunca van a aceptar que se equivocaron, siempre es por otras razones porque ellos son perfectos, acorde a ellos. A quién tiene de candidato el FMLN: no sé, creo que no tienen, yo no veo a nadie.

En el escenario de que no sea usted el candidato a la presidencial y que ARENA gane la elección, ¿aceptaría una plaza de ministro, por ejemplo?

No, no he entrado, y eso lo dije cuando me entrevistó el COENA y la CEN, que yo no he entrado a esto para ir buscando algo, entonces cualquier persona que entre a este proceso le van a dar algún puesto, yo no he entrado por eso, no quiero dar esa mala imagen porque si es así, entonces le puedo decir que la próxima vez que hayan primarias en ARENA para la presidencia van a entrar 50 si no 100 para ver qué les dan,. No queremos desprestigiar un proceso, nosotros lo que creemos es que podemos traer salvadoreños que están en exterior y pagarles acorde a lo que hacen para no generar sobresueldos ni nada de eso.

Si yo no gano la candidatura estoy a la orden del partido, a la orden de la persona que quede para colaborar en ideas para poderlas llevar a cabo, para mí sería un tremendo logro que algunas de las ideas o todas las que he propuesto se pudiesen realizar.

Gustavo López Davidson

Cargo:

Precandidato presidencial de ARENA.

Trayectoria:

Ingeniero industrial. Dirige la empresa Laboratorios López.