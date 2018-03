Laboratorio regional se queda sin reactivos

Lee también

El Laboratorio Clínico Regional del Ministerio de Salud (MINSAL), que atiende a los tres departamentos de la zona occidental del país (Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán), dejará de procesar exámenes a partir de este día debido al desabastecimiento de reactivos.En ese laboratorio, inaugurado en 2014, se realizan exámenes de sangre que requieren equipo especializado; entre este, el de nitrógeno ureico, creatinina y HDL (análisis de lipoproteína de alta densidad), según anunciaron las autoridades del ministerio durante su inauguración.En el memorando enviado por la directora regional de occidente del MINSAL, Dora María Vega, a los jefes de los Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) de los tres departamentos se informa que dichos exámenes deberán procesarse ahora en los laboratorios clínicos de las unidades de salud locales, pues no se recibirán muestras de sangre ante la falta de reactivos, que están en proceso de compra.“El motivo de la presente es para informarle sobre el desabastecimiento de reactivo en el laboratorio regional y la estrategia a seguir con los laboratorios locales”, se indica en la misiva oficial.Este laboratorio regional funciona en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Doctor Tomás Pineda Martínez, en el municipio de Santa Ana, a la que son llevadas las muestras de sangre recogidas en las distintas unidades de salud de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate.También se realizan exámenes para medir el nivel de colesterol, triglicéridos y ácido úrico, para los cuales se requieren reactivos químicos que no se tienen.La dinámica que hasta ayer se seguía era: el paciente que requiere estos análisis brinda una muestra de su sangre en el establecimiento de salud más cercano. Las muestras son trasladadas al laboratorio regional en una motocicleta equipada con un compartimento especial para su resguardo y en el laboratorio son procesadas y posteriormente enviados los resultados a los lugares de origen de las muestras.Sin embargo, desde este día el laboratorio regional ya no recibirá más muestras.Incluso en el memorando se solicita “de la manera más atenta el apoyo en relación con el uso racional de los exámenes de laboratorio clínico, indicándose al usuario de acuerdo con los requerimientos, las normativas y los lineamientos vigentes”.Pero hasta ayer al mediodía autoridades de varias unidades de salud de la zona occidental con laboratorio clínico desconocían sobre esta situación, y señalaron que no habían recibido ninguna indicación.En Ahuachapán explicaron que no tenían conocimiento sobre el desabastecimiento de reactivos. “Seguimos teniendo la misma mecánica de enviar las muestras hacia Santa Ana para que en el laboratorio regional sean analizadas. No hemos recibido ninguna orden contraria, por lo menos hasta este momento”, comentó uno de los médicos encargados de una unidad, quien solicitó el anonimato.Según esta fuente, similar situación se reportaba en Atiquizaya, San Lorenzo, El Refugio, Ataco, Tacuba, Guaymango y Apaneca. Afirmó que tienen suficiente existencia de reactivos para los exámenes que se realizan localmente, como los de glucosa, hemoglobina y leucogramas.Sin embargo, reconoció que otros exámenes necesitan de un equipo más avanzado y otro tipo de reactivos. “Hay unos, como la creatinina, ácido úrico, que debemos enviarlos porque allá (en Santa Ana) tienen el equipo especial para el análisis”, afirmó.En Sonsonate se buscó al director del SIBASI, Hernán García, para conocer su opinión sobre la nueva disposición de la autoridad del laboratorio regional, pero se informó que no estaba y no había nadie más autorizado para hablar del tema.En Santa Ana, representantes de unidades de salud también manifestaron desconocer la circular oficial, y al igual que en Ahuachapán, seguían remitiendo las muestras al laboratorio regional.Incluso el director de la Unidad de Salud Tomás Pineda, Vinicio Monroy, donde funciona el laboratorio regional, dijo desconocer la situación, y alegó que si bien el laboratorio está físicamente en la unidad que dirige, depende de la regional de Salud.