La mitad de los no vacunados tiene una percepción negativa de la inmunización contra covid-19

El 45.9 % de los salvadoreños no vacunados contra el covid-19 tiene una percepción negativa sobre las vacunas y el proceso de inmunización en el país, reveló un estudio realizado por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO).

El Centro de Estudios de Opinión Pública de FUNDAUNGO presentó este miércoles los resultados de un estudio realizado a nivel nacional, para conocer las valoraciones de los ciudadanos sobre las medidas de contención de covid-19 y el proceso de vacunación.

La encuesta se ejecutó entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021, con una muestra de 1,500 personas que respondieron un cuestionario principal y un subgrupo de 500 personas. Todos residentes del país.

Sobre el proceso de vacunación, los resultados evidenciaron que el 89.5 % dijo estar vacunado y el 10.5 % restante no lo ha hecho.

De los vacunados, el 91.2 % pertenece al área urbana mientras que el 86.8 % al área rural. Además, el 95.7 % de 65 años en adelante dijo estar vacunado, seguidos del 90 % de quienes tienen entre 30 y 64. En el grupo de 18 a 29 años, el 85.5 % aseguró estar inmunizado. En cuanto al nivel de escolaridad, la cobertura es mejor en personas con estudios superiores.

Según la encuesta, los mayores porcentajes de quienes no se han vacunado están en el área rural, en la población de 18 a 29 años, indicó FUNDAUNGO. “Nos dan luz de por dónde deberíamos ir cubriendo ese déficit de vacunación. Hacer más esfuerzos en el área rural y hacia jóvenes”, señaló el coordinador del centro de estudios, Manuel Delgado.

Del 10.5 % que no se ha vacunado, el 26.1 % citó el factor salud, como encontrarse en estado de embarazo o en periodo de lactancia, el 15.4 % reportó problemas para programar la cita, de horarios o de acceso, el 5.7 % citó razones como estar confundido con la información sobre el covid-19 y el 6.9 % señaló otros factores.

Sin embargo, el 45.9 % de los no vacunados expresó percepciones negativas sobre la vacunación. El 11.4 %, por ejemplo, consideró que la vacuna no es necesaria, el 10.1 % tiene dudas sobre la seguridad de la vacuna y el 2.9 % dijo que le preocupa que la vacuna no sea efectiva.

Al 7.4 % de los no vacunados les preocupa los efectos secundarios, el 6.1 % dijo no confiar en las vacunas que el gobierno está aplicando, el 4 % citó razones religiosas y otro porcentaje igual afirmó que no está interesado en vacunarse.

FUNDAUNGO también consultó a los no vacunados si estarían dispuestos a hacerlo. El 24.6 % respondió que definitivamente o probablemente no, el 66 % expresó su disposición a hacerlo, mientras que el 9.4 % dijo no estar seguro.

Sobre la razón que haría cambiar de opinión a la población que no se ha vacunado, el 28.1 % respondió que solo lo haría si le exigieran la vacuna en su lugar de trabajo, escuela u otros, al 25 % nada lo haría cambiar de opinión, el 20 % no sabe o no responde y el restante citó otro tipo de razones.

Los resultados también evidenciaron que de la población que dijo estar vacunada, el 52.5 % lo hizo en ECOS o unidades de salud, el 18 % en el Hospital El Salvador, un 10.1 % en hospitales del Ministerio de Salud (MINSAL) y solo el 0.5 % a través de la vacunación casa por casa, que fue implementada en octubre de 2021 y de la que, hasta la fecha, no se han brindado detalles oficiales sobre su cobertura.