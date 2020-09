La plaza Libertad se vistió de azul en fiesta patria

Una ofrenda floral para conmemorar los 199 años de independencia colocó la Alcaldía de San Salvador en el Monumento a los Próceres, en la plaza Libertad.

El lugar es regularmente el centro de los eventos patrios de parte de los tres Órganos de Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), pero ante la pandemia de covid-19 la municipalidad encabezó la celebración en esta ocasión.

Ernesto Muyshondt, alcalde capitalino, destacó la labor que han hecho instituciones como el CAM, la PNC, la Fuerza Armada y personal de salud en el combate a la pandemia y a ellos dedicó los actos patrios de ayer.

"A todos ellos brindamos especial homenaje y nuestra mayor gratitud por el enorme esfuerzo que hacen y por demostrarnos que son verdaderos patriotas, que son orgullosos hijos de esta tierra cuscatleca", dijo el funcionario.

Muyshondt se hizo acompañar por los presidentes de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia y representantes del cuerpo diplomático.

También lo acompañaron algunos titulares de instituciones u organismos regionales, como el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

El alcalde hizo un llamado a la unidad del país para seguir enfrentando la crisis originada por la pandemia de covid-19, así como lanzar una mirada al futuro y pensar en los 200 años de independencia, en 2021.

"Ahora es momento de recibir con los brazos abiertos las vísperas del Bicentenario de nuestra Independencia. Un momento que nos servirá de reflexión, pero también de alegría y regocijo por el camino que hemos recorrido y que debemos mantener libre e independiente".

En la plaza se quemaron fuegos artificiales y humo azul en señal de los colores de la bandera salvadoreña.

"Para nosotros es importante no perder nuestras tradiciones, nos encontramos en medio de una pandemia, pero eso no puede ser motivo para no celebrar los actos patrios. Necesitamos estar unidos para salir adelante, que los actos sirvan para unir a todos", dijo el alcalde.

