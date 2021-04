"La música puede cambiar la sociedad": Cristian Granadeño, productor y DJ profesional

Cristian Daniel Granadeño López es su nombre completo, pero al subir al escenario se transforma en Danlop.

Danlop, es su nombre artístico, lo componen parte de las iniciales del nombre de este joven de 26 años, comunicador de profesión, amante de la música electrónica y convertido desde hace más de dos años en productor y DJ profesional de este género musical.

Cristian se especializa en producir música de los subgéneros tropical house, big room house y progressive house. Desde niño, sintió el deseo por componer música, y hoy sueña, con llevar su producción a nivel internacional y, "levantar la bandera del país", expuso.

El 31 agosto de 2019, subió por primera vez a un escenario: amenizó un concierto por la fiesta de las bolas de fuego en Nejapa, fue el despegar en su carrera. El 22 de septiembre, se presentó nuevamente en Nejapa, y el 22 de diciembre, llevó su música a las fiestas patronales de Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

Fiesta. Danlop le inyecta toda su energía en cada presentación, cuenta con un show de luces que agrada a sus espectadores.

En marzo de 2020, lanzó con el dúo salvadoreño Drayles, y Monique Hasbun (italiana), la canción Miracle, y el 24 de abril de 2020, Danlop presentó su segundo single: Summer days, junto a la cantante italiana, Francesca Rampa. Esta producción se posicionó en los primeros lugares de las emisoras radiales del país.

En 2020, canceló parte de sus presentaciones en el país debido a la pandemia por el covid-19 (el 6 de diciembre fue su última presentación en Lago de Coatepeque, Santa Ana). Aseguró que aprovechó este tiempo del confinamiento obligatorio, por el covid-19, para afinar la producir de su próximo material musical.

PRODUCCIÓN

Danlop define su material musical como, " melodías alegres", asegura que lleva la pasión por la música electrónica desde niño y confía en representar al país en eventos internacionales de este género musical.

En la actualidad, trabaja fuerte en su producción musical denominada Remember, contará entre 15 y 18 canciones. "Desde niño mi vocación era la música electrónica, estoy seguro que la música puede cambiar la sociedad, las emociones de las personas de un momento a otro", expuso.

Aseguró que su producción musical constará de: "entre 15 y 18 canciones, sigo trabajando, son canciones propias, de las tres ramas de la música electrónica, es una producción auténtica y algunas con diferentes artistas nacionales".

Su debut profesional en las fiestas de las bolas de fuego, en Nejapa, marcó su carrera, por eso, su producción lleva por nombre Remember (Recuerdos, traducido al español), porque, "recuerda las emociones que sentí en el momento que toqué por primera vez en el escenario, fue una bonita adrenalina al sentir al público, saltar conmigo, conectamos y fue un momento espectacular", dijo.

Dejó claro que, "ingresé a la música con la motivación de representar a El Salvador y cambiar la forma de hacer música. La música electrónica no se ha tocado mucho en el país, mi objetivo es posicionarme a nivel nacional, me gustaría representar a El Salvador a nivel internacional, que mis canciones puedan cambiar las perspectivas, emociones de un momento a otro entre la población".

Dedicado. Danlop se esfuerza a diario por producir material musical de calidad a sus seguidores.

Danlop es junto a Liza Divine, Andrews Reb, Drayels (dúo), de los pocos artistas que producen su propia música en el país y eso lo llena de satisfacción.

"La música electrónica transmite emociones, sonrisas, en los conciertos de música electrónica se olvidan los problemas", aclaró.

"Al momento que se compone una canción, dentro del programa (computadora), en el estudio, nos enamoramos de los sonidos, conseguimos conexión con las personas y se transmiten emociones y sentimientos", concluyó este artista que tiene en agenda una próxima presentación musical en México.

MATERIAL A LA VISTA

Parte de las canciones que conforman el álbum Remember:

1. Feelings

2. Hands Up

3. Take Control

4. Summer Days, ft Francesca Rampa

5. Miracle, ft Monique Hasbun & Drayels

6. Crazy Fuc**k

7. It’s My Symphony