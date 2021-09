Lady Drag, la escultural drag queen que se roba las miradas, saldrá de nuevo a protestar este 15 de septiembre

Su personaje fue viral en las redes sociales el pasado 7 de septiembre. Aquel día, cientos de salvadoreños salieron a manifestarse en contra de las políticas gubernamentales, entre ellas la imposición del bitcóin como moneda de curso legal, y la obligatoriedad de jubilación para jueces mayores de 60 años o 30 de años de trabajo.

Foto de LA PRENSA/Wendy Urbina

Los vítores, consignas, pancartas y llamados a la acción se hicieron sentir como un grito unánime; pero, entre todo ese retumbo, hubo una voz y una imagen que sobresalieron de entre todos los manifestantes, la de Lady Drag.

Foto de LA PRENSA/Wendy Urbina

La envolvía un exhuberante y vaporoso abrigo color borgoña. El símbolo de "No al bitcóin" no pasaba inadvertido al llevarlo estampado en su fornido pecho al aire, lustroso de brillantina y musculatura. Su efervescente cabello blanco y amarillo, y el dramático maquillaje, digno de las mejores drag queen, redondeaban aquella figura, tan poco común de ver en este país. Se robaba las miradas, los comentarios y las cámaras mientras se abanicaba.

Foto de LA PRENSA/Wendy Urbina

Marvin Pleitez quería salir a marchar ese día, enviar un mensaje, motivar al activismo, denunciar que El Salvador se encuentra ante "una generación de cobardes". Sabía que era lo correcto, pero también tenía claro que él no llamaría tanto la atención, así que decidió encarnarse en Lady Drag para el cometido.

"Como artista, antes de salir a la calle, pensé que si salía como Marvin Pleitez iba a ser uno más en la marcha, pero quería que fuera algo más, que la gente que me estuviera viendo y escuchando se sintiera representada con Lady Drag; que tuviera un discurso para las nuevas generaciones, para que no solo se queden en redes sociales", explicó.

Foto de LA PRENSA/Wendy Urbina

"Estamos ante una generación cobarde, que le tenemos miedo a salir a las calles y tomárnoslas. Estamos ante una generación donde piensan que publicando en redes sociales, en un tweet, en Instagram, en una historia de Facebook van a solucionar todo o están haciendo buya. Es cierto que eso ayuda, pero no es suficiente". Esa fue la consigna que consiguió hacer viral en redes sociales y los medios de comunicación.

Foto de LA PRENSA/Wendy Urbina

Debajo de toda esa producción está Marvin, un artista de 39 años que hace deporte federado, danza, teatro, es docente universitario y trabaja además con distintas organizaciones en las áreas que tienen que ver con producción artística.

Foto de LA PRENSA/Wendy Urbina

Este salvadoreño de 1.70 metros de estatura y de 160 libras de peso ha encontrado en aquel personaje no solo una manera de desarrollar su arte sino una vía para hacerse escuchar y llamar a la acción, de buscar un cambio positivo para El Salvador. Para conseguir esa espectacular imagen puede llegar a invertir hasta $100 dólares en vestuario y maquillaje.

Pero Lady Drag no es un personaje nuevo, es producto de una fantasía, una fantasía que ahora es más real que nunca. "Como Lady Drag me siento bien con el personaje, ya que me permite la critica social, económica, política, social, ambiental; me siento cómodo con el hecho de presentarme en una plaza pública", explicó.

Foto de LA PRENSA/Wendy Urbina

El arte ha llevado a este capitalino por distintos países entre ellos Cuba, donde estudió durante dos años en Cuba, entre 2011 y 2012. Además, durante tres años también estudió artes escénicas en la Universidad de El Salvador (UES). Así se convirtió en un profesional de las tablas. Gracias a esa formación, lo suyo no es improvisado y vacío, sino todo lo contrario. Es de esa forma que, tanto para sus diversas presentaciones privadas como públicas, o en escenarios como el Teatro Nacional de San Salvador o de otras ciudades del país, tienen una base académica y una fuerte motivación.

Foto de LA PRENSA/Wendy Urbina

Con dieta, ejercicio y dos horas y media de preparación tiene listo a su personaje drag queen. "El 70 por ciento es dieta y el otro 30 por ciento es ejercicio", explica sobre el "abdomen de lavadero" que todos pudieron ver en aquella protesta y el resto de su imponente silueta.

Foto de LA PRENSA/Wendy Urbina

"Dos horas y media de maquillaje y de vestuario, para estar listo para salir a la calle". Así resume la dedicación que lleva conseguir dar vida a Lady Drag.

Aunque ella es parte de su vida, de su personalidad, de su existencia, a Marvin no le ha sido fácil conseguir la aceptación de todos. Su misma madre, doña Sofía Margarita, quien vive fuera del país, ha intentado convencerlo de no llevar ese personaje a marchas populares; él, sin embargo, ha logrado convencerla de la importancia de enviar sus mensajes.

Foto de LA PRENSA/Wendy Urbina

Doña Margarita ha visto a Lady Drag a través de fotografías y videos, porque hace 10 años que no se ven en persona. "No sé nada de mi futuro, pero antes que desaparezca de esta tierra quiero volver a ver a ver a mi vieja, besarla, abrazarla, verla de nuevo a los ojos, salir a comer con ella y dormir con ella", comentó el artista, quien además tiene dos hermanos más por parte de mamá, y cree que tiene otros hermanos por parte de papá.

Foto de LA PRENSA/Wendy Urbina

Mañana, 15 de septiembre, los salvadoreños volverán a ver a esta drag queen por las calles de San Salvador. Ella está lista para unirse a cientos de salvadoreños de diversas organizaciones que van a protestar contra las políticas gubernamentales.

"El 15 de septiembre es asueto, así es que le llamado es para que salgamos a las calles, las tomemos y los expresemos. En mi caso no soy de ningún partido, solo soy un artista que quiere llevar un mensaje por medio de mi personaje", dice.