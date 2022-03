La reinserción tras una pena que no debió ser

Pasar en prisión por un delito que no cometieron no es el único problema para las mujeres que fueron acusadas de abortar pese a que tuvieron una emergencia obstétrica, pues su calvario sigue aún fuera de la cárcel.

Para Cinthya Rodríguez la primera discriminación llegó antes que el juzgado la condenara a 30 años de prisión por homicidio agravado, cuando en el hospital los doctores la acusaron de abortar y la denunciaron. Luego vinieron los ataques dentro del penal y ya afuera, la última y no menos importante, fue la condena de la sociedad que la sigue estigmatizando pese a que ya demostró su inocencia.

El 7 de marzo Cinthya cumplió tres años de haber salido de Cárcel de Mujeres. Estuvo encerrada 10 años por un crimen que no cometió y que hoy, 36 meses después, le impide conseguir un trabajo por la discriminación laboral.

"Mi anhelo siempre fue conseguir un trabajo para ayudar a mi familia, el cual hasta el momento no he podido conseguir porque mis papeles están manchados. En los trabajos piden antecedentes penales y solvencia de la Policía. Mis papeles no están limpios, a pesar que yo salí con una conmutación de pena", contó.

A pesar que su liberación fue hace tres años, la gente aún la señala y "le tira habladas". Asegura que no les pone mucha atención y que ahora está tomando un curso de inglés y cuidando a su hija.

"Espero poder estudiar y darle una mejor vida a mi hija y poderla apoyar desde pequeña en sus estudios y que ella sí pueda cumplir sus sueños. Por esa emergencia tuve que estancarme un momento y espero que mi hija no vaya a pasar por una situación así", agregó.

Cinthya ha sido una de las beneficiarias del proyecto "Mi emprendimiento y yo", que surgió del programa de formación "Incidencia y acompañamiento político y jurídico para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el contexto de la postemergencia", conformado por la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) . Este último organismo también brindó el capital semilla para los emprendimientos. Voces Vitales también apoya el proyecto.

Estas organizaciones crearon el proyecto porque vieron la necesidad de crear trabajo para las mujeres que habían estado en la cárcel y que al salir no podían insertarse al mercado laboral por diversas circunstancias.

EMPRENDER

Gracias a ello Cinthya pudo poner un negocio de venta de ropa, hace un mes. Fue la única manera que encontró para poder sobrevivir, ya que en las empresas y el gobierno no le apoyaron. "Me siento más fortalecida. Me puedo defender en algunos derechos que a mí me corresponden y sé que tengo apoyo y voy luchando siempre por mis compañeras y por seguir adelante con mi familia", aseguró.

Lisseth Alas, quien es coordinadora del proyecto, informó que este inició en noviembre de 2021 y finalizó en enero de 2022. Con él prepararon a las beneficiarias con conocimientos para poder desarrollar un emprendimiento. Ahora que ya finalizó la etapa de formación, es hora del desarrollo y acompañamiento.

Imelda. Sueña con ser enfermera y si es posible estudiar para doctora. Ella quiere brindar la atención que le fue negada cuando la denunciaron.

"Surge el proyecto para dar atención y acompañamiento a 21 mujeres, 20 que fueron víctimas del sistema que penaliza el aborto y otra por violencia de género. Es para apoyar a la mujer en lo que le gusta y en qué áreas son buenas, algunas venden ropa, otras tienen habilidades en la cocina, otra en la crianza de animales de granja", explicó.

Para Alas, este tipo de proyectos ayudan a que se mejore la calidad de vida y que ellas "se puedan desarrollar como personas, sus hijos y su familia".

Otra mujer que se ha beneficiado con proyectos de organizaciones sociales es Imelda Cortez, de 24 años. Este año comenzó a estudiar una Licenciatura en Enfermería. La beca con la que está estudiando también fue por el apoyo de Agrupación Ciudadana. Por el momento solo se está dedicando a estudiar, pero asegura que aunque no trabaje recibe discriminación de algunos sectores.

Imelda vivió una situación parecida a Cinthya. Cuando llegó al hospital la denunciaron ante las autoridades y aún desmayada en la camilla fue esposada.

Imelda cumplirá cuatro años de estar libre en diciembre de este año. "Ha sido bien difícil porque no tuve apoyo de mi familia, pero sí de organizaciones defensoras de derechos de mujeres. Ha sido bien difícil acoplarme a eso. Nunca he perdido el sueño de ser alguien en la vida y de graduarme en la universidad, hasta ahorita lo estoy logrando, estoy estudiando licenciatura en enfermería", aseguró.

El rostro de Imelda fue símbolo de las mujeres que eran criminalizadas por emergencias obstétricas y que luego fueron liberadas. Ella asegura que quiere ayudar a orientar a sus amigas y más mujeres para que no pasen por la situación que vivió.

"Tengo bastantes amigas y me hacen preguntas. Me toca darles una orientación porque a veces nuestros padres no nos enseñan lo que es la realidad, sino un mundo de fantasía. Y eso siento que no debe ser así", confesó.

A Imelda le gusta la enfermería porque es una profesión donde puede ser servicial y ayudar a los demás, algo que no sucedió cuando tuvo su emergencia obstétrica en 2017.

"Los doctores y enfermeras no me ayudaron. Uno lo que espera en esas situaciones es apoyo porque somos inocentes y lo peor del caso es que nos pasa a nosotras que somos de un cantón o somos de bajos recursos. Yo esperaba el apoyo de los doctores y enfermeras, pero no fue así. Ojalá esto cambie", detalló.

Hasta el momento han sido liberadas 61 mujeres por emergencias obstétricas, pero aún hay siete que pagan condena.