La noche de la incertidumbre

La poca información y la mezcla de diferentes grupos de riesgo en el albergue de la Villa Olímpica es la principal preocupación de quienes cumplen la cuarentena en este lugar. Hay agua y comida para todos. Las personas se han autoorganizado para pedir cosas necesarias para el grupo, ante primeras horas de improvisación. De a poco, las aguas se van acomodando y los procesos se van esclareciendo. Sin embargo, los que están en la Villa Olímpica sienten que ya hubo una ventana de riesgo grande. Ha sido una larga jornada para todos.

El vuelo procedente de México aterrizó a las 6:50 p.m. Los cuatro salvadoreños que veníamos allí estábamos conscientes de que nos íbamos a someter a la cuarentena. Allí nos esperaban en la puerta de salida dos oficiales con perros, dos agentes de migración y soldados. En segundos, el grupo que bajó del avión se dividió en dos. Cuatro quedamos de un lado. Éramos los salvadoreños.

El personal de migración nos dijo que por orden del presidente se había establecido una cuarentena de 30 días. Palabras más, palabras menos, nos dirigieron al final de la terminal, y luego a la parte recién anexada, en donde hay otras puertas de salida.

En desorden varios agentes se nos acercaron, llenaron dos hojas e hicieron que la firmáramos, una para decir de dónde veníamos y otra para la evaluación médica, que no es más que la toma de temperatura.

Los cuatro en el vuelo procedente de México salimos por debajo de 37 grados. La sala estaba abarrotada pero no desbordada. Había niños y adultos mayores. Un exdirector del Seguro Social estaba entre los retenidos y en proceso de hacer cuarentena. Lo más impactante era ver a los niños, de tres, cuatro, siete años, aferrados a sus padres.

También impresionaba la gente de la tercera edad, angustiados y pidiendo asistencia a cada momento.

Más de 14 agentes de migración intentaban hacer el trabajo pero en desorden. Se llevaban los pasaporte y luego no sabían a quién se los habían entregado, también entregaron varios y luego los recogieron de nuevo.

Hasta tres agentes diferentes me preguntaron si ya había llenado la forma. Otro más de chaleco anaranjado preguntaba si ya habían ido por mi maleta documentada. Y luego me volvían a preguntar si el médico me había evaluado.

El director de Migración, Ricardo Cucalón, llegó esa noche y verificó la situación. Dio varias instrucciones e intentó imponer el orden, pero nada cambió mucho. Los pasajeros estábamos dispersos por la sala, dando datos una y otra vez, pero sin orden.

Finalmente, ya en el bus la mamá intentaba tranquilizar al bebé. Había mucho calor y luego mucho frío, una vez emprendimos la marcha. Nadie nos dijo nunca hacia dónde nos trasladarían. Dos policías estaban en el bus, pero tampoco nos daban datos. Fuimos al hotel Capital y no dejaron bajarnos. Algunos de los pasajeros pidieron que el bebé se quedara con su mamá, pero nadie nos escuchó porque nadie parecía estar a cargo. Está lleno, dijeron. El motorista recibió una ubicación y la policía otra, luego de unos minutos, nos movieron al INDES, las luces estaban apagadas y los vigilantes abrieron con sorpresa el portón. Luego de unos minutos de incertidumbre tampoco era allí. Finalmente el bus se enrumbó hacia la Zacamil. Llegamos a la Villa Olímpica, cerca de las 11:00 de la noche. Allí nos volvieron a tomar datos, y luego nos asignaron cuartos. En pabellones nos ubicaron, siete literas en cada cuarto, 14 mujeres juntas. Algunas ya dormidas, otras intentando encontrar espacio. El albergue se llenó ese día.

Un joven que había viajado de Panamá y que apenas tuvo 48 horas fuera dice que cuando llegaron, cerca de las 7:00 p.m. los vigilantes acababan de abrir portones. Todavía olía a fumigación.

"Nosotros viajábamos martes, a las 9:00 p.m. pero la aerolínea nos dijo que el vuelo se había movido para el miércoles a las 4:00 a.m. Era una orden de migración", dijeron.

Dice además que se siente engañado, a él le dijeron que iría a cuarentena domiciliar, pero nadie sabía que esa medida la habían eliminado.

"Nadie podía tomar decisiones y todo lo que decían es que era un mandato presidencial. Estuvimos solo 48 horas en Panamá y nadie nos evaluó ni evaluó la decisión", explica.

Durante el día no hubo ningún chequeo médico, ni siquiera la de la temperatura. Hay más de 300 en este albergue incluidos niños y adultos mayores. "Parece que la única instrucción es darnos de comer", comenta su colega.

Casi todos los buses que llegaron el viernes a este albergue dieron vueltas por varias horas hasta que les definieron el destino final. Uno de los primeros grupos iba rumbo a Jiquilisco y a medio camino los hicieron regresar.

"Yo nunca voy entender cómo no se compadecen de señores de 90 años, temblando de frío. A niños allí tirados a medio camino. Es evidente que es una desorganización completa. No hay protocolos de nada, es un show político. Qué triste jugar con la vida de la gente", explica, mientras también reitera que nunca se opusieron a ir a cuarentena, solo querían información y un lugar digno para dormir.

Hasta ayer por la tarde el bebé de 19 días permanecía en el albergue, aunque en una "zona diferente", comentó la abuela. También por la tarde aseguraron que sería movido de lugar. De ser cierto, que no fue posible confirmarlo, pasó casi 24 horas. En una reunión general con personal de Salud les pidieron reevaluar los tiempos de cuarentena, fumigar de nuevo, dividirnos por destino y edad.

También pidieron más información y que pusieran alcohol gel y otros productos para mantener aseados pisos y baños.

La gente acumula ropa y también frustración. Nadie sabe si alguien está enfermando porque aún no hay evaluaciones diarias. "Las cosas se irán acomodando", aseguró la de salud. Por la noche, los aquí encuarentenados fueron por bloques a comer, ya no todos juntos.

Otro de los que ahora pernoctamos aquí comenta que urge tener apoyo de epidemiólogos, que definan formas de distribución de las personas y hagan una selección correcta para evitar cualquier foco de infección. "Los militares, aunque están siendo bien amables, no están preparados para manejar un albergue en cuarentena como este", dice.

Ya hubo algunas salidas. Grupos familiares fueron reubicados y hacen un censo para mover a los de la tercera edad. También aseguran que el bebé fue reubicado, pero tampoco es algo que se haya podido confirmar.

Otra de las demandas es que no dejen entrar a nadie más a este albergue. Todos entramos el viernes. "Si entra alguien más volvemos a empezar de cero la cuarentena", explica uno entre el público. La resolución de los aquí presentes: no dejar entrar a nadie más. A ver cómo se cumple eso.