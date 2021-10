"La universidad saldrá cuando se tomen medidas que atenten contra las grandes mayorías"

La Universidad de El Salvador (UES), históricamente, ha sido protagonista en las luchas sociales. En la actualidad, por el contrario, es cuestionada por la sociedad civil debido a su silencio sobre las decisiones tomadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele y de la Asamblea Legislativa. En esta entrevista, Roger Arias, rector de la universidad, sienta postura sobre sus motivos para no movilizarse.

Arias es rector de la UES desde 2015. Fue reelecto en 2019, mismo año en que Bukele asumió la presidencia. En campaña, el ahora presidente prometió un aumento al presupuesto de la universidad. Contrario a su discurso, el presupuesto de la UES para 2022 plantea una reducción de más de $3.5 millones.

Arias, espera, sin embargo, que su acercamiento con la bancada oficialista permita mantener el mismo presupuesto sin esperanza de un aumento, como prometió Bukele en campaña.



¿Cuál es la lectura que hace la UES sobre la coyuntura política que enfrenta el país?

El Salvador nunca ha estado estable, políticamente. Los salvadoreños siempre hemos reaccionado ante cualquier medida de política pública que afecte los intereses de la colectividad. Habrá que partir del hecho que la población salvadoreña decidió otorgarle el poder a una sola fuerza política. Y ese es el resultado de la democracia. Muy probablemente no haya sido lo mejor, pero es lo que el pueblo eligió.

Además, las condiciones del país, sobre todo las condiciones fiscales , no generan los recursos suficientes como para que un mandatario pueda cumplir sus ofertas de campaña. Eso, más temprano que tarde, cobra factura a cualquier funcionario. Hemos visto ya el resultado de distintas manifestaciones, no solo la del 15 de septiembre, sino también los veteranos de guerra y otro tipo de sectores que se han pronunciado.

A pesar de que el problema fiscal ya era un hecho, se han tomado algunas decisiones, como adoptar el bitcóin, en lo que se han gastado más de $200 millones para echarlo a andar. ¿Estará relacionado el incumplimiento de promesas con las nuevas prioridades del Gobierno?

Yo diría que lo que hace falta es un plan de nación claro. Un plan que trace la ruta hacia dónde se quiere llevar el país. Que establezca con claridad ese conjunto de políticas públicas que deben articularse para llegar a un objetivo. Cuando digo plan de nación claro, no es que no exista; existe el Plan Cuscatlán, pero este es un conjunto de aspiraciones que, naturalmente, son aspiraciones del pueblo salvadoreño, pero no es un plan articulado con políticas y acciones concretas. En esa medida se empieza, hasta cierto punto, a improvisar.



Expertos indican que, mientras no hay claridad en el manejo de temas como salud, educación, economía, sí se observa que hay una agenda para hacer modificaciones al manejo de ciertas instituciones, rumbo a la concentración de poder. A este Gobierno se le señala de haber protagonizado graves retrocesos en la democracia del país. ¿Qué opina la universidad?

Lo que sucede es que cuando el pueblo decide darle el poder absoluto, el gobernante tiene la potestad de hacer lo que el pueblo le confirió. Y algunas de las acciones que han sido criticadas, yo no voy ni a alabar ni a criticar, las quisieron haber hecho otros gobiernos. Recuerdo cuando ARENA acusaba a la Sala de lo Constitucional de pertenecer al FMLN. Y luego, el FMLN, cuando estuvo en el poder, acusaba a la Sala de ser de derecha. Ha habido una incomodidad, desde los distintos Gobiernos, con la Sala de lo Constitucional. Y, muy probablemente, los gobiernos de ARENA y del FMLN, si hubiesen tenido la correlación política en la Asamblea, también hubiesen destituido a la Sala. Quizás utilizando el procedimiento para ello, pero lo hubiesen hecho.

¿Qué tipo de gobierno tenemos, según la UES?

Es un gobierno elegido democráticamente, de eso no cabe la menor duda. No ha sido impuesto, mucho menos que llegó a través de un fraude. Pero creo también que es un gobierno que toma bastantes riesgos, acciones que pueden llevar a un riesgo de país, como el tema de la criptomoneda, que no pertenece a un plan de gobierno, pero se dio la oportunidad de especular con el dinero de los salvadoreños y se está haciendo. No sabemos hacia dónde nos va a llevar, porque es algo impredecible. Desde mi punto de vista, debió hacerse un análisis más profundo y no apresurarnos.



