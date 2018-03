Landaverde: “Sería ingenuo pensar que pandillas pretenden desarticularse”

Lee también

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró hoy, durante el foro para discutir el proceso de humanización del sistema penitenciario, que las pandillas no buscan dialogar con el Gobierno y que sería "ingenuo" pensar que pretenden desarticularse.Sin embargo, no descartó que hay personas interesadas en imponer un pacto con las estructuras criminales con el fin de impedir la prolongación de las medidas extraordinarias de seguridad.Landaverde también manifestó que el sistema penitenciario de El Salvador es un fracaso y considera que continuar con el mismo modelo y mantener las mismas condiciones sería una amenaza para el país. Además cree que no es conveniente renunciar a los programas de rehabilitación de los miembros de pandillas.Por otra parte, monseñor Gregorio Rosa Chávez, indicó que durante el mandato del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) también hubo acuerdos con pandillas.