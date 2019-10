La red de América Latina que evitó la práctica de 15,829 abortos

Desde hace 23 años la Red de Centros de Ayuda para la Mujer brindan apoyo a aquellas salvadoreñas que lo requieren luego de quedar embarazadas de una manera inesperada. Comenzaron su labor en la Ciudad de México aunque con el paso del tiempo cruzaron fronteras para atender a mujeres que por diversas circunstancias han tenido como una opción realizarse un aborto, pero que con su ayuda han optado por dar a luz.

El doctor Miguel Ángel Salazar Vargas, asesor médico del Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana, manifestó que son diversas las herramientas que se dotan a las mujeres para que puedan sobrellevar sus embarazos a pesar de las crisis que estos puedan significar.

"Un embarazo inesperado no necesariamente tiene que se producto de un acto violento. En muchas ocasiones es inesperado porque la mujer no tiene las condiciones económicas para poder mantener al bebé o porque por la edad y la cantidad de hijos no estaba dentro de los planes", señaló Salazar Vargas, quien ha impartido algunos seminarios en El Salvador.

Según dijo, en los Centros de Ayuda para la Mujer, instaurados en más de 22 países, en el 2018 atendieron a 15,829 mujeres que tuvieron, en algún momento, la intención de abortar, pero que luego de entrar en las centros cambiaron de opinión.

A ellas, menciona se les brindó un acompañamiento emocional "por sobretodo" además de hacer ver que existen diversas alternativas para continuar con el embarazo, así como se les capacita para poder ser económicamente activas por medio del autoempleo, es decir creación de productos, o dotándoles de un empleo.

"El dar en adopción no es la única alternativa que se presenta o se plantea. Es más, la gran mayoría de las mujeres a las que nosotros atendemos en las casas de atención deciden cuidar de sus hijos y no pasa por su mente darlos en adopción. Y es que el vínculo que se crea entre las madres y sus bebés es demasiado grande y fuerte", manifiesta el médico.

Las estadísticas de la red, a nivel latinoamericano, muestran que la edad o el estado civil no son condicionamientos excluyentes para que las mujeres puedan recibir apoyo.

En cuanto a la edad, el 35 por ciento de las mujeres asistidas en las casas de atención oscilaron entre los 20 y 25 años, mientras que el 21 % entre los 15 y 19 y el 20 % entre los 26 a 30.

Mientras que en cuanto al estado civil fueron las solteras (9,126) las que más acudieron, seguido de mujeres casada (2,523) y en un tercer lugar las que se encontraban en unión libre (1,975).

Según Salazar Vargas, una de las mitificaciones de las organizaciones que promueven la despenalización del aborto es que no hay secuelas y que lo que se forma en el vientre no es vida humana sino hasta después de las 12 semanas.

"Es una mentira. Después de aproximadamente 14 horas de la relación sexual se da la fecundación del óvulo y con ello ya hay vida humana, algo que según las organizaciones que luchan por la despenalización del aborto a nivel internacional tratan de convencer que no es así. Es ilógico que de la vida humana no salga vida humana", mencionó.

Para el médico el aborto no solo es cortar una vida sino también es atentar contra la vida de la madre. "Lo que también es cierto es que se atenta contra la vida de la mujer al realizar un procedimiento abortivo y este siempre deja secuelas en el cuerpo y en lo emocional", dijo.

La Misión de la red

Según se puede leer en su sitio web, la red de centros de atención para las mujeres tiene como misión el unir las experiencias de trabajo de los Centros de Ayuda para la Mujer, para salvar vidas del aborto en todos los países de América Latina.



180

Centros de Atención para la Mujer dieron atención en 19 países de Latinoamérica durante el 2018.