"La verdad no me lo esperaba", dice Javier Gallardo sobre beca en el CENAR

Javier estaba trabajando en una taquería de la colonia El Limón, donde reside en Soyapango, cuando nos atendió. Dijo sentirse feliz por la beca que ha recibido para poder estudiar en la Escuela de Artes Plásticas del Centro Nacional de Artes de El Salvador (CENAR).

"La verdad no me lo esperaba, pero le agradezco al presidente Nayib Bukele por darme esa beca", dijo brevemente. Javier sueña con ir a prepararse a México, pero antes de eso, tendrá la oportunidad de dar sus primeros pasos con maestros especializados en El Salvador.

"Estoy trabajando desde hace dos meses en la taquería que se llama Taquería Taco Flow, por eso paso ocupado y casi no veo las redes, no me había enterado que ya publicaron lo de mi beca", dijo el joven, quien hizo un dibujo del mandatario con su hija Layla.

Si bien no pudo entregar el dibujo al presidente, como quería hacerlo, los representantes del Ministerio de Cultura lo contactaron y le anunciaron que se hizo acreedor de una beca de estudios a partir de junio.

"Lo de la fecha no me quedó muy claro, pero si ellos ya publicaron así será. También me entregaron material didáctico, entre ellos un caballete para poner los lienzos y me hicieron una entrevista", agregó.

Javier vive solo con su abuela, Blanca Estela, de 64 años. Es para él es como su madre, ya que la mayor parte de sus 20 años de vida los ha pasado con ella. Blanca contó que también se sintió feliz cuando el Ministerio de Cultura le informó sobre los beneficios que venían para Javier.

"Miraba tutoriales y así fui aprendiendo", dijo en una entrevista con La Prensa Gráfica. A partir del otro mes, el joven tendrá maestros especializados para perfeccionar sus creaciones.

Javier guarda sus primeros dibujos en un folder, y también otros que ha elaborado en los últimos años. Sus amigos y amigos de sus amigos le encargan retratos, los cuales les vende para ganar algún dinero y ayudar a los gastos de la casa, pero por ahora se dedica a otro rubro, con el trabajo en la taquería, para llevar beneficios al hogar.