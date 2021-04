La nueva Asamblea 2021-2024 será joven

Además de la distribución de los escaños y la representación arrasadora de Nuevas Ideas, hay varios elementos que harán diferente a la próxima Asamblea 2021-2024: esta será, mayoritariamente, joven. El 63% de diputados electos tiene menos de 40 años. El 20 % es menor de 50 y solo el 9.5 % tiene más de 56 años.

Este elemento ha sido motivo de opiniones encontradas entre los legisladores reelectos. Mientras algunos aseguran que llegarán diputados inexpertos, otros aplauden que la presencia de jóvenes podría impulsar una agenda más progresista. Otros, en cambio, argumentan que la clave no está en si son jóvenes, sino en el compromiso que tengan con una plataforma que incluya propuestas nuevas.

"Yo creo que hay mucha incertidumbre, en el sentido de que no hay claridad de cuáles son las prioridades", manifestó Anabel Belloso, una de las diputadas más jóvenes de la legislatura saliente y reelecta para la siguiente por el FMLN.

Belloso argumenta que aún cuando se es joven no siempre se milita en favor de propuestas que beneficien a los grupos más vulnerables, aunque se esperaría que esa generación tenga mayor conciencia de esos escenarios.

"Ojalá el énfasis fuera poner al centro a la población y, especialmente, a estos grupos poblacionales que, históricamente, han sido discriminados y a los que se les violenta los derechos como es la juventud, personas con discapacidad, comunidad LGBTQ y mujeres", expresó.

Mientras, la diputada Marcela Villatoro, una de las diputadas más jóvenes de ARENA y también reelecta, expresa que durante la actual legislatura el Grupo Parlamentario de Jóvenes (GPJ) logró traspasar las barreras ideológicas y trabajaron por varios temas en común.

Algunas de las iniciativas presentadas por el GPJ fueron el proyecto de Ley Integral en Sexualidad y, recientemente, una reforma para que los solteros tengan derecho a designar a un beneficiario en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Profesionalización

Por otro lado, la legislatura tendrá también la característica de que el 73 % de los legisladores tienen educación superior completa. De los 84 diputados, 17 son abogados, nueve son administradores de empresa o contadores, ocho son comerciantes. Luego, hay variadas profesiones; entre ellos, médicos, empresarios, relacionistas públicos, periodistas e ingenieros en diferentes ramas.

Para Villatoro, esta diversidad en la Asamblea es muy importante. "Yo creo que todas las profesiones enriquecen el funcionamiento de la Asamblea porque, por ejemplo, hay una comisión de salud donde hay temas muy importantes de los que un abogado no puede hablar porque no es especialista. O una persona que esté en la comisión financiera, por ejemplo, tiene que saber algo de economía", explicó Villatoro.

Sin embargo, a ambas legisladoras les preocupa que los nuevos diputados no tengan ninguna formación parlamentaria, pues no hay, hasta el momento, una capacitación formal que deban recibir los nuevos legisladores, como sí la hay en el caso del Parlamento Centroamericano. Villatoro explica que, normalmente, los grupos parlamentarios de cada partido forman a los nuevos, pero en caso de Nuevas Ideas, no hay una fracción.

Iniciativas del Grupo parlamentario de jóvenes

1. Ley Para una Educación Integral en Sexualidad

Actualmente continúa en estudio de la comisión de Educación.Fue presentada en marzo 2020.

2. Reforma a la LEY del ISSS

La iniciativa tenía el objetivo de que los solteros pudieran designar a un beneficiario en el Seguro Social. Hasta el momento no ha obtenido dictamen desde 2020 que se presentó.

3. Ley de Emprendedurismo Juvenil

La propuesta ingresó en 2019 junto a una propuesta de Ley de Reinserción Penal Juvenil y la Ley de Protección contra el Acoso Sexual.