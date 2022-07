"La represión policial, si bien es necesaria, no puede resolver por sí sola el problema de las pandillas": embajador de Francia

En esta entrevista François Bonet, embajador de Francia en El Salvador, revela la postura de su país frente al contexto sociopolítico que atraviesa El Salvador.

Bonet arrivó al país justo el año en el que tomó posesión la actual administración del Ejecutivo y, aunque sostiene que los lazos entre El Salvador y Francia se mantienen, se desliga de las declaraciones de Bukele contra la comunidad internacional: señalamientos de injerencia y de ser aliados de la oposición en el país.

El diplomático opina, además, sobre algunas de las políticas de seguridad del gobierno, como el vigente régimen de excepción. Es enfático al decir que aunque la represión policial es necesaria, esta no puede resolver por sí sola el problema de las pandillas en el país.

Uno de los temas en los que Francia espera tener puntos en común con El Salvador es su postura sobre la invasión de Rusia a Ucrania. En este tema El Salvador se ha mantenido en silencio y en dos ocasiones se ha abstenido de votar por pronunciamientos de condena a este hecho, tanto en la ONU como en la OEA.

En el último año, el presidente Bukele se ha dirigido a la comunidad internacional de una forma criticada por los expertos en política internacional. Los cuestionamientos sobre violaciones a derechos humanos, falta de transparencia y retroceso democrático en el país no han sido tomados en cuenta por el mandatario. Por el contrario, ha puesto distancia del cuerpo diplomático en la esfera pública. Bonet prefiere no entrar en estas polémicas.

¿Qué significa celebrar el Día de Francia en El Salvador?

El 14 de julio de 1789 fue el día de la toma de la Bastilla. La Bastilla era una cárcel, donde el rey tenía la mala costumbre de mandar a cualquiera a su conveniencia, a menudo sin juicio ni proceso. Era por tanto un símbolo del arbitrario monárquico, contra el cual el pueblo de París se rebeló. Unos días más tarde, el 4 de agosto, se abolían los privilegios de la aristocracia.

En resumidas cuentas, celebrar el 14 de julio es celebrar el fin de la tiranía y la conquista de la igualdad entre todos los ciudadanos.

¿Cómo se encuentran las relaciones entre Francia y El Salvador?

De manera general, ambos países pertenecen desde hace muchos años a la misma comunidad internacional, encargada de velar por el respeto de los valores y las normas de las Naciones Unidas. Por ejemplo, en la ONU hemos sido aliados sobre temas tan importantes como la lucha contra la proliferación nuclear o las armas químicas. También nuestros soldados exponen sus vidas para defender la paz en Mali.

Esperamos que a esta lista de causas comunes se agregue pronto la lucha contra la agresión rusa a Ucrania.

“Apoyaremos sus esfuerzos en esta área, como lo hemos hecho hasta hoy, sin olvidar los compromisos de El Salvador con respeto al respeto a los derechos humanos y al estado de derecho”.

¿Cuáles son los temas o proyectos en los que están trabajando en conjunto?

El primero es nuestra cooperación bilateral, a la cual hay que agregar nuestra cooperación vía la Unión Europea, ya que Francia es uno de los primeros contribuyentes al presupuesto europeo.

Nuestra cooperación bilateral se basa en los valores que intentamos promover, en el mundo entero: justicia social, igualdad de género, medio ambiente. Esto se traduce en cuatro líneas de acción, aquí en El Salvador: inserción económica de los jóvenes de las comunidades, agricultura sostenible, vivienda en comunidades, igualdad de género.

Por citar algunos proyectos que responden a estas prioridades, mencionaré la Canasta Campesina, en Comasagua; La Montañona, en Ahuachapán; nuestros proyectos comunes con FUNDASAL en varias comunidades del país; la semana "Diferentes somos todos" que dedicamos cada año a la igualdad de género, o más recientemente un proyecto importante dedicado a las asociaciones de mujeres en Ahuachapan con Oxfam.

El segundo eje es nuestra presencia cultural y educativa, tan antigua como fuerte en El Salvador, a través del Liceo Francés y de la Alianza Francesa.

Y por fin, está nuestra relación económica y las inversiones de nuestras empresas en El Salvador, especialmente en los sectores del agua y la energía solar, donde la empresa francesa Neoen es líder aquí.

¿Quién es? François Bonet Embajador de Francia en El Salvador

Trayectoria: Veintiún años de experiencia diplomática. Embajador en el país desde 2019.

Como ha mencionado, desde la Embajada de Francia se trabajan temas LGBTQ y se apoyan proyectos culturales emergentes. ¿Han encontrado en el gobierno salvadoreño un aliado para potenciar estos temas?

Nuestra meta, precisamente, es acompañar el gobierno y la sociedad civil en este campo, que es un tema candente en El Salvador. Pienso en la violencia contra las mujeres y las minorías sexuales. Pienso en el embarazo infantil, donde ha habido progresos durante este gobierno.

O en la criminalización del aborto que resulta ser, en la práctica, una criminalización de las mujeres más pobres y menos educadas. No pretendemos dar lecciones: no todo está perfecto en Francia, ni de lejos. Todavía hay desigualdades de género en mi país. Precisamente por esto, queremos compartir experiencias, políticas que nos han funcionado más que otras.

