La tensa entrevista en la que la procuradora dijo ser víctima de una "agenda oscura" (VIDEO)

La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, dijo que es víctima de una "agenda oscura" en su contra, que es impulsada luego que ella no aceptara hacer "lo que me han pedido" y ceder ante el crimen organizado. Ella no dijo quién o quiénes la han presionado de esa manera. Tampoco detalló qué le han pedido hacer.

Eso fue parte de una tensa entrevista que tuvo con Manuel Burgos durante el Noticiero Hechos, de Canal 12.

Luego de un segmento en que se conversó de los ataques y asesinatos de policías, de la violencia en El Salvador y de la campaña electoral para la presidencia, el periodista le preguntó a Caballero de Guevara sobre la reciente sanción que recibió por parte del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).

Caballero de Guevara fue sancionada por el TEG con una multa de $1,006.80 por ascender a su hijastra, Gaby Lourdes Guevara Quintanilla. Gracias a eso, su salario habría pasado de $1,200 a $1,800.

Amenazas de muerte

La primera respuesta de Caballero de Guevara fue argumentar que era un manejo mediático de una "agenda oscura", un término que usó en varias ocasiones. "No me voy a desgastar en este tipo de situaciones, es lo único que voy a decir", añadió en su intención de no hablar más del tema.

Pero Burgos le preguntó con insistencia sobre el tema. No respondió si Juana Margarita Guevara y Gaby Lourdes Guevara eran efectivamente sus hijastras, si este era un caso de nepotismo, si ella podía hablar de combate a la corrupción después de conocerse este caso.

"Hay una agenda oscura que ya está siendo investigada". Luego sugirió que Burgos podía ser parte de ese plan en su contra: "Hay un sesgo y un amarillismo. Lo lamento, mi esposo es periodista, tiene una maestría en Comunicación Social. Lamento este amarillismo en que usted insiste, no sé con qué objetivo y si usted está detrás de esto", le dijo al entrevistador de Canal 12.

Ante la insistencia, la procuradora añadió como argumento el haber recibido amenazas de muerte y pidió que no se le interrogara más por la seguridad de ella y la de su familia.

Las preguntas de Burgos llevaron a Caballero de Guevara a quedarse callada por unos segundos, con la mirada hacia abajo. "No me voy a doblegar ante el crimen organizado, no voy a hacer lo que me han pedido y por eso me están presionando con esto", llegó a decir en los últimos momentos de la conversación, sin explicar a qué se refería con esas afirmaciones.