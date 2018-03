La réplica de la FGR no fue necesaria

Lee también

Alrededor de 28 abogados defensores llegaron a la sala 2-D del Centro Judicial Isidro Menéndez este pasado lunes en la mañana a lo que parecía una reunión entre amigos. Frente a ellos, un equipo de cinco fiscales, que tres meses atrás logró cárcel para el expresidente, Elías Antonio Saca y sus seis colaboradores.Antes de iniciar la audiencia, la jueza Séptima de Paz negó la petición de un abogado defensor, quien intentó ahorrarse la maratónica audiencia cuando solicitó el sobreseimiento definitivo de los imputados por el delito de agrupaciones ilícitas, alegando su prescripción.La representación fiscal tomó confianza a partir del gesto de la juzgadora e inició su alocución. Los investigadores empezaron explicando el proceso de presunto lavado de dinero que se contenía en la primera investigación del caso. Los periodistas y abogados esperamos durante varias horas la contundencia de la pericia fiscal que expusiera los detalles de la segunda parte del caso.“Mire, ya entendí bien eso del traslado de dinero al inicio. Espero que usted no me vaya a venir a repetir lo mismo”, señaló la jueza al inicio de la alocución del tercer fiscal.Al llegar al mediodía, el pleno todavía no se enteraba de las acusaciones puntuales que cayeron sobre cada uno de los nuevos imputados, más allá de lo descrito en la primera parte de la investigación.Por fin, el fiscal en jefe tomó la palabra. Pidió autorización para utilizar un proyector (que nunca funcionó correctamente) para explicar el rol de la ex primera dama Ana Ligia de Saca en la presunta red de lavado de dinero. El investigador describió la manera en la que la exfuncionaria recibió 61 depósitos en una cuenta que no declaró ante la Sección de Probidad, además cómo posteriormente este dinero fue movido a empresas vinculadas a su esposo y, al final, decidió retomar, por enésima vez, la explicación sobre la manera en que las empresas de publicidad pudieron ayudar a triangular el dinero hacia Saca.Los abogados defensores escucharon sin objeción alguna el relato. Al cierre de la alocución de los acusadores iniciaron con al menos ocho horas de réplicas y constantes críticas al trabajo fiscal.“Mire, el abogado que en esta etapa se sale de discutir las medidas con las que se va a la siguiente etapa es porque quiere darles paja a sus clientes”, aseguró uno de los letrados.Pareció que los abogados decidieron ayudarle con la tarea a la Fiscalía y, en medio de algunos sofismas y contradicciones propias de su rol, hicieron grandes revelaciones. Las novedades que presentaron los defensores, fueron desde los actuales roles de los imputados, hasta mostrar cómo la Fiscalía estaba señalando como receptores de dinero a personas que no existían, y eran meros pseudónimos de empleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).El jefe fiscal sentado no dejó de mover sus pies mientras escuchó a la defensa. Objetó en varias ocasiones para evitar que ocuparan segundos de más.Al final, la Fiscalía no dudó en pedir el derecho a réplica para sacudirse un poco las críticas y hasta mofas de las que había sido blanco. La respuesta fue tajante.“No creo que sea necesaria la réplica a estas alturas”, sentenció la jueza, ante un jefe fiscal notablemente enfadado.Los defensores hicieron ruidos y la jueza reiteró su posición. Los fiscales no tuvieron más que solicitar que su petición constara en el documento oficial. Hoy se conocerá el fallo de su trabajo.