La primera ciudad de San Salvador

La Academia Salvadoreña de la Historia presentó el sábado pasado una maqueta que reconstruye, por primera vez, el asentamiento original de la capital.La villa de San Salvador fue fundada en 1528 en el valle de La Bermuda, al sur de Suchitoto. Fue, además, la primera población estable de nuestro país en plena conquista española. Los pobladores, sin embargo, emigraron al valle de Salcoatitán, la ubicación actual, en 1948.Esta migración permitió que las edificaciones originales se conservaran en el tiempo, porque no se construyó sobre ellas. Actualmente estos restos se conocen como el sitio arqueológico Ciudad Vieja, que fue descubierto hasta los años setenta.Pero no fue hasta 1996 que se iniciaron trabajos de excavación en el sitio, conducidos por el arqueólogo estadounidense William Fowler, de la Universidad de Vanderbilt, en Tennessee, y acompañados por CONCULTURA (hoy Secretaría de Cultura).Desde entonces, diversas temporadas de investigación se han desarrollado en el sitio con el patrocinio de empresas privadas, cooperación internacional, universidades y otras instituciones.Para los miembros de la Academia Salvadoreña de la Historia, la maqueta presentada permitirá apreciar detalles que son imposibles de ver al visitar el sitio, algo que es valioso no solo para los investigadores, sino también para el público en general.La maqueta fue elaborada por el arquitecto Jaime Escobar y puede ser apreciada en la Casa de las Academias, también conocida como Casa Dueñas, en la alameda Juan Pablo II.