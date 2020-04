La música siempre lo mantiene positivo

A través de las notas musicales en su guitarra, el agente Gamaliel Sánchez se ha propuesto animar y dar aliento a sus compañeros, además de tener un acercamiento con su familia, con quienes no ha podido compartir en los últimos días, debido a la emergencia nacional por el covid-19.

El talento musical de este policía quedó al descubierto a inicios de esta semana, después que les compartiera un video a sus amigos y a sus familiares, en el que interpreta junto a su guitarra la canción "Volveremos a Brindar" escrita por la actriz española Lucía Gil, cuyo mensaje es de solidaridad y de ánimo, la cual reconforta el espíritu en estos momentos de emergencia mundial.

El video en el que aparece el agente Sánchez tocando su guitarra fue publicado en las redes sociales y en cuestión de horas fue compartido por cientos de usuarios, quienes agradecieron la dedicatoria musical del policía, en este timpo en el que el país lucha por contener la pandemia del covid-19.

Los salvadoreños destacaron el talento que posee el uniformado. "El corazón se le hace pequeño a uno al saber que están nuestros hijos en casa y no podemos verlos directamente, y es difícil porque nosotros andamos cuidando a la ciudadanía y no podemos cuidar a nuestros hijos y familia", manifestó el agente Sánchez.

Este agente tiene 13 años de pertenecer a las filas de la Policía Nacional Civil (PNC), y cuando se graduó pasó a desempeñarse en el área de seguridad pública en la zona norte de Morazán, posteriormente estuvo en la Policía de Turismo, y después perteneció a la división de prevención de la violencia. Actualmente, de nuevo, ha regresado a las labores de seguridad pública, en Morazán.

El agente Sánchez asegura que su pasión por el canto inició a los 5 años de edad, cuando asistía a una iglesia cristiana, pero fue hasta hace unos años que se dedicó a aprender a tocar guitarra y se ha enfocado en interpretar temas musicales con mensajes positivos y de acercamiento a la juventud.

"Yo siempre he dicho que la música es el lenguaje de las almas, y cantarle a mis semejantes me hace sentir bien conmigo mismo, y me hace salir de lo rutinario que es lo que causa estrés en la mayoría del personal que laboramos operativamente", afirmó.

Desde el sábado 21 de marzo, el ejecutivo decretó cuarentena domiciliar en todo el país, y desde ese día, los policías fueron notificados sobre la suspensión de las licencias. Los que estaban fuera de las unidades policiales, debieron regresar para prestar servicio.

Al igual que el agente Sánchez, más de 25,000 miembros de la corporación policial están desarrollando acciones de seguridad para garantizar que la población respete la cuarentena domiciliar y que las personas que todas las personas cumplan con las medidas de prevención.