"Lady Tagadá": La mujer salvadoreña que ha convertido en tradición subirse a este singular juego mecánico

Teresa Beatriz López ha hecho de subirse a la rueda mecánica del Tagadá una costumbre que, año tras año, la llena de emoción, como ninguna otra rueda del campo de la feria de agosto lo puede hacer.

Aunque no sabe precisar desde hace cuanto cumple con esta tarea, asegura que tiene varios años de realizarla. Eso ha permitido que los operarios de la máquina ya la conozcan y que incluso la apoden "Lady Tagadá".

Foto: Frederick Meza

Beatriz expone que uno de los motivos que la impulsa a subirse anualmente a esta rueda es que el Tagadá hace que caiga de su puesto, lo cual hace que se le suba la adrenalina.

"Yo me vengo a subir al Tagadá porque está bien bonito y me gusta porque me caigo, me bota. Y las otras ruedas no. Y entonces me quiero subir otra vez, porque "Tagadacito" está bien bonito", expone Beatriz.

En realidad, el objetivo del Tagadá es ese: hacer que quienes se suben a él se desubiquen y pierdan el control hasta empezar a dar saltos al mismo tiempo la rueda lo hace.

Foto: Frederick Meza

El Tagadá es una rueda circular en la que una buena cantidad de personas se sientan alrededor de ella. Cuando el juego mecánico comienza a funcionar, empieza a girar y a dar tumbos hasta que más de alguno de sus tripulantes pierde el control y queda a merced de los bruscos giros de la rueda.

De acuerdo con Beatriz, esa adrenalina que despierta el juego mecánico la hace querer la rueda. Aseguró que siempre que se sube a ella, lo hace con vestido para ponerle emoción a la experiencia.