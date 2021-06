“La talla baja no es enfermedad, no te contagian"

"¿Ya has compartido con una persona con acondroplasia? Existe un 70 % de probabilidad que sí. Coloquialmente, a las personas de talla baja las conocemos como ‘enanitos’. Desde que lo pensamos, hasta que lo verbalizamos, estamos estigmatizando a un ser humano que posee una alteración cromosómica y que la sociedad ha marcado en forjar su identidad hasta cierto punto incongruente.

Este grupo de personas de talla baja atraviesan complicaciones neurológicas, pero la lucha constante es contra las alteraciones psicológicas ocasionadas en el hogar y acrecentadas en la sociedad por medio de burlas y discriminación constante.

Los niños con talla baja no sufren desequilibrio emocional en sus primeros años de vida, sino hasta que se incorporan a la sociedad o con su familia extensa, ya que la socialización va más de acuerdo con la talla, que con la edad cronológica.

Entre familiares y sociedad en general, se ven rodeados de comentarios fuera de contexto como: ‘que bonito el enanito’, ‘sólo con verlo da gracia’, ‘ojalá que lo contraten en el circo’. Comentarios que afectan la condición de cada niño.

Cuando veas una persona con talla baja no la discrimines, no pienses que es un niño, sino un ser humano que lleva en su psique (conjunto de las capacidades humanas de un individuo que abarca los procesos conscientes e inconscientes) un cúmulo de incidencias emocionales y que pocas veces la pueden sobrellevar. Inclusive, estos niños pueden llegar a tomar decisiones que afecten su vida (suicidio), o la de los suyos, recuerda.

Las personas de talla baja no sufren una enfermedad, no te contagian, son iguales que tu y yo, pero en un mundo con menor oportunidades de crecimiento profesional y laboral, y no porque poseen coeficiente intelectual bajo, sino por la falta de conocimiento de personas sin talla baja".