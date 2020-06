La necesidad ha hecho volver a los zapateros

Desde marzo pasado, cuando inició la cuarentena obligatoria, los negocios, y trabajadores y vendedores informales tuvieron que dejar de laborar, pero luego de tres meses sin tener ingresos los zapateros del municipio de Cojutepeque que tienen sus puestos en el parque Francisco Menéndez de la ciudad han decidido abrir sus puetos ante la difícil situación económica que enfrentan.

Son cinco los zapateros que ofrecen sus servicios en el parque, y para respetar las normas de distanciamiento social y evitar que las autoridades los cuestionen, se rotan para trabajar un día a la semana.

"Nos turnamos, como somos cinco los que estamos aquí, nos asignamos un día de la semana cada uno, y nos vamos rotando, trabajamos en un horario de 6:00 am a 4:00 pm, realmente no se gana mucho, esto está solo, pero con $5 que se haga al día, nos vamos un poco tranquilos porque al menos ya se compra algo para la comidita" narró uno de los zapateros, quien pidió ser identificado solamente por el apellido Mendoza.

Explicó, que decidió abrir su puesto de reparación y limpieza de zapatos debido a que ya no tenía alimentos. Mendoza, quien tiene 49 años, de los cuales diez ha dedicado al oficio , aseguró que la situación durante la cuarentena no ha sido fácil para él y sus compañeros al no tener una fuente de ingresos económicos.

Mendoza manifestó que no salió beneficiado con los $300 que entregó al gobierno, y que hasta el momento solo ha recibido una bolsa con víveres que le entregó la alcaldía municipal, por lo que tuvo nuevamente que volver a salir a trabajar.

"Alguien que tiene un sueldo seguro, pues diría yo que está bien que le digan " Quédate en Casa", pero nosotros que vivimos del día a día, como le hacemos. Yo he pasado tres meses sin trabajar, logre sobrevivir ese tiempo, porque no tengo familia a la cual mantener, pero mis otros compañeros que si tienen familia, la han visto difícil, es por eso que hoy con miedo a contagiarnos y a que nos digan algo las autoridades, hemos empezado a trabajar nuevamente" dijo Mendoza.

Comentó que llegar al parque es un verdadero reto para él y sus compañeros, ya que como no hay buses para movilizarse, casi siempre deben caminar grandes distancias. "Nos toca algo complicado, porque la mayoría no vivimos en Cojutepeque, entonces tenemos que caminar hasta otro municipio, a veces hay gente que lo lleva a uno, pero cuando no, toca caminar, pero yo lo tomo por el lado bueno, pienso que es ejercicio", dice entre risas. Mendoza narró que, hay temor de contagiarse de covid-19 entre el grupo de zapateros, pero por la necesidad de tener alimentos en su casa deben trabajar.