¿La embajada trabaja en un mayor porcentaje con sociedad civil o tiene una mejor relación con el Gobierno central en la ejecución de proyectos?

Desde hace años trabajamos esencialmente con la sociedad civil. Una sociedad civil sólida es una de las condiciones para el buen funcionamiento de la democracia, el estado de derecho y la transparencia institucional.

Para usted, ¿cuál es el papel que debe jugar y juega la comunidad internacional en el contexto sociopolítico que atraviesa El Salvador?

El principal papel de la comunidad internacional aquí, y en cualquier otro lugar, es el de ayudar al país a superar sus principales desafíos: educación, salud, justicia social, modernización de la economía, seguridad, por citar algunos de ellos. Y los Estados que lo pueden aportan su ayuda financiera. En el caso de la UE, son varias decenas de millones de dólares cada año. Y, claro está, se trata de lograr estos objetivos en el marco del estado de derecho y de los derechos humanos, no como exigencias impuestas desde afuera, sino como compromisos libremente adquiridos.

“Si la comunidad internacional, a la cual pertenece El Salvador, no defiende sus miembros contra el imperialismo, ¿quién lo hará? Y si no reacciona, ¿a qué otro país le tocará mañana?”.

La comunidad internacional e incluso la Unión Europea ha cuestionado algunas actuaciones del gobierno salvadoreño. ¿Qué piensa usted sobre el rumbo del país y su futuro democrático?

Pienso que la población salvadoreña tiene un dirigente que aprecia, que este aprecio se ha mantenido en el tiempo, y que esto es fundamental. Es la prueba de que el gobierno ha sabido contestar a demandas acuciantes de la población, en temas tan importantes como salud y seguridad, por ejemplo.

También pienso que para que la democracia salvadoreña siga consolidándose siempre se necesitarán contrapoderes fuertes e independientes, me refiero al parlamento y a los jueces, a la prensa también. No es una mera cuestión de principios: es también la condición del desarrollo, porque solo los contrapoderes generan transparencia, y por ende confianza, dentro como fuera del país.

En varias ocasiones, incluso el pasado 1 de junio, el presidente Nayib Bukele se refirió a la comunidad internacional como aliados de la oposición y mencionó que había injerencia en las decisiones del país. ¿Qué piensa de estas declaraciones?

No quiero entrar en polémicas vanas. No debería tener que decir algo tan obvio, pero Francia, Europa , no tienen ningún interés en apoyar a la oposición, en debilitar el gobierno. Cual sea. Al contrario, nuestro interés es que El Salvador vaya mejor, para que haya más estabilidad, paz y desarrollo en un mundo cada vez más inestable e imprevisible.

¿Qué valoraciones hace sobre el régimen de excepción que está vigente?

La seguridad es una de las necesidades más urgentes de este país. Es vital no solo para cambiar la vida de la gente, sino para poder desarrollarse y crecer como país. En este campo, este gobierno ha obtenido progresos importantes. Apoyaremos sus esfuerzos en esta área, como lo hemos hecho constantemente hasta hoy, sin olvidar los compromisos de El Salvador con respeto al respeto a los derechos humanos y al estado de derecho.

Aquí tampoco es solamente una cuestión de principios, sino que de eficacia y de sostenibilidad de la lucha emprendida. Por fin, pienso que la represión policial, si bien es necesaria, no puede resolver por sí sola el problema de las pandillas en el país.

¿Qué piensa de que el Gobierno salvadoreño sigue sin pronunciarse sobre la invasión a Ucrania y de la prolongación que ha tenido este conflicto y su impacto en la comunidad Europea?

El Salvador es, con razón, muy apegado a su independencia nacional como a su integridad. ¿Quién no? Es quizás el tema más importante para cualquier Estado: que respeten su integridad, su libertad, su existencia. Así entendemos la importancia que da el gobierno salvadoreño a la lucha contra cualquier forma de injerencia extranjera.

Pues, le pregunto a usted: ¿hay mayor violación de todos estos principios básicos que la agresión militar de un país contra otro? ¿Que un ataque que ninguna legítima defensa justifique? El objetivo confesado del presidente Putín es aniquilar Ucrania. Esto implica aniquilar no solo su ejército, su economía pero también su población. Y lo está intentando.

Más allá de Ucrania y de su calvario, de los miles de Ucranios masacrados, amputados, huérfanos, de los 15 millones de refugiados y desplazados del interior, lo que pasa allá nos obliga a pronunciarnos. Porque si la comunidad internacional no defiende sus miembros contra el imperialismo de potencias depredadoras, ¿quién lo hará? Y si la comunidad internacional, a la cual pertenece El Salvador, no reacciona, ¿a qué otro país le tocará mañana?

Sin hablar de la catástrofe económica y social que Rusia está provocando deliberadamente, chantajeando al mundo: Rusia está asfixiando la producción de granos de Ucrania, bombardeando graneros y puertos, generando una crisis alimentaria global. Y El Salvador es uno de los países más expuestos a esta crisis.