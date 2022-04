"La sociedad quiere venganza más que justicia"

Preocupación. Las acciones punitivas que el Gobierno de El Salvador (GOES) ejecuta contra integrantes de pandillas aviva el daño que hay en el tejido social salvadoreño.

Esa es la tesis que plantean expertos ante la implementación del régimen de excepción y las medidas punitivas para intentar frenar la criminalidad.

Según el analista político Jorge Villacorta l as medidas punitivas tomadas por el Gobierno son aplaudidas por una parte de la población y esa actitud de celebración ante el proceder de las autoridades de seguridad se debe al daño que hay en el tejido social, a raíz de los daños ocasionados por las maras.

"La gente en buena parte quiere venganza, no justicia… Aunque todo el mundo aplauda, el funcionario debe respetar la ley porque esa dice que no puede hacer nada que la ley expresamente no le indique, no le mande", dijo Villacorta ayer en una entrevista televisiva.

Para el también expolítico, las reformas legales que han hecho los diputados en materia de seguridad, a petición de la Presidencia, pueden dar paso al cometimiento de abusos y arbitrariedades contra la población salvadoreña.

Las medidas tomadas por el GOES surgieron luego de una jornada que dejó más de 60 homicidios. Esto ocurrió el sábado 26 de marzo pasado, esa misma fecha por la noche la Asamblea aprobó el régimen de excepción que implicó también la suspensión de cuatro garantías constitucionales, esto para un plazo de 30 días.

Luego, para la experta en derechos humanos, Nayda Medrano "el problema de seguridad es mucho más estructural que el análisis de esta medición de fuerza que vimos hace dos fines de semana y que la lógica y la comprensión del fenómeno de seguridad y el combate al mismo va más allá de la lectura eminentemente política".

De acuerdo con la experta, el fenómeno de las pandillas ha sido abordado de manera incorrecta durante años, debido a que los gobiernos ponen en práctica medidas de tipo punitivas, sin embargo, evitan mejorar las condiciones de vida en los asentamientos que intervienen.

"Si tu prioridad como Estado es atacar a un espacio pero no subsanas lo que en el medio ambiente natural de esos niños y niñas, no solo la infraestructura, es decir, hablo de contenido educativo, la posibilidad de dignificar a los seres humanos que somos", añadió Medrano.

Al cierre de esta nota, el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) indicaba que más de 8,000 personas vinculadas a grupos criminales fueron capturadas en el período que lleva de vigencia el régimen de excepción.

En tanto, el presidente de la república, Nayib Bukele, emite opiniones con tono de ironía en relación a la captura de los pandilleros.

"¿Por qué le violan los derechos humanos a ese angelito?", tuiteó ayer el presidente, esto teniendo como contexto que organizaciones nacionales e internacionales manifiestan que el régimen de excepción ha ocasionado violación a los derechos humanos de personas detenidas que no tienen vinculación con grupos de pandillas.

Acera. Las pertenencias quedaron en la acera frente a la bartolinas, ya pasado el mediodía.

Proceder. A las 11:05 de la mañana policías sacaron la ropa de los tres acusados.