¿Qué piensa de la Asamblea Legislativa? ¿También se toman decisiones arriesgadas?

Yo creo que la Asamblea Legislativa está retomando algunas cosas que quedaron pendientes de la legislatura pasada y que, bien o mal, están haciendo un proceso de consulta con distintos sectores de la sociedad. Me parece correcto el hecho de que se retome el tema del agua y que se vaya avanzando. También me parece correcto que se retome el tema de la Ley de Reconciliación, dado que las sanciones eran bastante laxas, no acorde con la magnitud de los delitos cometidos. Creo también que debe someterse a consulta la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones.

Usted me menciona, en este momento, acciones que le parecen positivas. Hace un momento mencionaba que el GOES toma acciones arriesgadas, ¿la Asamblea hace lo mismo?

Creo que lo más notorio fue la destitución de la Sala de lo Constitucional, no porque la Asamblea no tenga la potestad, sino porque no se siguió el procedimiento establecido. La Asamblea tiene la potestad de poner y quitar, pero no se dio el proceso. Creo también que el tema de los jueces podría tener consecuencias posteriores.



¿Considera que hay independencia judicial, luego de esas decisiones?

Yo me atrevo a decir que aún existe independencia judicial, pero que podría verse en riesgo. La independencia no depende de la institución, sino de la persona como tal.

Luego de que fueron destituidos, de forma irregular, los magistrados del máximo tribunal del país y centenares de jueces fueron jubilados y otros trasladados, sin justificación. ¿En manos de quien queda la independencia judicial? ¿A qué personas se refiere?

Yo esperaría que esta nueva Sala, que hasta ahorita no ha sido sometida a prueba, actúe de manera independiente y transparente. Yo esperaría que los jueces que han sido nombrados también actúen de manera independiente porque hay un mandato, que es la Constitución de la República. No deberían responder ni a la Asamblea ni al presidente de la República.

La Sala emitió una resolución en la que avala la reelección presidencial. ¿Esa no le parece una prueba suficiente de parcialidad?

Lo que dice la resolución no es que el presidente (Bukele) vaya a ser reelecto si no que tiene la posibilidad, como cualquier ciudadano, pero en muchos otros países hay reelección. Y va a depender de si el pueblo lo acepta o no. Va a ser un candidato, van a haber otros candidatos, va depender de si el pueblo lo reelige o no.

¿Qué opina la UES de que se haya habilitado la posibilidad de la reelección de Bukele?

Este es un tema más para juristas, yo no soy jurista. Pero el simple hecho de habilitar no es entregar un cheque en blanco. Quien manda es el pueblo y el pueblo decidirá si lo reelige o no lo reelige.

En el proyecto de presupuesto 2022 hay un recorte a la UES. ¿Qué opina de esta medida?

El tema del presupuesto para la UES ha sido una lucha histórica. En el pasado, en los gobiernos militares, se vio a esta institución como una adversaria a vencer. Y se utilizaba el presupuesto para estrangular a la universidad. Desde entonces quedó un presupuesto injusto que no le permite realizar sus labores.

Para el año 2022, nosotros presentamos una solicitud de $468 millones. Todos los años presentamos un presupuesto que refleja las necesidades de desarrollo de la institución, pero nunca ha sido reconocida. Para 2021 nuestro presupuesto de inversión es de $13 millones. Para 2022 solo nos dejaron $1 millón. Hay una reducción de $12 millones, no en el presupuesto general, sino, específicamente en el de inversión. Hemos conversado con algunos diputados de los departamentos para que no ocurra el recorte.

¿De qué partido?

De Nuevas Ideas, que se han acercado a la universidad con el interés de que se abran nuevas sedes (de la universidad) en los departamentos. Hemos conversado que la lucha es que se abran nuevas sedes, pero para eso al menos se debe mantener el presupuesto actual.

¿Ve posible una negociación para que no disminuyan esos $3 millones?

La negociación la tendrán que hacer ellos al interior del pleno legislativo.

Hace unas pocas semanas fue aprobada una reducción del FODES. Esto afectará en el financiamiento de becas que las municipalidades otorgan a estudiantes de bajos recursos. ¿Qué piensa de estas medidas? Primero un recorte a la UES en inversión y luego un recorte al FODES.

