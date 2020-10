La relación más fuerte desde la guerra civil

El embajador de Estados Unidos en El Salvador recalcó ayer, en una rueda de prensa para hablar de las elecciones en su país, que ningún país que no sea democrático puede ser aliado de Estados Unidos. Y, a su juicio, El Salvador sigue siendo un país donde se respeta la democracia.

También consideró que en el país sigue habiendo libertad de prensa y libertad de expresión.

Consultado sobre la respuesta del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a algunas resoluciones de la Sala de lo Constitucional, el diplomático aseguró que puede que a veces (Bukele y la Sala) no estén de acuerdo, pero cree que Bukele sigue respetando la Constitución.

Que eso ocurra y se mantenga siempre será una preocupación para Los Estados Unidos, sostuvo Johnson.

“Vamos a seguir reforzando eso. Yo me reuní con jueces, con el fiscal (general), que también es muy criticado, lo cual es muy interesante para mí, y volvemos a lo mismo de estar súper polarizados. Que si me reúno con alguien, alguien lo ama, alguien tiene problema que me reúna con ellos y reunirme con ellos es mi trabajo. Necesito oír a toda la gente para llevar a cabo mi trabajo adecuadamente”, aseguró el embajador.

La actual relación con el gobierno salvadoreño, señaló, les permite tener conversaciones que no podían tener en el pasado y que por eso la relación actual es la más fuerte desde la guerra civil.

Los temas de interés para EUA

Algunos temas de interés para ambos países y que mantienen a El Salvador como aliado.

1. China

China sigue siendo un tema de interés para los Estados Unidos, sobre todo por la cercanía que han buscado tener en las relaciones diplomáticas con El Salvador. A su juicio, el interés de ellos por el país pasa por EUA.

2. División de poderes

EUA vigila que el cumplimiento de la Constitución y el respeto a la división de poderes, como pilares de la democracia, sean respetados. “Seguiremos hablando con todos los actores”.

3. Venezuela

La distancia que el gobierno salvadoreño ha puesto con países como Venezuela y Nicaragua, que fueron más cercanos al gobierno anterior, lo hacen un aliado estratégico.