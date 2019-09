La virginidad por un vestido y $100

En la mirada de Elsa, ahora de 16 años, se puede ver mucha tristeza, impotencia y enojo. Para la menor no ha sido fácil vivir los últimos dos años con la idea de que su virginidad y niñez se canjearon por el vestido rosado que tanto soñaba tener y varios dólares.

“Yo vi y escuché cuando mi tía me ofreció con ese señor que no sé de dónde es y tampoco el nombre. Ella me dijo que estuviera con él y que fuera cariñosa, que él me iba a comprar el vestido rosado y nos iba a dar dinero para que comiéramos varios días y dejara de ir a trabajar”, recuerda con la voz entrecortada.

Elsa es una de muchas niñas y adolescentes que trabajan en las calles de la ciudad de San Miguel en esquinas y bocacalles donde se puede ver a los infantes, desde muy tempranas horas del día, que salen a la espera de la luz roja de un semáforo para ofrecer frutas, dulces o agua.

Para otros, cada señal de tránsito que indica el alto a los conductores es una oportunidad para aprovechar unos instantes y limpiar los parabrisas de los carros, ofrecer dulces o hacer una acrobacia y recibir, en ciertas ocasiones, algunas monedas.

Elsa ha trabajado desde pequeña para apoyar a la economía familiar. Este año dejó la escuela, como dejó hace algunos años su inocencia y también parte de la infancia en las vías migueleñas.

Los casos de trabajo sexual e infantil y sus peores formas de explotación han tenido una constante denuncia por parte de instituciones internacionales, sobre todo para que sea erradicado, pero la respuesta sigue en deuda.

“El trato era que yo tenía que ser cariñosa con él, pero después que no quise que me besara y me negué a todo él le llamó a mi tía y me regresó a la casa, eso fue como a inicios de enero. Con los días mi tía me amenazó, que tenía que estar con él porque tenía que pagar lo que ella había hecho por mí; no quería, pero recibí maltrato físico y quería que ella estuviera tranquila”, narró Elsa sobre su caso, que se repite en otras víctimas.

Elsa recuerda que le decía a su tía que prefería salir a vender dulces y pedir dinero a los conductores de vehículos, pero que no la obligara a tener sexo con un desconocido. Desde que tenía 5 años sabe qué es trabajar “de sol a sol”, sobre el asfalto caliente y el riesgo permanente de ser arrollada.

Desde muy pequeña limpia parabrisas en una de las intersecciones que mayor tráfico vehicular tiene en las cercanías de un centro comercial de la ciudad migueleña.

Tiene mirada triste y tímida, es delgada y pálida, pero con la energía de querer ayudar a sus familiares. Dice que está en el lugar desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a sábado, 11 horas diarias que la privan de actividades que debería de desarrollar a su edad.

“La familia es grande y desde muy pequeños trabajamos todos. A mis hermanos no les gusta estudiar y prefieren mejor andar en la calle."