Cuando se establece la Ley FODES, se establecen los propósitos. Es bien sabido que ha habido casos de alcaldías donde hay una malversación de estos recursos. Mayoritariamente, lo han utilizado para pago de salarios y el FODES no es para eso. Tampoco establece el pago de becas. Era una orientación que le daban los alcaldes. Digamos que una orientación sana y productiva porque estaban invirtiendo en los más pobres de sus comunidades. Ahora que ya no podrán hacerlo, le queda el reto al Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) de asumir esa responsabilidad. Nosotros, por nuestra parte, también tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Hemos ampliado el programa de becas.

Decisiones como la disminución al FODES, el bitcoin, la destitución de magistrados, han generado malestar en la población. Han habido ya varias protestas. En estas se ha cuestionado, explícitamente, la ausencia de la UES.¿A qué se debe su silencio?

Muchas de esas acciones de protesta no afectan a la mayoría de la población salvadoreña. La universidad saldrá a las calles cuando se tomen medidas de política económica que atenten contra las grandes mayorías. Si se trabaja una reforma de pensiones que perjudique a las y los trabajadores, ahí va estar la UES. Si se trabaja una Ley del Agua que deje las puertas abiertas a la privatización de recursos, ahí va a estar. Si se trabaja una reforma fiscal que grave, aun más a los pobres, como el impuesto al IVA, ahí va a estar la UES, pero el resto de acciones, no afectan a las grandes mayorías del pueblo salvadoreño.

¿El desgaste de la democracia no afecta a las grandes mayorías?

Yo creo que el calificar que ha habido retrocesos a la democracia es muy atrevido. Han habido acciones que riñen con la democracia, pero desde mi punto de vista, no han habido retrocesos en la democracia. Y si le preguntan al ciudadano común en qué le afecta que hayan quitado una Sala y puesto a otra, no le afecta. Pero si aumentan 3 o 4 puntos al IVA, eso sí le afecta. Entonces el pueblo salvadoreño saldría y la UES tendría la obligación de acompañarle en esa lucha.

El ciudadano, como usted menciona, probablemente no lo sabe, pero ¿qué interpreta la UES de lo que ha ocurrido? ¿Considera que este Gobierno es autoritario?

Vuelvo a lo que dije al principio, el pueblo le dio el poder y se lo dio mayoritariamente. Yo no podría decir si son tintes autoritarios o no. El pueblo lo eligió y le dio el poder absoluto.

Usted dice que una de las razones por las que la UES saldría a las calles es por una Ley de Agua que propicie la privatización. En este momento se discute una propuesta en la Asamblea. Las organizaciones ya señalan vacíos. ¿Por qué la UES sigue guardando silencio en este tema?

Nosotros participamos en los aportes a la comisión. Algunas cosas se tomaron en cuenta,como el hecho de incorporar a la UES en el ente rector. Para mí, la forma de garantizar que el recurso no vaya a ser privatizado, depende, en gran medida, de la conformación del ente rector. Deja algunas posibilidades, sí, hay algunos tratados internacionales firmados y el agua no está exenta de esos tratados, los asocios públicos privados también. Eso es una modalidad disfrazada de privatización. Esperaríamos que ya cuando esté la discusión del pleno, podamos tener la oportunidad de ir a hacer nuestro planteamiento.

¿Qué rumbo cree que tiene el país?

Yo creo que el poder desgasta. Ha sido la historia de todos los partidos políticos. Todos entran en un período de auge y luego un periodo de decadencia. El país, si no se toman medidas urgentes, que vayan orientadas a la búsqueda de mayor recaudación tributaria, va llegar un momento en el que va a ser insostenible. Para mí el principal problema es el problema fiscal. No se puede continuar en la lógica de endeudar y endeudar el país, se tiene que buscar fuentes alternativas de recursos para el Estado. Y hoy por hoy no hay otra más que dos cosas: aumentar impuestos o hacer uso eficiente del gasto público. Cuando digo impuestos, no digo impuestos indirectos, hay que ver hacia arriba.

Hace algunos años, el expresidente Funes hizo un intento de colocar un impuesto al gran capital y no pudo. Duarte hizo lo mismo y no pudo, pero no hay otra forma de que este país pueda continuar, sino a través de la generación de recursos. Y por otro lado, hacer más eficiente el gasto del Estado: reducir, sustancialmente, lo que tenga que ver con gastos superfluos del Estado. A veces hay más asesores que otra cosa en las instituciones del Estado.

¿La UES le teme a este Gobierno? Ha sido cuidadoso en señalar al Gobierno y la mayoría de sus planteamientos difieren del discurso de la sociedad civil organizada. ¿La UES no denuncia porque teme?

No.Consideramos que en la medida en que lesione los intereses de las grandes mayorías, ahí va a estar la universidad.