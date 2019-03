La ruta de la rehabilitación en Mariona

Son las 6 de la mañana y el sol comienza a iluminar el centro penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona. Melvin Noé Alvarado sale de su celda junto con los demás reos, que a partir de ese momento tienen dos horas para prepararse y desayunar, previo a incorporarse a las actividades de aprendizaje.

Melvin acude el resto de la mañana a un taller de dibujo y pintura que comparte con casi una veintena de compañeros. Ellos son parte del programa "Yo Cambio" que impulsa desde 2015 la Dirección General de Centros Penales (DGCP) para rehabilitar a los privados de libertad.

Alvarado cumple una condena de siete años de prisión por tráfico ilícito de drogas. Ingresó al penal en 2013, pero desde 2017 se inscribió en talleres de pintura y dice que se siente satisfecho por todo lo logrado en los últimos dos años.

"Me ha gustado mucho dibujar siempre, pero ahora realmente he aprendido nuevas técnicas en la pintura. Una de las técnicas que más me gusta es el impresionismo, pinturas abstractas, que a veces uno no le encuentra una cierta imagen. Nunca soñé con conocer todo eso", dice mientras sonríe levemente, como de alguien que sabe de qué está hablando.

Pero la rehabilitación de los internos no finaliza con una mañana de clases. El camino para reinsertarse a la sociedad continúa por las tardes con jornadas de trabajo y estudio.

"No mires la prisión como un obstáculo, mira la prisión como una oportunidad de ser personas diferentes", dice Álex Ruiz, otro privado de libertad que está encargado de impartir clases motivadoras y de religión a sus demás internos en el sector 2, donde están internados los reos de mayor riesgo.

Un programa que necesita personal

A pesar de los avances del modelo "Yo Cambio", Élmer Mauricio Mira, director del penal La Esperanza, acepta que necesita más personal técnico para potenciar el programa de reinserción. El equipo técnico está conformado por 15 elementos, pero el director considera que necesitan a unos 50 especialistas más para estar completos.

El penal alberga a 5,349 privados de libertad, a pesar de que la capacidad es de 3,000 personas. La DGCP trabaja en la construcción de otra fase que tendrá capacidad para 2,592 reos.

Mientras los trabajos continúan, Melvin finaliza su jornada de aprendizaje y vuelve a su celda a las 6 de la tarde. El reglamento le permite tres horas para dialogar con sus compañeros de cuarto. A las 9 tiene que dormir y al siguiente día deberá seguir aprendiendo.