La sequía que obliga a comer solo salcochado

"Ha habido secas, pero así como esta es primera vez", es la frase que en común repiten agricultores y ganaderos de La Unión y de San Vicente, dos de los municipios que se declararon en alerta por la "sequía extrema" que los afectó y de la que aún no se reponen.

Fueron semanas sin recibir una gota de lluvia, nubes de tormenta se formaban en el cielo, pero se iban de largo, aseguran Magdalena Quinteros y Rosa Lidia Mejía, ambas habitantes del cantón Río Frío, en San Vicente, a unos 4 kilómetros del río Lempa, en la carretera Panamericana.

Son pequeñas agricultoras que dos veces al año siembran maíz y maicillo, pero que ahora están preocupadas porque las pérdidas que les ocasionó la sequía no les permite ni comprar aceite, les toca comer solo salcochado.

Magdalena y Rosa accedieron a hablar de su situación con LA PRENSA GRÁFICA y aseguran que se puede decir que hay más agricultores en la zona que "están con la soga al cuello económicamente".

"La situación de nosotros es bien fregada, yo fui al banco, nosotros tenemos créditos y le dije al técnico que visita esta zona: ‘Mire, y qué podemos hacer si las milpas se perdieron’. ‘Nada más que pagar’, me dijo así nada más y digo yo que es bien difícil, por todas formas siempre nos va mal, yo quería que viniera él a ver el trabajo cómo está de perdido, pero no, solo me dijo de pagar", contó Magdalena.

Ella sembró dos manzanas de terreno, en una maicillo y en la otra maíz, todo se le perdió por la falta de agua. "Yo de lo que siembro dejo mi poquito para mi casa, lo demás lo vendo para pagar, pero ahorita no tengo nada", continuó diciendo.

Rosa solo sembró una manzana, media para cosechar maíz y la otra media, para maicillo. "Las milpas se perdieron por completo porque aún yo tengo ahí en la casa que les tiraba (agua manualmente) y ni así, echó jilotío, pero no, ahora no digamos a las que no les llovía, se nos secaron", comentó.

Ambas reciben paquete agrícola de los que entrega el Gobierno, pero ahora dicen que necesitan "hasta víveres porque no quedó nada de las siembras primeras, vamos a fin de año y no tenemos nada, nada, ni para aceite, solo toca salcochar".

De acuerdo con cifras oficiales, más de 77,000 productores no lograron cosechar por la sequía, alrededor de 28,000 manzanas de siembras de maíz se perdieron totalmente y unas 33,000 más reportan pérdidas parciales.

Al inicio de agosto, en las zonas mencionadas anteriormente, llovió, pero la tierra luce seca todavía, los agricultores dicen que absorbió rápido el agua que le cayó de tan seca que estaba.

Así como Magdalena y Rosa de San Vicente, están Victorino Cueva y José Ibrán Santos Cruz, el primero, agricultor, y el segundo, agricultor y ganadero, ambos del municipio de La Unión.

"Ha estado malo, pero vamos a doblar ánimos, a causa de la sequía no saqué nada, hubo jilote, pero los granos no alcanzaron a llegar, los que tienen animales aprovechan el huate, pero nosotros perdemos", comentó a este periódico Victorino mientras descansaba bajo la sombra de un árbol enfrente de su casa.

Él dijo que en la primera temporada del año "siempre" siembra poco, lo hizo con media manzana, de la que no logró cosechar nada por la falta de agua.

En las tierras del cantón Las Maderas, en La Unión, donde vive Victorino, se observan los vestigios de lo que tendrían que haber sido milpas, también se observan filas y filas de sandías que no lograron cosecharse bien. Además, también se perdieron cultivos de pipianes.

La historia de José Ibrán es igual. "A nosotros nos afectó tremendamente la sequía, de hecho, hemos vendido ocho animales, los que estaban más ancianos, y algunos chivos para poder mantener los otros", contó José Ibrán.

Agregó que como ganadero les afecta que haya sequía porque escasea el pasto verde para alimentarlas, este es bueno porque incrementa la producción de leche. "Si no hay pasto verde, baja la producción", dijo.

Tanto José como Victorino, Rosa y Magdalena están esperanzados a la siembra postrera, la que se comienza en agosto, a finales de esta semana o la otra.

Todos tienen sus tierras limpias de la siembra mala que les dejó la primera temporada. Esperan expectantes más lluvias porque las dos que recibieron la semana pasada no les son suficientes para lanzarse con la nueva semilla, además esperan recibir el paquete agrícola para bajar los costos.