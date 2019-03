"La recomendación al próximo gobierno es que vea a las alcaldías como aliadas"

La Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES) ha solicitado aumentar del 8 % al 10 % el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) a partir de 2020. En esta entrevista con LA PRENSA GRÁFICA, el director ejecutivo, Carlos Pinto, explica las razones de la petición y responde a las críticas respecto a que las comunas usan el dinero para gasto corriente.

Desde hace varios años COMURES ha venido pidiendo aumentar el FODES. ¿Cuál es el motivo?

Aparte de que hay que actualizarlo por efectos de inflación, por la demanda de las comunidades, otra parte importante es que nosotros estamos conscientes del aporte de los municipios; por eso lleva un énfasis. La ley del FODES lo menciona: que pueden los municipios usar el FODES para prevención de la violencia y contribuir a la seguridad.

El Plan El Salvador Seguro en los últimos tres años llegó a cubrir 50 municipios y la obra de prevención se ha hecho con el recurso de la contribución especial de la telefonía y de los grandes contribuyentes y con cooperación internacional. Entonces, la participación de los municipios y otras instituciones en esta tarea de seguridad pública no es sostenible, (porque) se va la cooperación, ya no hay proyectos, ya sea créditos o donaciones. Y lo otro es que, aparte de que se va la cooperación, no solo en 50 municipios hay problemas de inseguridad, no solo en 50 municipios se puede invertir en la prevención. ¿Qué significa invertir en prevención? Invertir en escenarios deportivos, iluminar canchas, alumbrado público, más parques, dar más becas.

Lo que se busca son dos cosas: seguridad ciudadana, y el municipio tiene una tarea en la prevención. Y segundo, propiciar desarrollo económico local en regiones específicas. ¿Que queremos evitar? Que haya más migraciones, que la gente no esté pensando en salir, porque la gente sale o por seguridad o porque no tiene empleo, o por las dos cosas. Si la gente tiene mejores condiciones que se quede, que no lo persigan y que tenga empleo. Y eso solo el Gobierno nacional no logra, solo el gobierno local no logra.

El Banco Interamericano de Desarrollo recomendó no aumentar el FODES y sugiere recaudar tasas de manera más eficaz y fortalecer las fuentes de ingresos propios. Dice que puede haber un impuesto predial. ¿Qué piensa?

Los municipios han hecho un esfuerzo de mejorar sus contribuciones, sus ingresos tributarios... Nosotros como COMURES pactamos con la Asamblea Legislativa aproximadamente en 2003 un modelo de ley de impuestos municipales. Más de 50 municipios aprobaron sus nuevas leyes con este modelo. Buena parte de estas se declararon inconstitucionales por la sala anterior, algunas se han estado superando otras no. La sala, nosotros los invitamos a que nos sentáramos, que viéramos cómo se superaban, (pero) no quiso.

Hay municipalidades que han incrementado sus tasas por servicios que brindan, pero para inversión no hay mayor cantidad de fondos... Hay otra gran cantidad de municipios que ¿a quién le van a cobrar? Son la gran mayoría de municipios de este país, andan entre 100 y 130 municipios que la actividad económica que tienen, ¿qué es? Tiendas, alguna ferretería poco fuerte, la agricultura, mucha de subsistencia, la caficultura con los precios deprimidos. Entonces, esos municipios, aunque hagan esfuerzos de tener sus ingresos tributarios, dependen fundamentalmente del FODES. Y si hablamos del impuesto predial habría que ver con el presidente electo (Nayib Bukele), porque él lo tiene en su plan de gobierno, cómo está pensando aplicarlo. Si lo aplicaría desde el Gobierno nacional o con los municipios, pero el impuesto predial no es que mañana se decreta y se empieza a cobrar. Hay que actualizar los catastros, con el FODES se podría invertir en esto.

Estuvimos hace un mes con el ministro de Hacienda y la junta directiva de COMURES y gente del Banco Mundial que había venido. Ellos le están dando forma a un crédito de $200 millones para los próximos años. La idea, entendería yo, así como se hizo en el FISDL en la administración Flores, es que el FISDL tenía fondos del BID, del BCIE, USAID, lo utilizaba para inversión en los municipios y le daba orientaciones estratégicas en las inversiones del país... Los municipios concursaban y decían: "Yo presento este proyecto en la comunidad X para distribución de agua potable y ofrezco tanto de fondos municipales", y el FISDL ponía el complemento.

A mí me parece un tanto extraño (que recomiende no incrementarlo), cuando el BID colaboró con el inicio de este FODES, que era el 6 %. 400 y tantos millones (de colones) en el primer año se financiaron con dinero que se trasladó a los municipios con los ingresos corrientes del Presupuesto (General) y 300 millones de colones con proyectos que estuvo de acuerdo el BID, el BCIE y USAID.

¿Será que es por la crítica de que se va más para gasto corriente que para inversión? Por ejemplo, la Asamblea al final de cada año autoriza pagar sueldos y aguinaldos con FODES.

Empecemos a vernos con el espejo. El Gobierno nacional, del total de los ingresos corrientes del país, un 80 % son para gastos de funcionamiento y precisamente salarios, ¿y por qué (para) el municipio es al revés? El 25 % del FODES es para gastos de funcionamiento. Lo que autoriza la Asamblea a final de año, del 25 % de los gastos de funcionamiento, solo la mitad, el 12.5 % se puede utilizar para salarios. Entonces lo que hace la Asamblea es liberar un mes para que ese 25 % sirva para pagar aguinaldos y otras deudas. Yo estoy casi seguro de que ningún municipio utiliza el total del 25 % para este pago.

El presidente electo dijo que era irresponsable esta propuesta. ¿Qué esperan del próximo Gobierno?

Él lo tiene en su plan de gobierno. Nosotros hemos hecho la propuesta que sea a partir de enero del próximo año y los organismos multilaterales están pensando en llevar esa inversión a lo local, porque queremos detener la migración ilegal y poder recibir a los que vengan. Se trata de un esfuerzo conjunto. Nuestra recomendación al próximo gobierno es que vea a las municipalidades, a los gobiernos locales, como aliados estratégicos del desarrollo, que complemente el refuerzo. El presidente electo ha dicho que no va a haber diferencias por partidos políticos en los municipios, esperamos que eso sea cierto.