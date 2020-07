La plenaria que acabó en un mal "espectáculo"

"Guarde el decoro señorita porque usted es una empleada y tiene que respetar este Órgano de Gobierno", expresó el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, a la Secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina, luego de que esta gritara al interior del Salón Azul, por la decisión de Ponce de dar como no recibido el informe del primer año de gestión del Ministro de Defensa, René Merino Monroy, quien luego de su intervención se rehusó a entregar el documento de manera personal a Ponce.

"Al inicio pensé que sería un presidente diferente Mario Ponce. Yo no soy su empleada, yo soy una funcionaria de la Presidencia que trabaja para el pueblo y no le voy a permitir que me calle, porque usted no está sobre nadie", reaccionó Medina en un mensaje en su cuenta de Twitter, minutos después, en los que en la red siguieron mensajes de otros funcionarios en defensa a Medina, incluido el presidente Nayib Bukele; aunque también a la Secretaria, en la misma red de Twitter, se le cuestionó si "¿Llamarle empleada a una empleada pública es dirigirse de forma despectiva?".

Esta fue solo una parte del "espectáculo" dado ayer por ministros y diputados, puesto que además hubo señalamientos, peticiones de mantener la cordura, gritos y rompimientos de protocolo, faltas de respeto y aplausos en la "sesión solemne" en la que los ministros de 13 carteras de Estado presentaron sus informes de primer año de gestión.

Dichos informes, el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, intentó entregarlos en conjunto como correspondencia puesto aseguró que le parece "ridículo" el tener que entregarlos uno a uno a los miembros de la junta directiva de la Asamblea.

"Son informes para el pueblo, no para los diputados en sí. Es para que la población sepa lo que se ha hecho y lo que se ha trabajado en este año de gestión. Hicieron un juego político que nada más es una tontería el estar pidiendo que lo entreguen cada uno de los ministros , lo cual es una situación que no está regulada en la ley", mencionó Castro al momento de querer entregar el conjunto de documentos en la ventanilla de "Recepción de trámites de la Gerencia de Recursos Humanos" de la Asamblea.

El numeral 18º del artículo 131 de la Constitución establece que "corresponde a la Asamblea Legislativa: Recibir el informe de labores que debe rendir el Ejecutivo por medio de sus Ministros, y aprobarlo o desaprobarlo", mientras que el artículo 168 en su numeral 6º de la misma normativa menciona que es una atribución y obligación del Presidente de la República "presentar por conducto de los Ministros, a la Asamblea Legislativa, dentro de los dos meses siguientes a la terminación de cada año, el informe de labores de la Administración Pública en el año transcurrido."

Y de hecho la no entrega de esos informe de parte de dos ministros, uno de ellos Merino Monroy, desató momentos incómodos, como cuando Ponce pidió al Ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, que no fuera "grosero", palabras a las que prosiguió un receso de cinco minutos en la plenaria "solemne". A la frase, minutos después , Herrera respondió por las redes sociales tirando de (mal) humor expresando que "o solo me robaron el audio... Me habían robado el informe. Ellos lo tenían. todo se les había entregado desde el inicio. Pero bueno, se los volvimos a entregar...".

Señalamientos y fotos

Durante la plenaria también hubo señalamientos desde las cuentas de Twitter institucionales del Ejecutivo al comportamiento de los diputados durante la lectura de los informes los cuales fueron acompañados con fotografías de diputados atendiendo llamadas telefónicas o en pláticas con colegas, algo a lo que replicaron, de la misma manera, algunos diputados como Marcela Villatoro, quien en su cuenta personal evidenció un comportamiento igual de parte de los funcionarios del Ejecutivo que se encontraban en el Salón Azul con atención a su teléfono más que a sus colegas parados en el podio.