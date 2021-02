La tercera edad da el ejemplo en las elecciones

Foto: Miguel Marroquín

A pesar de ser una población altamente vulnerable al coronavirus, los adultos mayores llegaron desde muy temprano a los centros de votación de Santa Ana y así “cumplir con su deber democrático” como muchos de ellos lo llamaron

Uno de los casos es el de Hugo Velado, de 79 años, y su esposa Luz Polanco de Velado, de 81 años, de edad que desde muy temprano llegaron al Instituto Nacional de Santa Ana (INSA). Él apoyado en un bastón y ella a uno de sus costados, la pareja de ancianos buscó la manera de ser de los primeros en ejercer el sufragio en el centro de estudios santaneco.

La pareja de esposos explicaron que tienen más de 60 años de asistir a diferentes eventos electorales. “Yo desde que cumplí los 18 años vengo a votar, sean elecciones para alcaldes o diputados siempre venimos”, explicó Hugo Velado mientras ejercía su voto en una de las urnas ubicadas en el auditórium del INSA.

“Es un deber moral y cívico el que tenemos con nuestro país, sea el candidato que sea, además de transmitir ese sentimiento a las nuevas generaciones” agregó el hombre mientras su esposa esperaba en una de las entradas al mayor centro de votación de la Ciudad Morena, en donde se colocan 19 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en total.

Luis Alberto Grande, de 69 años, y que parece una enfermedad crónica, explicó que llegó al centro de votación cerca de las 6:45 de la mañana y que esperó por más de 40 minutos para que fuera abierto.

Luego de emitir su voto el sexagenario manifestó que la espera en una de las aceras frente al INSA valió la pena. “Al principio si me desesperé porque dijeron que iban a abrir a las 7 de la mañana pero no abrieron hasta las 7:40. Como no puedo caminar bien por una enfermedad que tengo tuve que hacer un gran esfuerzo para llegar hasta la mesa de votación pero ya vote y eso hace que el sacrificio de venir temprano valga la pena” explicó Grande.

En cada una de las JRV los adultos mayores fueron la prioridad. “cuando vemos que uno de los ancianos está en la fila tenemos la orden de llevarlo hasta el frente para que pueda votar lo más rápido posible. Ellos son prioridad y por respeto también debemos hacerlo”, comentó uno de los integrantes de una mesa receptora de votos del INSA.

En las imágenes difundidas durante esta jornada de votación sobresalieron las personas de la tercera edad asistiendo a los centros de votación desde tempranas horas.