Lanzan otro movimiento de ciudadanos no partidarios

Un grupo de ciudadanos lanzó ayer el "Movimiento Independiente de Ciudadanos No Partidarios", el cual, dicen, nace como un referente para quienes no se identifican con el desempeño de los partidos políticos, pero que desean incidir en el actuar de los funcionarios públicos para generar cambios en el país.

A la presentación fue invitado el diputado no partidario Leonardo Bonilla. Este grupo es diferente al Movimiento No Partidarios El Salvador, ya existente.

"No somos ciudadanos con fines electorales, por el momento. No somos tampoco un mini partido político. No fomentamos ningún tipo de ideología. Somos un espacio pluralista con objetivos comunes, como la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento a la transparencia, la democracia, la participación ciudadana y, por supuesto, somos un movimiento que efectivamente va a señalar todos aquellos aspectos que se estén haciendo de manera desproporcionada en el país; debe de haber un sistema de frenos y contra pesos", apuntó Ortega.

Aseguró que el movimiento no tiene cúpulas, directivas o organismos que impongan un pensamiento de manera vertical o las ideas de unos pocos sobre la mayoría. Dijo que se manejarán de una manera horizontal. "El objetivo principal es la elaboración de propuestas a los grandes problemas de país y sentar posturas de temas coyuntura para generar contrapesos en la decisiones y acciones políticas", sostuvo.

Explicaron que hicieron el lanzamiento en vísperas de la celebración del 198 aniversario de independencia , pues basarán sus ideales en la libertad y la soberanía.