La propuesta de boda de Edgardo a Alejandrina en plena JMJ

En plena Jornada Mundial de la Juventud, el joven le entregó el anillo a su novia en la tarima de Santa María, donde el papa Francisco recibió la bienvenida por parte de los jóvenes peregrinos. Se conocieron hace 23 años en un colegio marista en Mejicanos, y pasaron el mismo tiempo sin verse antes de comenzar su noviazgo.

La historia comenzó cuando Alejandro y Frida, los suegros de Edgardo, eran tutores en las clases de escuela de padres de los papás de él, Salomón y Mabel, cuando este estudiaba la primaria en el colegio marista.

Allí Alejandrina, que era alumna en el colegio La Asunción, llegaba con sus padres los sábados por la mañana y, mientras los papás de ambos ocupaban en salón de clases, ellos corrían por los corredores y patios del centro de estudios. Más tarde, al final de las charlas, los seis se reunían para un almuerzo que les repartían tras la conclusión de cada jornada.

Con el final de las clases de escuela de padres, el inocente sentimiento infantil terminó, se fue o se durmió. El tiempo pareció haber hecho su tarea con el olvido hasta que llegó la especialización en la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA). Se reconocieron después de la segunda o tercera clase, pero ambos habían estado entre la confirmación y la duda sobre "¿será o no será?".

"Decidimos hablarnos, comenzamos a realizar trabajos juntos, incluso el trabajo final y ahí recomenzó toda la historia de nuevo", dice Edgardo, quien ya traía el anillo desde El Salvador.

"Dice que cargó el anillo por varios días y yo no sé por qué no me lo daba, quería encontrar el momento", explica Alejandrina. Decidió dárselo en la misma tarima de Santa María, el miércoles, cuando el Papa Francisco llegó a Panamá, durante el concierto vocacional. Los amigos presentes saltaron de alegría y ella quedó impactada por la sorpresa que la desbordó de alegría.

Alejandrina se congrega en la parroquia de La Sagrada Familia y Edgardo en la de Jesús de la Misericordia, prepararon su viaje con anticipación, pero ella jamás sospechó nada del plan de su novio.

"Para los dos era importante venir a la Jornada, comenzó como un sueño. El anterior fue nuestro año y la Jornada es parte de la relación, es parte de ser novios ahora como compromiso", dice Edgardo.