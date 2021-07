La "vara wifi", el ingenio de un muchacho para llevar internet a toda una comunidad

A 55 kilómetros de San Salvador queda ubicado el caserío La Lima, del cantón El Palmar, de Tamanique, La Libertad. En ese lugar abundan las varas de bambú en los patios de las casas, en muros, en los árboles o amarradas en los cercos o divisiones que hay cerca de las casas de habitación.



En el lugar viven unas 150 familias que hace algunos años tenían que subir a los árboles o caminar uno o dos kilómetros hacia los cerros para poder hacer una llamada por medio de teléfonos móviles. El lugar carece de señal para teléfonos celulares o móviles, ya que, si bien en el pasado algunas familias tenían teléfonos fijos, con el paso del tiempo, el cable fue hurtado, y el lugar quedó totalmente incomunicado.



Pero un día, el ingenio de un joven estudiante cambió la situación, cuando ideó amarrar un teléfono móvil a una vara de bambú, elevarla varios metros hasta lograr captar señal de internet.



Ese personaje es Alberto Nehemías Sosa, conocido en el lugar como Beto. Apenas alcanzó su mayoría de edad en febrero pasado, y emigró ese mismo mes a Estados Unidos para buscar "una mejor vida". Se fue sin haber podido culminar su bachillerato.

Alberto Nehemías Sosa (derecha) durante sus años de estudio en el Centro Escolar del Caserío La Lima



"Este año quería estudiar el segundo año a distancia, desde aquí en Estados Unidos, pero he perdido mucho tiempo, así es que hasta el próximo año me voy a inscribir, y así sacar el bachillerato", explicó Alberto durante una llamada telefónica desde el exterior.



Antes de migrar, sin embargo, dejó a su comunidad lo que ahora todos llaman "la vara wifi".



Según Reina Margarita, su hermana mayor, quien sigue viviendo en el caserío, la idea de su hermano surgió hace tres años, pero la perfeccionó en 2020, durante la pandemia de covid-19. "Ese día estábamos en la casa y de repente se le ocurrió eso, comenzamos a buscar señal y cuando la encontramos, nos conectamos desde tierra", explicó Reina.



Según ella, su hermano comenzó a mostrar su descubrimiento a sus amigos, y sus amigos a otras personas y a sus familias. De esa forma, la "vara wifi" se fue haciendo popular en el caserío y en otros dos más, ubicados rumbo a las montañas, que tampoco tienen señal.



Beto también llevó el descubrimiento a su escuela, el Centro Escolar del Caserío La Lima, y de esa forma alumnos y maestros pudieron comenzar a trabajar desde sus teléfonos, pudieron hacer llamadas y hasta conectarse a internet.



Centro Escolar del Caserío La Lima



Uno de los beneficiados fue José Jovel, el director del centro escolar de la localidad. Gracias a la idea de Beto tuvo conectividad, pudo trabajar desde la escuela, hacer llamadas y comunicarse con las autoridades del Ministerio de Educación. El director extraña a Beto, no solo por su invaluable aporte, sino porque lo recuerda como un estudiante activo y colaborador: reparaba cualquier cosa en la escuela, entre ellas computadoras, impresoras y teléfonos celulares.



Beto cursó 9o. grado en el año 2019 y posteriormente comenzó a estudiar fuera del caserío, pero luego emigró a Estados Unidos. En 2020, año en el inició la pandemia de covid-19 en El Salvador, el centro escolar estuvo cerrado, y fue hasta hace algunas semanas que volvió a abrir. Hoy, el cien por ciento de los alumnos está estudiando de forma presencial, y cada uno hace tareas en casa.

"La vara wifi" es la solución que esta comunidad en Tamanique ha adaptado para solventar los problemas de señal y conectividad que les afectan desde hace años. La idea fue de un joven estudiante de la localidad.



Joel Hernández, de 9o. grado, es uno de ellos. Vive a un kilómetro y medio de la escuela, viaja en moto y de la escuela sale a las 12:00 del mediodía rumbo a su casa. Después de almorzar, comienza a usar "la vara wifi" para hacer sus tareas. Así como él, otros lo hacen desde sus casas en los caseríos San Isidro y Corral de Piedras.

Por ser un lugar abundante en vegetación, las varas de bambú se confunden en medio del verde y café de las copas de los árboles, pero hay algunas que sobresalen a lo lejos, por su altura a veces sobrepasan los 20 metros. La colocación de las varas es incluso negocio para algunos; hay quienes cobran $5 dólares por subir a los árboles para colocarlas: cuanto más alto lleguen, mejor.

Unas 150 familias habitan en el caserío La Lima, del cantón El Palmar, de Tamanique, La Libertad. Muchas de ellas usan "la vara wifi" para tener conexión. Los jóvenes estudiantes la usan fundamentalmente para sus tareas.

Leslye Castellano, una de las exvecinas de Beto, tiene en el patio de su casa una vara de menos de diez metros. En lo alto, el palo sostiene un depósito de plástico y es ahí donde coloca el teléfono receptor de la señal, que luego permite a otros teléfonos en tierra anclarse a la conexión.



Pero cada quien con su ingenio. Otras personas le colocan a la vara un trozo de metal con una argolla que sirve de polea para subir y bajar el aparato móvil solo cuando van a necesitar la conexión.



En la casa de la familia de Beto, el teléfono receptor se coloca en bolsa impermeable y no necesitan bajarlo nunca porque el muchacho le dejó instalada una extensión eléctrica desde la tierra, así es que no necesita cargarse y lo bajan para ponerle saldo.



El caserío está rodeado por los cerros "El Cabro", "El Tecolote" y "La Gloria", así como uno de menor tamaño, los que se supone impiden la llegada de una señal clara a la parte baja del caserío. Larissa Sosa, de 18 años,residente del lugar, dice que antes de las elecciones del pasado 28 de febrero durante la campaña política, los candidatos ofrecieron solucionarles el problema de conectividad, pero que luego de eso no aparecieron más.

Unas 150 familias habitan en el caserío La Lima, del cantón El Palmar, de Tamanique, La Libertad. Muchas de ellas usan "la vara wifi" para tener conexión. Los jóvenes estudiantes la usan fundamentalmente para sus tareas.



Hay casos como el de Andrés Villatoro, de 55 años, quien vive con su esposa y dos hijos, Andrés Alexánder y Josué Enrique, que no logra señal ni con varas. "Nosotros vamos a hablar hasta el cerro, ese que está como a kilómetro y medio, tanto para tener internet como para hablar por teléfono desde aquí", aseguró.

Unas 150 familias habitan en el caserío La Lima, del cantón El Palmar, de Tamanique, La Libertad. Muchas de ellas usan "la vara wifi" para tener conexión. Los jóvenes estudiantes la usan fundamentalmente para sus tareas.



El director de la escuela local espera que el problema llegue a instancias del gobierno, ya que como educadores no están trabajando de la mejor forma con los alumnos por la falta de una red de conectividad formal. "Estamos mal porque no tenemos internet. El joven Beto me ayudó mucho cuando estudiaba aquí, pero la verdad es que para educar mejor a los alumnos, necesitamos internet", declaró.



De todas formas, el caserío La Lima, del cantón El Palmar, de Tamanique, La Libertad, no es lo mismo desde que a Beto se le ocurrió suspender un teléfono antena en el aire.

Unas 150 familias habitan en el caserío La Lima, del cantón El Palmar, de Tamanique, La Libertad. Muchas de ellas usan "la vara wifi" para tener conexión. Los jóvenes estudiantes la usan fundamentalmente para sus tareas.

Captura de pantalla.

Captura de pantalla.

Captura de pantalla.