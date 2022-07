La nueva ley del agua aún no tiene ningún efecto práctico

Con la entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos, el pasado 12 de julio, lo único que ha cambiado es el formato de una página web, aseguraron ayer miembros del Foro del Agua.

"Como organizaciones sociales, estuvimos expectantes de este acontecimiento histórico; sin embargo a la fecha no ha habido avances significativos a pesar de que el presidente de ANDA, Rubén Alemán, aseguró que el agua estaba en el top de la política del presidente Nayib Bukele, pero tanto han demostrado esa voluntad política que lo único que se ha hecho es transformar la página web del FONAES a una especie de página web de la ASA", criticó Dalia González, del Foro del Agua.

Cualquier persona que teclee en un buscador la sigla "FONAES" (Fondo Ambiental de El Salvador) y le dé un ‘click’ a la dirección electrónica institucional, en efecto, puede observar cómo se despliega un comunicado que se lee: "Según la ley del agua y los lineamientos establecidos por las autoridades de El Salvador, este sitio web será dado de baja con el nombre de FONAES y se estará prestando el servicio como Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) desde el día 13 de julio de 2022".

El aviso, firmado por el Fondo Ambiental de El Salvador con el logo del Gobierno de El Salvador, aún aparecía la tarde de ayer por unos 10 segundos antes de que la dirección electrónica cambiase eventualmente a asa.gob.sv.

"Lo más preocupante es que hasta este momento no se ha nombrado un titular, a un presidente o a una presidenta de la ASA; no se ha nombrado a la junta directiva; incluso, ni siquiera se ha aprobado el reglamento para la implementación de esta ley", señaló González.

Mientras no exista un reglamento, la misma ley habla de que las decisiones para regular el uso del agua las va a tomar la junta directiva, "y eso es muy peligroso, porque prácticamente se está dejando a la discrecionalidad de los funcionarios el regular el tema del agua", añadió.

Representantes de las Juntas de Agua Rurales de Agua mostraron mucha preocupación por desconocer la forma en cómo deben operar. "Desde el 12 de julio estamos a la expectativa todas las juntas comunitarias, para ver cuáles son los pasos a seguir, pero hasta el momento no se tiene claro cómo vamos a regula, cómo va a funcionar esta ley. Es bien preocupante para nosotros y es por eso la exigencia al Gobierno para que dé a conocer cómo va a ser el mecanismo bajo el cual vamos a funcionar las juntas de agua rurales", anotó una representante del sector, que forma parte del Foro del Agua.

"Ya no es momento de estar improvisando cómo se va a regir el agua en El Salvador. Sabemos que no es un tema sencillo, que va a costar ordenar y regular todo, pero no vemos indicios de que esto vaya a suceder", valoró Óscar Ruiz, otro miembro del Foro del Agua, quien recordó que han transcurrido seis meses desde que fue aprobada la nueva legislación y una semana desde que entró en vigencia y aún no hay ni autoridades ni reglamento.