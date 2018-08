"La negociación con la RP China, yo lo hubiera hecho de otra manera": Hugo Martínez

El candidato a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez, aseguró que si le hubiese tocado ser parte de la negociación para iniciar una relación diplomática y comercial con la República Popular China lo hubiese hecho de una manera distinta y no tal como lo hizo el actual Gobierno presidido por Salvador Sánchez Cerén.

"Si a mi preguntas como lo hubiese hecho yo (el inicio de las relaciones con RPCH), yo lo hubiera hecho de otra manera. Siempre he dicho que soy una persona que no hace giros bruscos y soy una persona de no sorpresas. Siempre hablo con mis contrapartes y trato que ellos estén enterados de lo que voy a hacer. Pero es una cosa de forma, el asunto de fondo es que el mundo ha cambiado y hay 177 países en el mundo, nosotros somos el 178, que ya tiene relaciones con la República Popular China. Uno no se puede lamentar de algo que no le correspondió a uno hacerlo", dijo el aspirante luego de ser parte del Congreso Regional de Energía (COREN).

Martínez también manifestó que con estas palabras no está aludiendo a que el Gobierno se equivocó. "Yo no he dicho que se equivocó el gobierno. He dicho que yo no soy una persona de giros bruscos. A mi no me parece que sea un giro brusco, todos sabíamos que más temprano que tarde se iba a dar este paso. Si los sectores dicen que no se dialogo con nosotros y más, en esa parte si le podría dar la razón a los sectores, pero no estoy acusando al Gobierno de giros bruscos y eso".

El aspirante a la presidencial también expresó algunas críticas a Estados Unidos por los señalamientos hechos a El Salvador y las amenazas de algunos sectores del Congreso de recortar programas de ayuda.

"La pregunta que yo haría es con qué países tiene relaciones diplomáticas Estados Unidos. Ellos curiosamente, no el Gobierno, sino algunos senadores del Congreso están pidiendo que no hagamos lo que ellos ya hicieron hace 50 años. Hay 177 países con los cuales la República Popular de China tiene relaciones diplomáticas y ese es el concierto de las naciones. Ahí está Estados Unidos, ahí está Israel, ahí está Canadá, otros países de la Unión Europea. No le veo sentido que Estados Unidos tenga relaciones diplomáticas con China y que por otro lado le pida a otros países que no las tenga", dijo.

Luego, Martínez matizó que la decisión del Gobierno no debería de afectar a El Salvador en su relación con otros países tal como no ha sucedido con Costa Rica, Panamá y República Dominicana, naciones que no se han visto afectadas.

También el candidato presidencial calificó como falsas y de un argumento bajo las declaraciones del Canciller de Taiwán, quien dijo que el Gobierno del FMLN había solicitado dinero para financiar la campaña electoral de 2019.

"Es totalmente falso y me parece un argumento totalmente bajo y no va con el criterio y la formación y el formalismo que siempre conocí en mis contrapartes taiwanesas. Dicho sea de paso quiero agradecer todo el apoyo a Taiwán, el apoyo que tuvimos y quiero decir que sigo teniendo amigos en Taiwán. Pero Rechazo las declaraciones del canciller de Taiwán. Yo no he recibido ningún centavo de ningún gobierno y no voy a recibir ningún centavo de ningún gobierno y estoy listo para cualquier auditoría, de todos modos voy a declarar todos mis ingresos de la campaña. Así que son afirmaciones falsas", expresó.