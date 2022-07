"Lamentablemente, eso no se puede controlar": rector UES sobre denuncias de violaciones a derechos humanos en el régimen de excepción

El rector de la Universidad de El Salvador (UES), Roger Arias, afirmó este martes que "naturalmente" han ocurrido vulneraciones a derechos humanos durante el régimen de excepción, decretado desde marzo, pero que "eso, lamentablemente, no se puede controlar".

La UES realizó esta mañana un acto conmemorativo por los 50 años de la intervención militar de la UES ocurrida en 1972, donde Arias exigió al Estado que reconozca a la comunidad universitaria como una víctima de graves violaciones de derechos humanos en el contexto y durante la guerra salvadoreña (1980-1992).

Consultado luego del evento por periodistas, el rector de la UES se refirió al régimen de excepción y sus sucesivas prórrogas. La medida fue aprobada a finales de marzo por la Asamblea Legislativa, a petición del Ejecutivo, en respuesta a un repunte de homicidios ocurrido a finales de ese mes. Este martes, el presidente del congreso, Ernesto Castro, reveló que el gabinete de Seguridad solicitará una nueva prórroga este día.

"Cuando las cosas y cuando el enfermo ya no le caen bien las pastillas, hay que iniciar tratamientos más fuertes y esto se había salido de control, la delincuencia se había salido de control, el accionar de las pandillas se había salido de control; y no hay que regañar al niño sacándole el pañuelo, asustarlo con el pañuelo, no", dijo Arias.

El rector de la única universidad estatal del país reconoció que se han dado vulneraciones a los derechos humanos durante la aplicación del régimen, pero consideró que "eso no se puede controlar".

"Creo que el régimen de excepción fue la medida última para poder corregir esta situación, que ya se había salido de control. Y naturalmente que se han dado violaciones a derechos humanos, (pero) eso, lamentablemente diría yo, no se puede controlar", indicó.

Arias también señaló que las comunidades perciben ahora más seguridad y que se deben reconocer "las violaciones a los derechos humanos que las y los salvadoreños generaban todos estos grupos de delincuentes, todos estos grupos anárquicos que tenían sometido al país y a los gobernantes".

En el marco de la conmemoración, donde se develó un monumento de Rafael Menjívar, quien fungió como rector durante la ocupación de 1972, las autoridades de la UES reclamaron por el bajo presupuesto que recibe la institución, al que Arias se refirió como una forma de intervención "sin la bota militar".

En el marco de la conmemoración, donde se develó un monumento de Rafael Menjívar, quien fungió como rector durante la ocupación de 1972, las autoridades de la UES reclamaron por el bajo presupuesto que recibe la institución. Foto LPG/Maryelos Cea.

El vicerrector administrativo, Juan Rosa Quintanilla, indicó que el Gobierno no les ha transferido $25 millones del presupuesto 2021 y 2022. Tampoco ha concretado el traspaso del terreno para construir la sede de Chalatenango.

Las autoridades de la UES informaron que hoy solicitarán una audiencia al presidente Nayib Bukele para discutir asuntos presupuestarios y planes de expansión de la universidad.