Lamentan la falta de transparencia de cifras de la pandemia

Luego que una investigación realizada en la Universidad de Tubinga, Alemania, señalara que, a partir de los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay 17 países en el mundo con posible manipulación de datos de muertes semanales, y que El Salvador sea uno de ellos, legisladores lamentaron la falta de transparencia del gobierno de Nayib Bukele en el tema y el señalamiento hecho al país en el manejo de la pandemia.

En el caso de nuestro país, presentó anomalías en el 81 % del período estudiado, que duró 100 semanas. Solo cuatro países tienen un porcentaje mayor en cuanto a irregularidades en cifras de muertes semanales.

Ante ello, la diputada Claudia Ortiz (Vamos) consideró que es una evidencia de la falta de transparencia del gobierno. "Cuando hay datos manipulados, cualquiera hace un buen manejo. Y ese es justamente el problema de usar la pandemia los datos y todo lo que tiene que ver con ella con un enfoque político partidario y no haciendo caso a estadísticas, ciencia, razón y la transparencia", lamentó.

Luego, el diputado Johnny Wright (Nuestro Tiempo) dijo no verse sorprendido por las conclusiones del estudio. "No me sorprende que puede que el gobierno haya manipulado las cifras, porque todo lo que hemos visto, entre lo bueno y lo malo, es que el manejo de la pandemia ha sido para promover la imagen positiva del gobierno y no desde la óptica de toma de decisiones con base científica", indicó.

Como parte de estudios realizados, la revista The Economist calcula que el país tiene 23,000 muertes directas o indirectas de covid-19, frente a las poco más de 4,000 oficiales. Pese a ello, y también considerando la investigación alemana, el diputado Romeo Auerbach (GANA) consideró que es "muy poquitero estar viendo si creen que habían más contagiados, o menos contagiados". Luego, apuntó que, debido a que "hay conciertos por todos lados, no hay restricciones; entonces, sacar eso a estas alturas no es trascendente".