La principal causa para no denunciar la violencia contra la mujer es la dificultad para acceder a los servicios públicos: Vanda Pignato

La secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, presentó este día la “Estrategia de Prevención del Feminicidio y la Violencia Sexual” en una reunión con el Consejo de Ministros ampliado, presidido por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, la cual calificó como “histórica”, agradeciendo que se reconozca el alza en los feminicidios en El Salvador como un problema real de la sociedad salvadoreña.

Según Pignato, la estrategia tiene como objetivo general el “reducir la incidencia de la violencia feminicida y violencia sexual, a través de una intervención intersectorial de prevención, detección, atención y protección de mujeres, niñas y adolescentes”.

Vanda Pignato de la @SecInclusionSV expone en el sesión del consejo de ministros ampliado cifras que demuestran "alarma" por el aumento de violencia hacia las mujeres y niñas. pic.twitter.com/lMfaKwDvNr — LPGPolitica (@LPGPolitica) May 3, 2018

Estadísticas alarmantes

En dicha presentación, Pignato enfatizó que “de acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, presentada por la DIGESTYC, 67 de cada 100 mujeres han sufrido violencia a lo largo de su vida y que el 34% de la mujeres han sufrido violencia en los últimos 12 meses” en El Salvador.

"En El Salvador, 4 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida y 1 de cada 10 mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual en los últimos 12 meses”

“Desde el año 2009 a la fecha, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y otras instituciones vinculadas hemos trabajado como nunca antes en la prevención, atención, protección y sanción de los agresores en casos de violencia basada en género contra las mujeres", agregó. Sin embargo, también declaró que “siempre que hay avances en el reconocimiento y garantías de derechos para las mujeres, las estructuras patriarcales y reaccionarias elevan el nivel y la insidia de sus ataques".

Secretaria Vanda Pignato: "Pese a la mejora en la cobertura de servicios especializados para las mujeres, la denuncia o búsqueda de apoyo ha sido sólo en el 6% de los casos. La principal causa para no denunciar es la dificultad para acceder a los servicios públicos (48%)" — Inclusión Social SV (@SecInclusionSV) 3 de mayo de 2018

Aumento en los últimos meses

"Los feminicidios han ido en aumento a partir del año 2015, que pasamos a tener 574 feminicidios, es decir 230 más que en el año 2014. Eso nos obliga, entonces, a redoblar los esfuerzos realizados, a fin de evitar más casos de violencia y feminicidios. Los datos en 2016 y 2017 no han sido mucho menores. A pesar de una leve reducción de la tasa de feminicidios en el 2017, cada 18.7 horas una mujer fue asesinada”, explicó la funcionaria.

Según Pignato, los datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) reflejan que hasta el 1° de mayo de este año, se conocen de 152 mujeres asesinadas, “lo cual representa un incremento notable, respecto del año pasado para el mismo período”. “También la encuesta nacional señala que, en El Salvador, 4 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida y 1 de cada 10 mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual en los últimos 12 meses”, remarcó.

Sria. Vanda Pignato: "Los objetivos específicos son: 1- Adoptar la alerta nacional sobre la situación de violencia contra las mujeres, a fin de fortalecer acciones estratégicas comunes para la prevención, detección, atención y protección de mujeres, niñas y adolescentes" — Inclusión Social SV (@SecInclusionSV) 3 de mayo de 2018

Amenazas a cualquier intento de denuncia

Uno de los datos que reveló Pignato fue que según la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, “el 15% de mujeres encuestadas pensó que no le iban a creer, el 11.5% fue amenazada y el 9% no sabía a dónde acudir”, sumado a que, de todas los casos denunciados, sólo en el 6% de se ha brindado apoyo real. “La principal causa para no denunciar es la dificultad para acceder a los servicios públicos”, la cual representa un 48% de los casos, sentenció.

“Nos damos cuenta que las políticas y acciones que hemos implementado no están teniendo todo el impacto deseado en la vida de las mujeres, y que aunque estemos haciendo esfuerzos en la garantía de derechos y en empoderar a las mujeres, no es suficiente todavía”, señaló.

“El ISDEMU está alertando a las Instituciones, Órganos de Estado y Ministerio Público a adoptar con urgencia todas las acciones correspondientes orientadas a la prevención, protección, atención, sanción y reparación de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes", finalizó.