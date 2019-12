"La tecnología es una necesidad ante un proceso electoral”: magistrado

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizará elecciones de Concejos Municipales, diputados a la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano en 2021. Ha pedido un presupuesto de $55.8 millones, dentro de este hay una partida de $19.2 millones para transmisión de resultados preliminares, que prácticamente eleva el presupuesto. El magistrado Luis Guillermo Wellman sostiene que la inversión que se hará en tecnología lo compensa porque se usará para tres elecciones, además prometen resultados ágiles y transparentes. Además explicó del beneficio de usar tecnología para contar votos y la necesidad de que al TSE le den autonomía presupuestaria.

¿Cómo se está preparando el TSE para realizar las elecciones 2021 y garantizar que no se repitan errores?

Nos hemos preparado desde el primer día que vinimos y tomamos posesión. Desde el primero de agosto hasta la fecha estamos trabajando incansablemente para poder proporcionarle a la población una elección transparente, confiable, segura y expedita. Esos son los cuatro elementos que pretendemos darle al proceso electoral de 2021 y 2024, que es el que nos corresponde. Para eso hemos iniciado con un calendario electoral, el que hasta la fecha lo estamos cumpliendo y vamos a tratar de mantenernos en esa línea de cumplir para que no se nos den sorpresas en el desarrollo de este. Ya trabajamos el plan general de elecciones, que ya lo presentamos a la Asamblea y ya preparamos el presupuesto extraordinario. Creemos que podemos hacer una buena elección y podemos garantizar unos procesos electorales sanos si se nos dan los recursos para usar la tecnología. La tecnología no es un invento de este colegiado, es una necesidad ante un proceso electoral suigéneris, un proceso electoral que se nos planteó por gente que no sabía nada de procesos electorales. Creo que un reto, lo hemos aceptado con gusto como organismo colegiado y vamos a tratar de sacar adelante este proceso.

Se presentaron tres tipos de tecnología. ¿El TSE ya decidió cuál usará?

Nosotros presentaron tres tipos de escrutinio. El manual que es el normal, el que se ocupa y el que ha dado problemas al Tribunal; el cuenta votos, cuenta marcas que le dicen, es el uso de un escáner que está procesando y contando los votos enteros, ese es interesante pero los actores electorales no confían mucho y el costo es elevado. Y el de tecnología en mesa, que es el que nosotros como organismo colegiado lo consideramos más apropiado solo que hay que hacer una inversión de cerca de $19 millones pero esa inversión nos serviría para que se use en el proceso electoral del 2024, que es aún más complicado que el del 2021, y para el 2027. Creo que es razonable y lo mejor que garantiza y da certeza de los resultados en el tiempo más corto. No me puedo atrever a decirle en cuánto es el tiempo que se va a desarrollar, pero sí va a ser sustancialmente más corto que en los procesos anteriores. El problema de este colegiado es que la gente le está pidiendo que ahora que las elecciones sean más expeditas y solo lo podemos hacer con la tecnología en mesa.

Me preguntaban si ya tenemos el proveedor. No. Este es un trabajo que ha hecho el Tribunal, aquí se está haciendo todo. Lo que tendrá que comprarse serán los software y las cosas que se necesiten para desarrollar la tecnología, pero no va a ser manejado por ninguna empresa, sino que por el Tribunal. A este proceso le vamos a poner auditorías propias y auditorías externas, y si es posible internacionales. Queremos que estos procesos sean auditados por instituciones como la OEA, por auditorías de renombre, que podrán costar algo pero que sí nos van a validar el proceso.

Una de las razones por la que dicen que aumenta el presupuesto es por el costo de la tecnología. ¿Cómo se justifica esa inversión con el resultado que se va a tener?

Lo primero, nos va a dar resultados certeros, expeditos, va a quitar esa ansia de la población. Va a evitar que la población esté diciendo ‘miren y por qué se están tardando, va a haber fraude’. Va a ser transparente y más si ese uso va a ser auditado. Solo el uso de la maquinaria podría ser $8, $9, $10 millones, pero también todo esto es un proceso de capacitación, difusión preparar a los que van a estar en las mesas receptoras. Dentro del presupuesto va a un componente de capacitación y cómo vamos a preparar las Juntas Receptoras de Votos.

Uno de los problemas que se han identificado en el escrutinio final son los errores en acta. ¿La tecnología evitará eso?

Y han sido escrutinios finales que han durado casi un mes. Ahí se gasta un montón de cosas. Es cierto, se va a ser una inversión pero vamos evitar un montón de gastos: comida, hoteles… Con la tecnología en mesa ya no van haber actas con papel químico, con tinta que ya no se ven y es el mayor problema en el voto cruzado.

¿Se van a conocer tendencias temprano?

La misma noche se va a tener casi certeza de los resultados.

