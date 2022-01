La perseverancia de Miguel ha dado frutos

Lo que hasta hace unos meses solo era una ilusión, se convirtió en realidad para Miguel Antonio Cerna Hernández, el barbero que a los 9 años perdió ambas manos al hacer contacto con cables de alto voltaje.

En septiembre del año pasado, Miguel, ahora de 26 años, logró concretar uno de los objetivos que se había trazado: el de tener su propia barbería.

"Me siento muy contento de estar aquí, en un local. Estoy alquilando, pero este ya es mi lugar de trabajo", expresó.

Su barbería se encuentra ubicada en el centro del municipio de Coatepeque, frente a la calle antigua que conduce de Santa Ana hacia San Salvador.

Antes trabajaba en su casa situada en el cantón Primavera de Santa Ana.

Miguel Antonio Cerna, peluquero

"De las sillas de comedor he pasado a tener (sillas) de barbero", comentó mientras corta el cabello a un joven.

Afirmó, que para abrir su barbería a tenido que renunciar a algunos cosas personales y ahorrar.

"Muchas veces quería comprar algo, pero recordaba que tenía poner el negocio formal. Algunas personas me han ayudado con cosas y otras las he comprado con el dinero que logré ahorrar de las cortadas de pelo", dijo.

Recordó, que inicialmente pensaba instalar la barbería en un local en Santa Ana, pero no pudo, y el año pasado un amigo le comentó que había uno disponible en Coatepeque por lo que decidió abrirlo en esta ciudad.

"Como todo negocio hay días buenos y otros de poca clientela, pero cada vez vienen más clientes y eso se los agradezco de corazón porque me están ayudando. Convenía venirme para acá", expresó.

Negocio. Abrir su barbería era el sueño de este joven emprendedor, y gracias a su esfuerzo lo ha logrado.

Debido a la aceptación que ha tenido, desde este mes contrató a un joven para que le ayude en la barbería. "La idea es dar más trabajo para ayudar a otras personas a que se ganen su dinero de una manera honrada y así lleven el sustento a sus casas". manifestó.

Las ilusiones de Miguel no se terminan con haber abierto su negocio, quiere hacerlo crecer y también enseñar el oficio a más personas. "Lo que quiero es seguir estudiando para avanzar en este oficio, pero al mismo tiempo sueño con abrir una academia para que la gente aprenda a cortar pelo y otras servicios", comentó.

El emprendedor agregó, que el accidente que sufrió nunca limitó sus sueños y esa decisión de salir adelante lo llevó a terminar su bachillerato general para luego tomar un curso de inglés durante dos años en una universidad privada de Santa Ana.

"Al principio sentía raro y pena que me vieran así (sin manos), pero lo superé y con la ayuda de mi familia y amigos seguí estudiando y logre sacar el bachillerato, nunca me volví a sentir menos o mal", dijo.

Contó que aprendió el oficio viendo videos en internet. "Aprendí la barbería en videos y tutoriales que veía en el internet y ahí me sirvió el inglés porque algunos están en ese idioma y los entendía. Fue así como comencé a quitarle el pelo a unos amigos en la colonia donde vivo y les gustaba como se los dejaba", contó.

"La gente puede pensar que por no tener las manos no puedo hacer un buen trabajo pero no es así, las limitaciones uno se las pone y cuando encuentra lo que a uno le gusta le pone mucho esmero y esfuerzo por aprende", aseveró.

Dice que además de tener su propia academia no abandona su sueño de continuar con sus estudios universitarios.