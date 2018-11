La vida de Joel, entre el rastro y el instituto

Joel Antonio Guevara Rivas tiene 18 años de edad. Actualmente está culminando su educación media, en la opción contador, en el Instituto Nacional Ciudad Barrios (INCB). No es un estudiante común, porque aparte de sus actividades académicas, debe dedicar tiempo y esfuerzo a su trabajo en un rastro, ubicado en la colonia Las Palmeras del municipio de Ciudad Barrios.

Su jornada empieza a veces a la 1:00 de la madrugada, y otras veces a las 3:00 a.m. Se viste y decide caminar junto a un amigo hasta el rastro, durante 30 minutos por una calle adoquinada.

Llegando al rastro se dirige hacia el corral. En sus manos lleva un lazo y amarra la res; luego la lleva al matadero, para minutos después obtener la carne que luego será transportada hacia el mercado de Ciudad Barrios. Mientras trabaja, Joel piensa en su familia; en que tiene que estar a las 7:00 am en el INCB, y en que si le alcanzará el tiempo para desayunar y llegar a tiempo a clases.

Antonio no sabe con qué tipo de animal se enfrentará cada día. Esta ha sido la causa por la cual a veces llega tarde a clases; incluso llega a encontrar cerrado el portón del instituto y se ha quedado fuera.

Él debe entregar a las 6:00 a.m. la carne en el mercado, luego tiene que caminar a su casa para darse un baño, ponerse el pantalón gris y camisa blanca que a su lado derecho lleva el escudo de la institución.

“Camino 15 minutos desde el mercado hacia la casa; luego me vengo al instituto. Algunas veces he llegado tarde y el vigilante, cuando tocan el timbre, cierra el portón y nadie más puede entrar después de 7:00 a.m. El que llega tarde, lo anotan para que la dirección tomé otras medidas”, dijo Joel Membreño.

“Joel me ha expuesto su caso porque llega tarde a clases. Yo lo he comprendido, porque el sacrificio que hace diariamente para superarse es admirable. Qué lástima que no hayan oportunidades para que pueda continuar estudiando y siga desarrollando ese potencial”, comentó José Ángel Guevara Castillo, subdirector del Instituto.

Joel destaza entre una y tres reses cada mañana. Depende de cuantas destace, así es su salario. Él gana $3.00 por cada una, dinero que le sirve para comprar su desayuno en el instituto, cubre otras de sus necesidades, y también aporta la mitad de lo que gana a su familia, porque tiene dos hermanas y un hermano de 5 años. Su mamá, Reina Margarita Rivas, se dedica a vender tortillas y, por la tarde, vende pan afuera de una panadería en Barrio Concepción. Su papá, José Máximo Guevara Membreño, es jornalero.



Orador

“Joel es un estudiante responsable y activo. Tiene un gran potencial que le permite hacer las cosas cuando se lo propone”, describe Yesenia Rivera, docente del INCB.

El muchacho participó este año en el X concurso de Oratoria educación y superación, impulsado por Texaco y Junior Achievement El Salvador a escala nacional.

Este concurso de Oratoria consistía en seleccionar a tres estudiantes de las diferentes zonas del país, oriental, central y occidental, el cual tiene como finalidad promover la formación universitaria en jóvenes salvadoreños con talento.

Primero hubo una selección institucional ante un jurado profesional y Joel salió elegido ante sus compañeros. El 10 de agosto fue la competencia, en la Castellana, San Miguel. Él era uno de los 29 participantes pero no ganó. “Cuando tomé la decisión de participar me di cuenta de los retos que existen en la vida en cuanto a superación. Eso me inspiró y me dediqué a buscar información para preparar el discurso. Aunque no gané uno de los premios, pero me siento orgulloso porque fui a representar mi institución aparte de eso adquirí experiencia” dijo.

“Admiro el potencial de Joel, porque es un compañero que se desvela todos los días en el trabajo, pero a pesar de eso siempre llega con buenas vibras a clases. Lastimosamente no ganó la competencia en el concurso de oratoria, pero el esfuerzo que hizo demostró la capacidad que tiene”, acotó Edwin Pineda.

Ahora que este joven está a pocos días de terminar el bachillerato, piensa buscar otro tipo de trabajo que le dé un mejor ingreso económico, más sustentable, y de esta manera seguir estudiando. Su sueño es ser un profesional en el área de las comunicaciones o computación.

Joel dice que en este mundo hay muchos jóvenes que han querido superarse pero no han podido, porque su recurso económico es deficiente y otros que sí pueden pero, no quieren. A estos últimos, sugiere que aprovechen la oportunidad, porque cada día que pasa la vida, se va agotando, hay que esforzarse. Que no sea obstáculo no tener dinero, porque es importante reconocer que se tiene la fuerza y la capacidad para hacerlo. No hay que entrar en una pobreza mental porque eso lleva a las personas al fracaso, reflexiona.