¿Sin tecnología se prevé un fracaso similar al que se obtuvo en 2015?

No. Sin tecnología nosotros haríamos el proceso manual o utilizaríamos el sistema de los escáneres que tenemos pero habría que comprar una cantidad de escáneres porque de los 1,800, sin arruinar son 300-350 aproximadamente, entonces habría que comprar nuevos. Acuérdese que el uso de los escáneres se hizo en la elección presidencial. Pero eso sí, los resultados definitivos no los van a tener en tres días, va a haber más problemas para el escrutinio final. De algo estamos seguros: que nosotros vamos a hacer elecciones que la gente no nos reclame y que los partidos políticos deben de entender que el sistema electoral va a ser diferente en el sentido de que vamos a tratar de que la población confíe en el TSE.

¿Hay objeciones de los partidos en el uso de la tecnología o respaldan?

Todos han dicho que sí, aunque algunos piensan que es muy caro, otros piensan que no es tan caro, si lo vemos en el curso del tiempo que serviría para tres elecciones y que garantizaría una elección de 2024 menos problemática. En 2024 son cuatro elecciones: Asamblea, Concejos Municipales y Parlacen, también se va a elegir al Presidente. Entonces, el uso de la tecnología es evitar problemas en los procesos electorales para garantizar al ciudadano una mayor seguridad en el ejercicio de su derecho. En el 2024 creo que es definitivo que va haber elecciones del voto en el exterior municipales y legislativas. Todavía no sé si se va aplicar el voto en el exterior ahora. Nosotros asumiríamos la responsabilidad si tuviéramos la autonomía financiera, nos fortalecieran más como Tribunal, nos dieran iniciativa de ley, pero como eso no se puede, nosotros somos un "Tribunal Supremo", en teoría, que depende de las decisiones del Legislativo y del Ejecutivo. Y no es tanto que se hable que los partidos tienen que ver en esto, no, es la idiosincrasia del gobierno de corte presidencialista.

¿Cómo quitarse el mote para que el Tribunal Supremo no huela a partidario?

Personalmente es una de mis pretensiones y el colegiado también está pensando lo mismo. Independientemente de las tendencias ideológicas que existan, nosotros debemos despojarnos de eso. Lo están diciendo las organizaciones internacionales y nacionales: hay que fortalecer el TSE y ellos están reconociendo el trabajo de este tribunal.

¿El TSE requiere de alguna reforma importante para desarrollar las elecciones 2021?

La reforma trascendental es que nos den la autonomía presupuestaria. Si nosotros no tenemos autonomía presupuestaria estamos atados a la voluntad política de los factores reales del poder, dígase partidos políticos, dígase empresa privada, dígase gobierno de la república.. .eso es lo que la población debería de entender. Nosotros la hemos pedido. Tenemos un presupuesto ordinario de $16 millones, pero en eso van $9 o $10 millones para el RNPN y también va incluido lo de la Junta de Vigilancia Electoral, o sea que el TSE no trabaja con más de $10 millones. Así como le dieron a la Corte Suprema de Justicia el 6%, a nosotros, el árbitro electoral, el que da las reglas para que el partido se juegue bien, para que la democracia funcione, nos asignaran el 0.5 % del Presupuesto General de la Nación, que serían alrededor de $30 millones, con eso podríamos ir mejorando el sistema electoral salvadoreño. No creo que sería beneficioso separar funciones y crear elefantes blancos que más gastos van a traer, lo que tiene que hacerse es legislar para que el TSE pueda ejercer bien la función jurisdiccional y administrativa en los procesos electorales.

¿Cree que los magistrados deben seguir eligiéndose a propuesta de los partidos?

No es cosa de que yo creo. La Constitución dice claramente eso. Si la población ya no quiere que eso sea así, pues que le exija al Órgano Legislativo que hay que cambiar el artículo 208 y hay que mejorarlo para despartidizar el TSE. La cuestión es la conciencia del funcionario que si es político y ahora va a ser funcionario tiene que tener el nivel para entender que no va a defender los intereses del partido político. El presidente de la república va por un partido político, cuando gana él se transforma en el presidente de los salvadoreños. Igual, el TSE, lo propuso una parte los partidos, pero esos tres magistrados van a defender los intereses de todos los salvadoreños.

Unidad de fiscalización

El magistrado Luis Guillermo Wellman aseguró que “en lo personal”, se ha fijado como meta que quede instalada la unidad de fiscalización de partidos dentro del Tribunal Supremo Electoral, la cual es una de las peticiones hechas a la comisión de reformas electorales de la Asamblea Legislativa de parte de la Plataforma Ciudadana Electoral.

“Pero yo voy más allá, necesitamos que tenga una sección que fiscalice los financiamientos de cada funcionario público de elección popular para saber de dónde provienen sus fondos, para transparentar más los procesos electorales”, dijo.