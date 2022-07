La seguridad se legisla con dispensa de trámite

Tres reuniones en los últimos tres meses. Cinco dictámenes en 15 meses. Tres piezas de correspondencia en 15 meses. Ninguna propuesta enviada por el gobierno discutida en comisión. Y más de 15 dispensas de trámite relacionadas al tema de seguridad aprobadas desde la aprobación del régimen de excepción.

Las anteriores son algunas cifras que explican cómo la Asamblea Legislativa en la que Nuevas Ideas tiene mayoría ha trabajado el tema de la seguridad ciudadana en los 15 meses que lleva de gestión: fuera de la comisión permanente que debería discutir públicamente los temas, y aprobando las peticiones del gobierno de Nayib Bukele tan pronto como estas son recibidas directamente en el pleno.

De las 20 comisiones permanentes de la Asamblea, la de seguridad es la tercera que menos trabajo ha tenido y producido en lo que va de legislatura. En 15 meses solo ha aprobado cinco dictámenes y ha recibido tres piezas de correspondencia.

La comisión, integrada por siete diputados de Nuevas Ideas, y uno cada uno de ARENA, GANA y Nuestro Tiempo, solo es superada por las comisiones de defensa (tres dictámenes y tres piezas de correspondencia), y juventud (cuatro dictámenes y cinco piezas de correspondencia).

En concreto con su trabajo: de los cinco dictámenes emitidos, dos fueron para enviar expedientes a archivo. Uno, cuando comenzó la legislatura; y otro, para archivar una propuesta para reformar la ley para prevenir el lavado de dinero e incluir mecanismos para evitar que el bitcóin se use para dicho fin. Archivada, la puerta quedó abierta para ello, por decisión de la comisión de seguridad.

De los otros tres dictámenes aprobados por la comisión, uno es la aprobación del informe de labores 2020-2021 del ministerio de Seguridad. Y los otros dos son reformas a leyes relacionadas con ciberseguridad: una, a la Ley contra Delitos Informáticos y Conexos; y otra, para la utilización de evidencia digital y la creación de la figura del agente digital encubierto.

Aparte de los dictámenes, la comisión ha recibido tres piezas de correspondencia, las que contienen iniciativas presentadas por los partidos de la Asamblea.

Dos de estas fueron las ya mencionadas de reformas en temas de ciberseguridad, ambas propuestas por Nuevas Ideas; y la restante, la reforma a la Ley Contra Lavado de Dinero, que fue propuesta por el FMLN y desechada por el oficialismo.

Así, en más de un año de trabajo de esta legislatura, la comisión no ha recibido una sola propuesta enviada desde el órgano ejecutivo. A diferencia, por ejemplo, de hacienda, que ha recibido 130 iniciativas; o de economía (30), relaciones exteriores (25), legislación (18), entre otras.

De paso, la comisión de seguridad es una de las cinco comisiones en las que el gobierno de Bukele no ha enviado una sola iniciativa en 15 meses. Estas son: seguridad, mujer e igualdad de género, juventud, justicia y derechos humanos, y política.

¿Qué hacen?

A falta de expedientes que estudiar, la comisión de seguridad ha tenido un trabajo discreto en la legislatura. De hecho, ayer sesionó luego de un mes de no hacerlo.

En la reunión de ayer, la agenda consistió en aprobar el informe de labores del ministerio de Seguridad correspondiente al período 2021-2022, y en la aprobación de las actas de las reuniones del 4 de mayo y del 15 de junio. Sus últimas reuniones. Una por mes.

La aprobación del informe del ministerio de Seguridad —que se convertirá en el sexto dictamen de la comisión— se realizó sin haber leído públicamente el mismo. Tras ello, los legisladores Eduardo Amaya y Walter Coto (ambos de Nuevas Ideas) alabaron el régimen de excepción, que contabiliará cinco meses. La reunión finalizó luego de 16 minutos.

La falta de trabajo en comisión, sin embargo, contrasta con la cantidad de aprobaciones relacionadas a seguridad que la Asamblea ha hecho en los últimos cuatro meses. Impulsada por el régimen de excepción, el GOES ha solicitado una ley tras otra, que han sido aprobadas sin mayor discusión e, inclusive, sin que los proyectos de decreto fueran compartidos con los legisladores para su lectura.

Luego de la aprobación del régimen de excepción —en plenaria extraordinaria, el 27 de marzo— la Asamblea aprobó, tres días después, ocho iniciativas (todas relacionadas con temas de seguridad) en una sola tanda de dispensas de trámite.

Reforma al código penal, reforma al código procesal penal, reforma a la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, Ley de Recompensas, reforma a la Ley contra el Delito de Extorsión. Esas fueron solo algunas de esas iniciativas que se aprobaron sin mayor discusión.

No serían las únicas. Con las posteriores prórrogas del régimen llegaron también las reformas al código penal para sancionar la reproducción de mensajes alusivos a pandillas, la reforma a la Ley de Proscripción de Pandillas, una ley especial para construcción de centros penales, un régimen transitorio para compras y que el GOES evada la LACAP en régimen. Todo aprobadas con dispensa. Temas de seguridad nacional que no fueron discutidas en la comisión de seguridad.